Magyar Péterhez fordult a kerületi polgármester a parkolási paktum miatt – két ügyben is garanciát vár
Az óbudaiak parkolási kedvezményeinek megőrzését és az útfelújítások finanszírozását tartja elsődlegesnek Kiss László a fővárosi rendszer átalakításakor.
A főváros és a kormány közötti megállapodás részletei egyelőre nem ismertek, ezért korai lenne következtetéseket levonni annak hatásairól – mondta Kiss László a kerületi képviselő-testület ülésén.
Nem tartom helyesnek, hogy egy nem ismert tartalmú megállapodásról találgatásokba bocsátkozzunk
„A megoldásokat kell keresni, nem a problémákat szaporítani” – fogalmazott a polgármester.
Az önkormányzat közleménye emlékeztetett: az egységes budapesti parkolási rendszer kialakítása már a 2019-es választási programjukban is szerepelt. Szerinte most azt kell tisztázni, hogy az átalakítás milyen feltételekkel valósulna meg, és hogyan szolgálná a kerületben élők érdekeit.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az óbudaiak és a békásmegyeriek számára továbbra is biztosítani kell a kedvező parkolási feltételeket, lehetőség szerint az otthonuk közelében. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a parkolási bevételekből a kerületi utak fejlesztésére is jusson.
Felidézte, hogy Óbuda-Békásmegyer parkolási társasága nonprofit formában működik, miközben több útfelújítás régóta várat magára. Példaként a Szentendrei út és a Vörösvári út egyes szakaszait említette. Elmondása szerint a fővárosnak több százmillió forintos fejlesztési kötelezettsége van, amelynek teljesítése évtizedek óta húzódik.
Kiss László szerint a parkolási rendszer átalakítása nem veszélyeztetheti az utak és közterületek megújítására fordítható forrásokat. Hozzátette:
a gépjárműadó elvonásával az önkormányzatok korábban már jelentős, út- és járdafelújításra használható bevételtől estek el.
A polgármester a miniszterelnöknek írt levelében a kormány és a főváros közötti megállapodás pontos tartalmáról kért tájékoztatást. Mint elmondta, a nyilvánosságban 2027. április 1-jei átadási dátum is megjelent, de a változtatás jogszabályi háttere és feltételrendszere egyelőre nem világos.
A bizonytalanság szerinte a kerületi parkolási társaság működését és a következő évi költségvetés tervezését is megnehezíti. Jelezte azt is, hogy a fővárosi közgyűlés következő ülésére a kerületi polgármesterek egyelőre nem kaptak meghívást.
Kiss László az álláspontját a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülésén is ismerteti. Azt szeretné elérni, hogy az egységesítés mellett megmaradjanak a helyiek parkolási kedvezményei, és biztosított legyen a kerületi úthálózat fejlesztésének finanszírozása.
Magyar Péter kormánya vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.
A csomag része az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása és egy regionális BKK létrehozása is.
A Facebookon közzétett levélben tiltakozott nyolc budapesti kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.