Nem akárki árulta el, a Tisza-kormány leválik az orosz energiáról: megvan a pontos időpont, az olaj, a gáz és a paksi atomerőmű se ússza meg – Magyar Péter nagyon másról beszélt

Magyarország új kormánya óriási léptékkel halad afelé, hogy 2027 októberére felszámolja az orosz energiától való függőségét – nyilatkozta Fedir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete a Rádió NV-nek október 29-én. A nagykövet kifejtette, miként alakult át alapjaiban az új magyar kormány Oroszországgal kapcsolatos politikája, és rámutatott arra a szigorú határidőre, amely szerint Magyarországnak 2027 októberéig teljesen kivezetnie kell az orosz nyersolajbehozatalt.

Magyar Péter és Kapitány István/Fotó: AFP

„Az új kormány hatalmas sebességgel hajtja végre a kockázatok diverzifikálását, és válik le az orosz energiaforrásokról. Ez nemcsak a kőolajra és a földgázra terjed ki, hanem a Paksi Atomerőműhez szükséges nukleáris fűtőelem-kazettákra, valamint olyan műszaki alkatrészekre is, amelyeket nyilvánosan nem kívánok részletezni” – tette hozzá a nagykövet.

Magyar Péter álláspontja az orosz energiáról

Június 3-án Magyar Péter magyar miniszterelnök kijelentette, hogy amint Oroszország Ukrajna elleni háborúja véget ér, Európa óhatatlanul vissza fog térni az orosz energiaforrások beszerzéséhez, és feloldja a gazdasági szankciókat.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország szándékozik-e fenntartani az orosz olaj- és gázimportot, Magyar kifejtette, hogy miniszterelnöki kötelessége nemcsak a nemzeti energiabiztonság és az ellátásbiztonság garantálását követeli meg, hanem a „lehető legalacsonyabb energiaárak” biztosítását is.

Hangsúlyozta, hogy a tengerparttal nem rendelkező Magyarország szerkezetileg továbbra is az orosz csővezetékes olajtól függ, és ezt az infrastruktúrát nem lehet egyik napról a másikra átalakítani, hozzátéve, hogy jelenleg mintegy hárommillió magyar állampolgár él a szegénységi küszöb alatt.

Ezt megelőzően Magyar megerősítette, hogy Magyarország

sem katonai járműveket,

sem halálos fegyvereket

nem szállít Ukrajnának. A Kreml tisztségviselői nyilvánosan méltatták, hogy Magyar megtagadta a fegyverszállítást az ukrán fegyveres erőinek."

Kapitány István bemondta: Magyarország egy év alatt leválhat az orosz földgázról

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, Kapitány István még szeptember közepén kijelentette, hogy Magyarország egy éven belül leválhat az orosz gázról, a Paks II. beruházás felülvizsgálata pedig az év végére fejeződhet be.