Moszkváig jutott Magyar Péter Orbán Viktornak címzett fenyegetése: az oroszok is felfigyeltek a magyar kormányfő kemény szavaira – „Életfogytiglani börtönbüntetéssel fenyegette meg”
Magyar Péter miniszterelnök Orbán Viktor volt kormányfőt az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészítésével vádolta meg, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen bűncselekményekért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható – számolt be róla vasárnap az orosz RIA Novosztyi.
Az orosz hírügynökség külön tudósítást szentelt a két magyar politikus konfliktusának. Cikkének címe szerint
Magyar Péter életfogytiglani börtönbüntetéssel fenyegette meg Orbán Viktort egy állítólagos államcsíny előkészítése miatt.
A beszámoló felidézte, hogy a volt kormányfő vasárnap egy politikai rendezvényen a jelenlegi kormánnyal szembeni nemzeti ellenállás lehetőségéről beszélt, és kijelentette, hogy ehhez akár megfelelő eszközöket is ki lehetne osztani.
Magyar Péter erre Facebook-bejegyzésben reagált. A miniszterelnök szerint a Fidesz elnöke fegyveres lázadásról és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt. A kormányfő a Büntető törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit is idézte, amelyek alapján az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása súlyos szabadságvesztéssel, bizonyos esetekben akár életfogytiglani büntetéssel is járhat.
Orbán Viktor lakiteleki beszéde váltotta ki a konfliktust és Magyar Péter haragját
A történet előzménye, hogy Orbán Viktor vasárnap részt vett a Digitális Polgári Körök lakiteleki táborában, ahol a Nemzeti Ellenállásról is beszélt. Az Index beszámolója szerint a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, hogy Magyarország egyelőre nincs megfelelő állapotban az ellenálláshoz, ugyanakkor saját politikai közösségét már felkészültnek tartja.
„Mi már abban vagyunk, itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket, kinek mi jut, tompább, élesebb...” – mondta Orbán Viktor. Magyar Péter ezt a kijelentést értelmezte úgy, hogy elődje az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására utalt. A konfliktusra Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is reagált. Szerinte Magyar Péter félreértelmezte Orbán Viktor szavait, és amennyiben valóban állam elleni bűncselekmény előkészítéséről szerzett tudomást, feljelentést kellett volna tennie.
Megszólalt Orbán Viktor: olyan üzenetet küldött Magyar Péternek, hogy erre senki nem számított – „Meg kell csinálniuk, amit a Fidesz!"
A kormányzati munka alapvető rombolásával vádolta a Tisza Pártot Orbán Viktor Lakiteleken. A Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök táborában kifejtette, hogy a jelenlegi kabinet az elmúlt 16 év eredményeit teszi tönkre, miközben nem látni építkező terveket.