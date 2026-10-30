Nem akárki árulta el, a Tisza-kormány leválik az orosz energiáról: megvan a pontos időpont, az olaj, a gáz és a paksi atomerőmű se ússza meg – Magyar Péter nagyon másról beszélt
Magyarország új kormánya óriási léptékkel halad afelé, hogy 2027 októberére felszámolja az orosz energiától való függőségét – nyilatkozta Fedir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete a Rádió NV-nek október 29-én. A nagykövet kifejtette, miként alakult át alapjaiban az új magyar kormány Oroszországgal kapcsolatos politikája, és rámutatott arra a szigorú határidőre, amely szerint Magyarországnak 2027 októberéig teljesen kivezetnie kell az orosz nyersolajbehozatalt.
„Az új kormány hatalmas sebességgel hajtja végre a kockázatok diverzifikálását, és válik le az orosz energiaforrásokról. Ez nemcsak a kőolajra és a földgázra terjed ki, hanem a Paksi Atomerőműhez szükséges nukleáris fűtőelem-kazettákra, valamint olyan műszaki alkatrészekre is, amelyeket nyilvánosan nem kívánok részletezni” – tette hozzá a nagykövet.
Magyar Péter álláspontja az orosz energiáról
Június 3-án Magyar Péter magyar miniszterelnök kijelentette, hogy amint Oroszország Ukrajna elleni háborúja véget ér, Európa óhatatlanul vissza fog térni az orosz energiaforrások beszerzéséhez, és feloldja a gazdasági szankciókat.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország szándékozik-e fenntartani az orosz olaj- és gázimportot, Magyar kifejtette, hogy miniszterelnöki kötelessége nemcsak a nemzeti energiabiztonság és az ellátásbiztonság garantálását követeli meg, hanem a „lehető legalacsonyabb energiaárak” biztosítását is.
Hangsúlyozta, hogy a tengerparttal nem rendelkező Magyarország szerkezetileg továbbra is az orosz csővezetékes olajtól függ, és ezt az infrastruktúrát nem lehet egyik napról a másikra átalakítani, hozzátéve, hogy jelenleg mintegy hárommillió magyar állampolgár él a szegénységi küszöb alatt.
Ezt megelőzően Magyar megerősítette, hogy Magyarország
- sem katonai járműveket,
- sem halálos fegyvereket
nem szállít Ukrajnának. A Kreml tisztségviselői nyilvánosan méltatták, hogy Magyar megtagadta a fegyverszállítást az ukrán fegyveres erőinek."
Kapitány István bemondta: Magyarország egy év alatt leválhat az orosz földgázról
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, Kapitány István még szeptember közepén kijelentette, hogy Magyarország egy éven belül leválhat az orosz gázról, a Paks II. beruházás felülvizsgálata pedig az év végére fejeződhet be.
A miniszter hangsúlyozta, még nem fejeződött be Paks 2 felülvizsgálata, az év végén hozzák meg a döntést arról, hogy „erre az atomerőműre szüksége van-e Magyarországnak, vagy sem.” Kapitány István elmondta, hogy a Paks II. beruházás felülvizsgálatát Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója végzi, teljesen objektív szempontok alapján. A miniszter szerint a magyar energiaellátás helyzete napjainkban alapvetően eltér a 2013–2014-estől.
Elismerte, hogy a napenergia hasznosítása terén az előző kormány jelentős eredményeket ért el: a hazai kapacitás már meghaladja a 8000 megawattot. Az energiatárolásban azonban komoly lemaradás van, Magyarország ugyanis mindössze 800 megawattnyi kapacitással rendelkezik, miközben Bulgáriában ez az érték eléri a 13 ezer megawattot.
A kormány ezért azt tervezi, hogy 2030-ig 3000–4000 megawattra növeli Magyarország energiatárolási kapacitását.
Kapitány István szerint a Paks II. beruházás helyzete ma teljesen más, mint amikor az előző kormány megállapodott az orosz féllel.
Úgy fogalmazott, még nagyon messze van a projekt attól, hogy működő atomerőmű legyen belőle, ezért elsősorban megvalósítási problémáról beszélhetünk.
Kapitány István szerint Magyarország orosz gáz nélkül is képes lesz biztosítani az ellátását
„Jövő októberben, ha valóban úgy alakul a helyzet, ahogy jelen pillanatban látszik, akkor is megoldható, sőt
meg lesz oldva Magyarország gázellátása más forrásokból”
– fogalmazott.
Ugyanakkor hozzátette, meglátjuk, hogy erre szükség lesz-e. Optimista embernek tartja magát, elképzelhetőnek nevezte, hogy lezárul a háború addigra. A műsorvezető felvetésére, hogy itt egy politikai döntés van a bizottság részéről, azt mondta, „mi ezt betartjuk, ha be kell tartani”.
Ugyan az olajjal kapcsolatban még nincs döntés, Kapitány szerint ott is vannak lehetőségek és nagyon jónak nevezte, hogy Magyarországnak két kőolajvezetéke van, szemben Ausztriával, ahol csak egy. Az Adria olajvezetékről elkezdték a tárgyalásokat a horvátokkal és Mollal, hogy egészen biztos legyen az, hogy az olajvezeték teljes kapacitáson tud működni, ha szükség van rá.