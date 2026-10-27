Nagy bejelentést tett Magyar Péter: százezrek otthonát érinthetik az új lakástámogatások – ÉLŐ
A jövő évtől elindul az átfogó Wekerle otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési program – mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő mellett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter ismerteti a tervezett intézkedéseket. A program keretében megfizethető bérlakásokat és kollégiumokat építenek, célzottabbá teszik a lakásvásárlási támogatások rendszerét, valamint visszaállítják a lakástakarékok állami támogatását.
A kormány emellett országos energetikai felújítási programot is indít, amelynek célja, hogy a már saját ingatlannal rendelkezők is segítséget kapjanak otthonuk korszerűsítéséhez. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a lakáspolitikának a különböző élethelyzetekre egyaránt választ kell adnia, legyen szó
- albérletben élőkről,
- első lakásukra gyűjtő fiatalokról
- vagy a meglévő ingatlanjuk fenntartásával küzdő tulajdonosokról.
Magyar Péter szerint a korábbi lakástámogatási rendszer egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy elsősorban azoknak kedvezett, akik könnyebben hozzáfértek a támogatott hitelekhez, miközben az önerővel nem rendelkező fiatalok és a társadalom jelentős része kimaradt a lehetőségekből. A miniszterelnök jelezte, hogy az új programok részletes feltételeit és a támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókat a wekerle.kormany.hu oldalon is közzéteszik.
Megfizethető lakások és kollégiumok épülnek, több száz milliárd forint érkezhet a piacra
A kormányfő a lakáspiaci helyzetet ismertetve elmondta, hogy 2025-ben országosan 23,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, ami az inflációt figyelembe véve is 19 százalékos drágulást jelentett. A miniszterelnök szerint ilyen mértékű reálár-emelkedésre 25 éve nem volt példa Magyarországon. Budapesten 26 százalékkal, a vidéki városokban pedig közel 25 százalékkal drágultak a lakások egyetlen év alatt.
Ezzel párhuzamosan jelentősen visszaesett a lakásépítések száma. Míg 2020-ban még 28 200 új lakást adtak át Magyarországon, addig 2025-ben mindössze 12 062-t, vagyis öt év alatt kevesebb mint a felére csökkent az átadott otthonok száma. A kormány ezért már 2027-ben 30 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrást fordít megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítására . A Wekerle lakás- és kollégiumépítési program többéves pénzügyi alapját összesen 550 millió euró uniós forrás biztosítja, amelyhez banki és piaci társfinanszírozás is társulhat. Magyar Péter szerint
a további finanszírozási lehetőségek révén az eredeti összeg többszöröse áramolhat a lakás- és kollégiumépítési piacra.
A program keretében legalább 10 ezer új kollégiumi férőhelyet és hosszú távon bérelhető lakást hoznának létre, elsősorban jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező területeken. Az önkormányzatokkal együttműködve olyan városrészeket alakítanának ki, amelyekben közösségi terek, zöldfelületek és alapvető szolgáltatások is helyet kapnak. A miniszterelnök azt is megerősítette, hogy továbbra is biztosítják az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes, ötszázalékos áfakulcs alkalmazását.
Visszatér a lakástakarékok állami támogatása, márciustól indul az új panelprogram
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027-től ismét állami támogatást kapnak a lakástakarékok. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a korábbi kormány 2018-ban szüntette meg a konstrukció állami támogatását, amelyet most az új otthonteremtési program részeként állítanak vissza.
A kormány emellett a panellakások felújítását is kiemelt területként kezeli.
Magyar Péter szerint Magyarországon több mint 16 éve nem működik átfogó panelfelújítási program, miközben több közép-európai országban jelentős előrelépés történt a lakótelepi épületek energetikai korszerűsítésében. A miniszterelnök bejelentette, hogy 2027 márciusától külön energetikai korszerűsítési program indul, amely nemcsak a panelházakra, hanem
- a családi házakra,
- társasházakra
- és lakásszövetkezeti ingatlanokra
is kiterjed. A program célja, hogy a korábbi támogatási lehetőségekből kimaradó nagyobb lakóközösségek is részt vehessenek az energetikai felújításokban. A miniszterelnök szerint ugyanis éppen ezekben az épületekben jelentett különösen nagy nehézséget a korszerűsítéshez szükséges önerő előteremtése.
Több mint 600 milliárd forintból újulhatnak meg a magyar otthonok
Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány több mint 600 milliárd forintnyi uniós forrást fordít az országos energetikai felújítási programra. A beruházásokat a korábban befagyasztott kohéziós forrásokból finanszíroznák, amelyeket a kormány a magyar családok és lakóközösségek otthonainak korszerűsítésére kíván felhasználni.
A miniszterelnök szerint a családi házakra, társasházakra és panelépületekre egyaránt kiterjedő program keretében évente legalább 30 ezer, 2030-ig pedig összesen több mint 120 ezer magyar otthon energetikai korszerűsítését célozzák meg. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy szükség esetén a programra elkülönített forrásokat tovább bővítik. Emellett a társasházi törvény módosítását is tervezik annak érdekében, hogy a nagyobb társasházak és panelépületek könnyebben pályázhassanak a támogatásokra.
Megszűnik a jelenlegi Otthon Start, új lakáshitelprogram indul
A miniszterelnök a korábbi lakástámogatási rendszer átalakításáról is beszélt. Magyar Péter szerint az Otthon Start program eredeti célja helyes volt, a támogatások elosztása azonban jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett. Elmondása szerint az Otthon Start-hitelek 76 százalékát a két legmagasabb jövedelmi tizedbe tartozók vették igénybe, miközben a lakosság fennmaradó 80 százalékára mindössze a támogatások 24 százaléka jutott. A miniszterelnök bejelentette, hogy
október 27-én elindul a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelprogram, amely a jelenlegi Otthon Start konstrukciót váltja fel.
Az új támogatási rendszer egyik legfontosabb változása, hogy a jogosultsági korhatárt 41-ről 45 évre emelik. A Wekerle Plusz így a 18 és 45 év közötti, első lakásukat megszerezni kívánó magyarok számára biztosít támogatott hitellehetőséget. Magyar Péter külön hangsúlyozta, hogy a korábban megkötött Otthon Start-hitelszerződések továbbra is érvényben maradnak. Az átállás részleteiről, köztük egy 15 napos átmeneti időszakról Kármán András pénzügyminiszter ad további tájékoztatást.
A kistelepüléseken élők lakáshoz jutását is megkönnyítenék
A miniszterelnök szerint a korábbi támogatási rendszer egyik legnagyobb problémája az volt, hogy sokan megfelelő önerő hiányában, vagy éppen lakóhelyük miatt nem tudtak hitelhez jutni. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy számos kistelepülésen a bankok nem vállalták az ingatlanvásárlások vagy felújítások finanszírozását, ami eleve kizárta az ott élőket a támogatott konstrukciókból.
A kormány ezért egyeztetéseket kezdeményez a Magyar Nemzeti Bankkal és a kereskedelmi bankokkal. A tervek szerint különböző állami garanciák is segíthetik majd a hitelfelvételt, hogy a kisebb településeken élők is hozzáférhessenek a lakásvásárlási és felújítási támogatásokhoz. A Wekerle program célja, hogy egységes rendszerben kezelje a lakásépítést, az ingatlanvásárlást, az önerő összegyűjtését és az energetikai korszerűsítéseket. A részletes hitelfeltételeket Kármán András pénzügyminiszter ismerteti.
Itt vannak a Wekerle Plusz hitel feltételei: 3 és 5 százalékos kamat, akár 50 millió forint
Kármán András pénzügyminiszter ismertette a Wekerle Plusz lakásvásárlási és építési hitelprogram részleteit, amely a jelenlegi Otthon Start konstrukciót váltja fel. Az új rendszerben továbbra is legfeljebb 50 millió forint támogatott hitelt lehet felvenni, legfeljebb 25 éves futamidőre, a kamat pedig a teljes futamidő alatt rögzített marad. Az új építésű lakások vásárlására és lakásépítésre évi 3 százalékos, míg a használt lakások megvásárlására 5 százalékos fix kamatozású hitel lesz elérhető. A kormány ezzel az új lakások építését és a lakáskínálat bővítését szeretné ösztönözni.
A tárcavezető szerint az új konstrukció célzottabban támogatja az első otthonukat megszerezni kívánó fiatalokat. A programot a 18 és 45 év közöttiek vehetik igénybe, ugyanakkor nem lesz feltétel sem a házasság, sem a gyermekvállalás, és többéves társadalombiztosítási jogviszonyt sem írnak elő. Ez azt jelenti, hogy akár a külföldről hazaköltöző fiatalok is jogosultak lehetnek a támogatott hitelre, amennyiben megfelelnek a bankok jövedelmi követelményeinek. A hitelfelvételbe szülő vagy testvér is bevonható adóstársként.
Szigorúbb feltételek jönnek: öt évig kötelező lesz az ingatlanban lakni
A Wekerle Plusz egyik legfontosabb változása, hogy a kormány kizárná a támogatott hitelből történő befektetési célú ingatlanvásárlásokat. Kármán András bejelentette, hogy a megvásárolt ingatlanba kötelező lesz bejelentkezni, és legalább öt évig életvitelszerűen ott kell lakni. Ez idő alatt a lakást nem lehet bérbe adni, irodaként vagy más célra hasznosítani. A jogosultságnál alapvetően kizáró feltétel lesz, ha az igénylő korábban 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezett egy másik lakóingatlanban. Ez alól azonban kivételt jelenthet, ha az ingatlan értéke nem haladta meg a 30 millió forintot, illetve bizonyos öröklési és haszonélvezeti helyzetekben is megmaradhat a jogosultság.
A támogatott hitellel megvásárolható ingatlanok értékhatára nem változik:
- Lakások esetében legfeljebb 100 millió forint.
- Családi házak esetében legfeljebb 150 millió forint.
- A négyzetméterár felső határa 1,5 millió forint.
A pénzügyminiszter hozzátette, hogy ezeket az értékhatárokat a jövőben a lakásárak változásához igazítják.
Visszaszorítanák az államilag támogatott lakáshitelek túlsúlyát
Kármán András arról is beszélt, hogy az Otthon Start bevezetése előtt a jelzáloghitelek 23 százaléka tartozott államilag támogatott konstrukcióba, ez az arány azonban mára 81 százalékra emelkedett. A pénzügyminiszter szerint nem egészséges, hogy ötből négy lakáshitel állami támogatáshoz kötődik, mert ez visszaszorítja a piaci hitelezést és a bankok közötti versenyt.
Magyar Péter itt megjegyezte, hogy a kormány hosszabb távú célja a piaci lakáshitelkamatok csökkentése. A miniszterelnök szerint az is elképzelhető, hogy a piaci feltételek javulásával az ötszázalékos támogatott konstrukció később módosul vagy fokozatosan kivezethetővé válik. A kormány célja, hogy az állami támogatások elsősorban azoknak segítsenek, akik élethelyzetük miatt nehezebben jutnának piaci kamatozású lakáshitelhez.
A miniszterelnök élesen bírálta az előző kormány lakáspolitikáját
Magyar Péter ismét szót kért, és élesen bírálta az Orbán-kormány korábbi lakáspolitikáját. A miniszterelnök szerint az elhibázott gazdaságpolitika, a magas kamatok és az uniós források elmaradása együttesen járult hozzá a magyar ingatlanárak jelentős emelkedéséhez. Úgy vélte, hogy az Otthon Start program elsősorban a magasabb jövedelműeket segítette, miközben a kamattámogatások több száz milliárd forintos költséget jelentettek a költségvetésnek. Magyar Péter szerint az intézkedések árfelhajtó hatása miatt még azok is rosszabbul járhattak, akik igénybe vették a támogatott hiteleket. A miniszterelnök azt is kifogásolta, hogy az előző kormány nem indított átfogó bérlakás-, kollégiumépítési és energetikai felújítási programot. Hangsúlyozta, hogy az új támogatási rendszerrel a lakáskínálat bővítését, a felújítások ösztönzését és a magyar építőipar megerősítését kívánják elérni.
Október 28-án indul az új lakáshitel, 15 napos átmeneti időszakot biztosítanak
Kármán András pénzügyminiszter ezt követően pontosította az új Wekerle Plusz hitelprogram indulásának időpontját. Bejelentette, hogy a szükséges kormányrendelet még kedden megjelenik, október 28-tól pedig az új konstrukció lesz elérhető az új igénylők számára. A bankoknak ugyanakkor néhány napos felkészülési időre lehet szükségük, így nem biztos, hogy már szerdán valamennyi pénzintézetnél igényelhető lesz a hitel. A kormány 15 napos átmeneti időszakot biztosít azoknak, akik október 27-ig már megkötötték az ingatlan adásvételi szerződését – emelte ki Kármán András. Ők még a korábbi Otthon Start program feltételeivel nyújthatják be hitelkérelmüket. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az átmeneti szabályozással azokat kívánják segíteni, akik már megkezdték a lakásvásárlást, és a korábbi támogatási feltételekkel számoltak.
Visszatér az államilag támogatott lakástakarék: akár 16 millió forintot is összegyűjthetnek a magyarok
Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2027-től visszatér a lakástakarékok állami támogatása, amelyet még 2018-ban szüntetett meg az Orbán-kormány. Az új konstrukció célja, hogy a lakásvásárlás előtt állók könnyebben összegyűjthessék a hitelfelvételhez szükséges önerőt. A korábbi rendszerhez képest jelentős változás, hogy a maximális állami támogatás eléréséhez már nem havi 20 ezer, hanem havi 100 ezer forintos megtakarítással számolnak.
- Az első öt évben az állam a befizetett összeg 10 százalékát, legfeljebb évi 120 ezer forintot biztosít támogatásként.
- A hatodik és a tizedik év között ez 20 százalékra, legfeljebb évi 240 ezer forintra emelkedik.
A pénzügyminiszter példája szerint havi 100 ezer forintos megtakarítással tíz év alatt 12 millió forint gyűjthető össze, amelyhez további 1,8 millió forint állami támogatás társul. Emellett a bankoknak legalább évi 3 százalékos kamatot kell biztosítaniuk, ami a bemutatott számítás szerint további mintegy 2,2 millió forintot jelenthet. Így tíz év alatt összesen körülbelül 16 millió forintos megtakarítás halmozható fel, amely lakásvásárlásra, lakásfelújításra vagy lakáshitelhez szükséges önerőként is felhasználható. Kármán András hangsúlyozta, hogy az új lakástakarék célja a hosszú távú előtakarékosság ösztönzése, különösen azok számára, akik megfelelő jövedelemmel rendelkeznek, de még nincs saját ingatlanjuk, amelynek értékét egy újabb lakás megvásárlására fordíthatnák.
Kapitány István: 633 milliárd forintból indul az országos energetikai felújítási program
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ismertette a Wekerle Plusz energetikai felújítási program részleteit, amelyre 2030-ig összesen 633 milliárd forintot fordítanak, elsősorban a hazahozott uniós forrásokból. A támogatási rendszer három területre terjed ki: a családi házakra, a hagyományos építésű társasházakra és a panelépületekre. A miniszter szerint a magyar lakóingatlanok 92 százaléka rossz energetikai állapotban van, ezért különösen fontos a korszerűsítések felgyorsítása. A családi házak felújítására akár 15 millió forintos finanszírozás is elérhető lesz, amelyhez fix, háromszázalékos kamatozású hitel és az épület eredeti állapotától függően 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik.
A társasházak és panelépületek esetében lakásonként legfeljebb 5 millió forintos, nulla százalékos kamatozású finanszírozást biztosítanak, ugyancsak 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatási résszel. A programokat 2027 elején indítják el, az igényléshez szükséges önerőt pedig rendkívül alacsonyan, 200 ezer és 500 ezer forint között határozzák meg. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a támogatásokat életkortól, lakóhelytől és családi állapottól függetlenül szeretnék elérhetővé tenni.
Legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni
A támogatások igénybevételének egyik legfontosabb feltétele, hogy a felújítás eredményeként legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást kell elérni. Kapitány István szerint a program nemcsak a háztartások energiaköltségeinek csökkentését szolgálja, hanem az ingatlanok komfortját is javíthatja, különösen a nyári hőhullámok idején. A miniszter arról is beszélt, hogy a felújítások jelentős gazdaságélénkítő hatással járhatnak.
A tervezési és kivitelezési munkák döntő többségét várhatóan magyar kis- és középvállalkozások végezhetik el. A 633 milliárd forintos program a kapcsolódó beruházásokkal együtt akár ezermilliárd forintot meghaladó gazdasági teljesítményt is generálhat a magyar építőipar számára – ismertette Kapitány István. A kormány célja, hogy 2030-ig legalább 120 ezer magyar otthon energetikai korszerűsítése valósuljon meg. A miniszter hozzátette, hogy ez nem végleges felső korlát: amennyiben a program sikeres lesz, további uniós és költségvetési források bevonásával bővíthetik a támogatásokat.