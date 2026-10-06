"A magyar gazdaság beindult" – így kommentálta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a kedden megjelent ipari termelési adatokat. Ahogy beszámoltunk róla, rég látott pozitív hír érkezett a magyar gazdaságból, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint augusztusban az ipari termelés szezonálisan és naptárhatástól megszűrve 8,7 százalékkal emelkedett. A húzóágazatának számító szektor helyreállása alighanem az elmúlt évek egyik legfontosabb fejleménye. A kedvező adatokat Magyar Péter miniszterelnök is rögtön megosztotta közösségi oldalán, kiemelve, eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom és jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. A valóságban azonban nem sok van oka az örömre Tisza-kormánynak, ha a saját teljesítményét, és azokat az indikátorokat nézzük, amelyekre rövid távon is hatása van.

Köszönetet mondhat Magyar Péter Orbán Viktornak: ha nincs az ipari termelés, már rég földbe állt volna a magyar gazdaság – megtolta a növekedést a Mercedes és a BMW

Köszönetet mondhat Magyar Péter Orbán Viktornak: ha nincs az ipari termelés, már rég földbe állt volna a magyar gazdaság – pedig a kampányban a Tisza végig támadta ezeket a beruházásokat

Kedden ugyanis nemcsak az ipari, hanem a kiskereskedelmi adatokat is közölte a KSH, ami minden volt csak megnyugtató nem. Hiába döntögetnek csúcsokat a lakossági és üzleti bizalmi indexek, ebből szinte alig látszik valami a boltok forgalmában, augusztusban idei mélypontjára, 2,4 százalékra süllyedt a kiskereskedelmi volumen növekedése, az élelmiszereknél szinte megállt bővülés, mindezt úgy, hogy közben az infláció 10 éves mélypont közelében van.

Ugyanez a helyzet gazdaság többi területén is, múlt szerdán volt a magyar gazdaság fekete napja. A KSH közlése szerint a turizmus valóssággal földbeállt, a nyár végén, a főszeszonban 11 százalékkal csökkent a vendégek száma, ekkora zuhanást a covid óta nem látott a szektor, ami megerősíti, hogy az ágazat borzasztóan megszenvedi az erős forintot. Közben a külkereskedelmi egyenleg 2023-as energiaválság óta nem látott 1 milliárd eurós deficetet produkált. És ott van még az építőipar, amely szabályosan összeomlott pár hónap leforgása alatt: míg márciusban 2 százalék fölött bővült, mostmár közel 10 százalékos mínuszban van.

A nemzetgazdaság főbb ágazatai közül kizárólag az ipar az egyetlen, amelynek látványosabb teljesítményét Magyar Péter és a Tisza-kormány sikerként könyvelheti el, igaz, ehhez nem sok köze van. Valójában most kezdenek beérni azok a kapacitásbővítő beruházások, amelyek még az Orbán-kormány idején indultak el.

Bár a részletes adatokat csak később teszi közzé a KSH, annyit már most elárult, hogy a növekedés fontos támaszát a járműgyártás és az elektronikai szektor biztosította. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ipari statisztikákban is kezd megjelenni a debreceni BMW-gyár termelésének felfutása. Az üzem az elmúlt hónapokban kapcsolt látványosan magasabb fokozatba, annyira népszerű az ott gyártott iX3 elektromos modell, hogy nem győzi a megrendelések teljesítését, emiatt ősz eleje óta már három műszakban termel. Emellett a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése is lendületet adhatott az ágazatnak, az új gyártóegységet Magyar Péter jelenlétében júliusban adták át.