Rendkívüli bejelentés: Magyar Péter most közölte az adóemelés részleteit, ennyit kell fizetnie a katásoknak 2027-től – ők kapnak azonnali kedvezményt

Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata kibővítéséről és a profi sportolók adókönnyítésének eltörléséről. Az új szabályok 2027-től lépnek életbe, a milliárdosok vagyonadója pedig a vagyon nagyságától függően 1, illetve 1,5 százalékos lesz.

Magyar Péter ismertette a kormány új adópolitikai terveit, amelyek között a milliárdosok vagyonadója és a kata jelentős kibővítése is szerepel / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában közölte:

a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójáról, a kata kibővítéséről, valamint a hivatásos sportolók kiemelt adókönnyítésének megszüntetéséről.

A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják.

A legnagyobb változás a milliárdosokat érinti. Magyar Péter közlése szerint 2027. január 1-jétől vagyonadót vezetnek be azok számára, akiknek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.

Az egymilliárd forint feletti vagyonrész után 1 százalékos adót kell fizetni;

a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében azonban már 1,5 százalék lesz a mérték.

A kormányfő szerint az adóalapba a teljes vagyon beleszámít majd, az ingatlanoktól és befektetésektől a társasági részesedésekig. A külföldön tartott, illetve vagyonkezelőkhöz rendelt vagyon sem lesz kivétel. A hitelek ugyanakkor levonhatók lesznek az adóalapból, és a már megfizetett ingatlan- és gépjárműadók is levonhatók lesznek a vagyonadóból.

Az adót évente, önbevallással kell majd rendezni. Első alkalommal a 2026. év végi vagyon alapján kell bevallást tenni, legkésőbb 2027. augusztus 31-ig. Magyar Péter szerint csak azoknak kell bevallást készíteniük, akiknél az egy főre jutó vagyon eléri az egymilliárd forintot. A NAV ehhez kalkulátort is biztosít majd.

Akinek egy milliárd forintnál kisebb a vagyona, vagyunk így egy páran, annak nincs semmilyen tennivalója. Minden ezzel ellentétes híresztelés álhír

– mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter: visszatér és kibővül a kata

A másik nagy változás a kata visszanyitása. A kormány a jelenleginél jóval szélesebb kör számára tenné elérhetővé az adózási formát. Újra katázhatnának a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások emellett ismét számlázhatnának cégeknek és más szervezeteknek is.