Az óbudaiak parkolási kedvezményeinek megőrzését és az útfelújítások finanszírozását tartja elsődlegesnek Kiss László a fővárosi rendszer átalakításakor.

Magyar Péterhez fordult a kerületi polgármester a parkolási paktum miatt – két ügyben is garanciát vár / Fotó: Mediaworks

A főváros és a kormány közötti megállapodás részletei egyelőre nem ismertek, ezért korai lenne következtetéseket levonni annak hatásairól – mondta Kiss László a kerületi képviselő-testület ülésén.

Nem tartom helyesnek, hogy egy nem ismert tartalmú megállapodásról találgatásokba bocsátkozzunk

„A megoldásokat kell keresni, nem a problémákat szaporítani” – fogalmazott a polgármester.

Az önkormányzat közleménye emlékeztetett: az egységes budapesti parkolási rendszer kialakítása már a 2019-es választási programjukban is szerepelt. Szerinte most azt kell tisztázni, hogy az átalakítás milyen feltételekkel valósulna meg, és hogyan szolgálná a kerületben élők érdekeit.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az óbudaiak és a békásmegyeriek számára továbbra is biztosítani kell a kedvező parkolási feltételeket, lehetőség szerint az otthonuk közelében. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a parkolási bevételekből a kerületi utak fejlesztésére is jusson.

Felidézte, hogy Óbuda-Békásmegyer parkolási társasága nonprofit formában működik, miközben több útfelújítás régóta várat magára. Példaként a Szentendrei út és a Vörösvári út egyes szakaszait említette. Elmondása szerint a fővárosnak több százmillió forintos fejlesztési kötelezettsége van, amelynek teljesítése évtizedek óta húzódik.

Kiss László szerint a parkolási rendszer átalakítása nem veszélyeztetheti az utak és közterületek megújítására fordítható forrásokat. Hozzátette:

a gépjárműadó elvonásával az önkormányzatok korábban már jelentős, út- és járdafelújításra használható bevételtől estek el.

A polgármester a miniszterelnöknek írt levelében a kormány és a főváros közötti megállapodás pontos tartalmáról kért tájékoztatást. Mint elmondta, a nyilvánosságban 2027. április 1-jei átadási dátum is megjelent, de a változtatás jogszabályi háttere és feltételrendszere egyelőre nem világos.

A bizonytalanság szerinte a kerületi parkolási társaság működését és a következő évi költségvetés tervezését is megnehezíti. Jelezte azt is, hogy a fővárosi közgyűlés következő ülésére a kerületi polgármesterek egyelőre nem kaptak meghívást.