Nagy bejelentést tett Magyar Péter: százezrek otthonát érinthetik az új lakástámogatások – ÉLŐ

A jövő évtől elindul az átfogó Wekerle otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési program – mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő mellett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter ismerteti a tervezett intézkedéseket. A program keretében megfizethető bérlakásokat és kollégiumokat építenek, célzottabbá teszik a lakásvásárlási támogatások rendszerét, valamint visszaállítják a lakástakarékok állami támogatását.

Kármán András, Magyar Péter és Kapitány István / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A kormány emellett országos energetikai felújítási programot is indít, amelynek célja, hogy a már saját ingatlannal rendelkezők is segítséget kapjanak otthonuk korszerűsítéséhez. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a lakáspolitikának a különböző élethelyzetekre egyaránt választ kell adnia, legyen szó

albérletben élőkről,

első lakásukra gyűjtő fiatalokról

vagy a meglévő ingatlanjuk fenntartásával küzdő tulajdonosokról.

Magyar Péter szerint a korábbi lakástámogatási rendszer egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy elsősorban azoknak kedvezett, akik könnyebben hozzáfértek a támogatott hitelekhez, miközben az önerővel nem rendelkező fiatalok és a társadalom jelentős része kimaradt a lehetőségekből. A miniszterelnök jelezte, hogy az új programok részletes feltételeit és a támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókat a wekerle.kormany.hu oldalon is közzéteszik.

Megfizethető lakások és kollégiumok épülnek, több száz milliárd forint érkezhet a piacra

A kormányfő a lakáspiaci helyzetet ismertetve elmondta, hogy 2025-ben országosan 23,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, ami az inflációt figyelembe véve is 19 százalékos drágulást jelentett. A miniszterelnök szerint ilyen mértékű reálár-emelkedésre 25 éve nem volt példa Magyarországon. Budapesten 26 százalékkal, a vidéki városokban pedig közel 25 százalékkal drágultak a lakások egyetlen év alatt.

Ezzel párhuzamosan jelentősen visszaesett a lakásépítések száma. Míg 2020-ban még 28 200 új lakást adtak át Magyarországon, addig 2025-ben mindössze 12 062-t, vagyis öt év alatt kevesebb mint a felére csökkent az átadott otthonok száma. A kormány ezért már 2027-ben 30 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrást fordít megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítására . A Wekerle lakás- és kollégiumépítési program többéves pénzügyi alapját összesen 550 millió euró uniós forrás biztosítja, amelyhez banki és piaci társfinanszírozás is társulhat. Magyar Péter szerint

a további finanszírozási lehetőségek révén az eredeti összeg többszöröse áramolhat a lakás- és kollégiumépítési piacra.

A program keretében legalább 10 ezer új kollégiumi férőhelyet és hosszú távon bérelhető lakást hoznának létre, elsősorban jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező területeken. Az önkormányzatokkal együttműködve olyan városrészeket alakítanának ki, amelyekben közösségi terek, zöldfelületek és alapvető szolgáltatások is helyet kapnak. A miniszterelnök azt is megerősítette, hogy továbbra is biztosítják az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes, ötszázalékos áfakulcs alkalmazását.