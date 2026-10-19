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Moszkváig jutott Magyar Péter Orbán Viktornak címzett fenyegetése: az oroszok is felfigyeltek a magyar kormányfő kemény szavaira – „Életfogytiglani börtönbüntetéssel fenyegette meg”

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Már az orosz sajtó figyelmét is felkeltette a magyar belpolitika legújabb konfliktusa. Magyar Péter és Orbán Viktor vasárnapi szóváltása a határokon túl is visszhangot váltott ki, miután a miniszterelnök súlyos büntetőjogi következményeket emlegetett elődje kijelentéseivel kapcsolatban.
VG
2026.10.19, 06:36
Frissítve: 2026.10.19, 06:37
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Magyar Péter miniszterelnök Orbán Viktor volt kormányfőt az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészítésével vádolta meg, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen bűncselekményekért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható – számolt be róla vasárnap az orosz RIA Novosztyi.

Hungarian Prime Minister Peter Magyar Holds Press Conference A Day After Meeting European Council President Magyar Péter miniszterelnök kormányfő
Magyar Péter szerint a Fidesz elnöke fegyveres lázadásról és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz hírügynökség külön tudósítást szentelt a két magyar politikus konfliktusának. Cikkének címe szerint

 Magyar Péter életfogytiglani börtönbüntetéssel fenyegette meg Orbán Viktort egy állítólagos államcsíny előkészítése miatt. 

A beszámoló felidézte, hogy a volt kormányfő vasárnap egy politikai rendezvényen a jelenlegi kormánnyal szembeni nemzeti ellenállás lehetőségéről beszélt, és kijelentette, hogy ehhez akár megfelelő eszközöket is ki lehetne osztani.

Magyar Péter erre Facebook-bejegyzésben reagált. A miniszterelnök szerint a Fidesz elnöke fegyveres lázadásról és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt. A kormányfő a Büntető törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit is idézte, amelyek alapján az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása súlyos szabadságvesztéssel, bizonyos esetekben akár életfogytiglani büntetéssel is járhat.

Orbán Viktor lakiteleki beszéde váltotta ki a konfliktust és Magyar Péter haragját

A történet előzménye, hogy Orbán Viktor vasárnap részt vett a Digitális Polgári Körök lakiteleki táborában, ahol a Nemzeti Ellenállásról is beszélt. Az Index beszámolója szerint a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, hogy Magyarország egyelőre nincs megfelelő állapotban az ellenálláshoz, ugyanakkor saját politikai közösségét már felkészültnek tartja.

„Mi már abban vagyunk, itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket, kinek mi jut, tompább, élesebb...” – mondta Orbán Viktor. Magyar Péter ezt a kijelentést értelmezte úgy, hogy elődje az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására utalt. A konfliktusra Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is reagált. Szerinte Magyar Péter félreértelmezte Orbán Viktor szavait, és amennyiben valóban állam elleni bűncselekmény előkészítéséről szerzett tudomást, feljelentést kellett volna tennie.

Megszólalt Orbán Viktor: olyan üzenetet küldött Magyar Péternek, hogy erre senki nem számított – „Meg kell csinálniuk, amit a Fidesz!"

A kormányzati munka alapvető rombolásával vádolta a Tisza Pártot Orbán Viktor Lakiteleken. A Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök táborában kifejtette, hogy a jelenlegi kabinet az elmúlt 16 év eredményeit teszi tönkre, miközben nem látni építkező terveket.

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