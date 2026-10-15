Deviza
EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05% EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61% BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Péterhez fordult a kerületi polgármester a parkolási paktum miatt – két ügyben is garanciát vár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az óbudaiak parkolási kedvezményeinek és az útfelújításokra szánt forrásoknak a megőrzését sürgeti a kerület polgármestere. Magyar Péterhez fordul a kerületi vezető, hogy tisztázza a budapesti parkolási rendszer átalakításának részleteit.
Sz. E.
2026.10.15, 18:15
Szóljon hozzá!

Az óbudaiak parkolási kedvezményeinek megőrzését és az útfelújítások finanszírozását tartja elsődlegesnek Kiss László a fővárosi rendszer átalakításakor. 

Magyar Péter parkolás VII Kerület_Erzsébetváros_zsúfolt parkolók_lakóövezetek_KD_MW_Bulvár (39)
Magyar Péterhez fordult a kerületi polgármester a parkolási paktum miatt – két ügyben is garanciát vár / Fotó: Mediaworks

A főváros és a kormány közötti megállapodás részletei egyelőre nem ismertek, ezért korai lenne következtetéseket levonni annak hatásairól – mondta Kiss László a kerületi képviselő-testület ülésén.

 Nem tartom helyesnek, hogy egy nem ismert tartalmú megállapodásról találgatásokba bocsátkozzunk

„A megoldásokat kell keresni, nem a problémákat szaporítani” – fogalmazott a polgármester.

Az önkormányzat közleménye emlékeztetett: az egységes budapesti parkolási rendszer kialakítása már a 2019-es választási programjukban is szerepelt. Szerinte most azt kell tisztázni, hogy az átalakítás milyen feltételekkel valósulna meg, és hogyan szolgálná a kerületben élők érdekeit.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az óbudaiak és a békásmegyeriek számára továbbra is biztosítani kell a kedvező parkolási feltételeket, lehetőség szerint az otthonuk közelében. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a parkolási bevételekből a kerületi utak fejlesztésére is jusson.

Felidézte, hogy Óbuda-Békásmegyer parkolási társasága nonprofit formában működik, miközben több útfelújítás régóta várat magára. Példaként a Szentendrei út és a Vörösvári út egyes szakaszait említette. Elmondása szerint a fővárosnak több százmillió forintos fejlesztési kötelezettsége van, amelynek teljesítése évtizedek óta húzódik.

Kiss László szerint a parkolási rendszer átalakítása nem veszélyeztetheti az utak és közterületek megújítására fordítható forrásokat. Hozzátette: 

a gépjárműadó elvonásával az önkormányzatok korábban már jelentős, út- és járdafelújításra használható bevételtől estek el.

A polgármester a miniszterelnöknek írt levelében a kormány és a főváros közötti megállapodás pontos tartalmáról kért tájékoztatást. Mint elmondta, a nyilvánosságban 2027. április 1-jei átadási dátum is megjelent, de a változtatás jogszabályi háttere és feltételrendszere egyelőre nem világos.

A bizonytalanság szerinte a kerületi parkolási társaság működését és a következő évi költségvetés tervezését is megnehezíti. Jelezte azt is, hogy a fővárosi közgyűlés következő ülésére a kerületi polgármesterek egyelőre nem kaptak meghívást.

Kiss László az álláspontját a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülésén is ismerteti. Azt szeretné elérni, hogy az egységesítés mellett megmaradjanak a helyiek parkolási kedvezményei, és biztosított legyen a kerületi úthálózat fejlesztésének finanszírozása.

Magyar Péter kormánya vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.

A csomag része az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása és egy regionális BKK létrehozása is.

A Facebookon közzétett levélben tiltakozott nyolc budapesti kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.

Szóljon hozzá!
polgármester
főváros
parkolás
Kiss László
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu