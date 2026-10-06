Rendkívüli bejelentés: Magyar Péter most közölte az adóemelés részleteit, ennyit kell fizetnie a katásoknak 2027-től – ők kapnak azonnali kedvezményt
Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata kibővítéséről és a profi sportolók adókönnyítésének eltörléséről. Az új szabályok 2027-től lépnek életbe, a milliárdosok vagyonadója pedig a vagyon nagyságától függően 1, illetve 1,5 százalékos lesz.
A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában közölte:
a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójáról, a kata kibővítéséről, valamint a hivatásos sportolók kiemelt adókönnyítésének megszüntetéséről.
A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják.
A legnagyobb változás a milliárdosokat érinti. Magyar Péter közlése szerint 2027. január 1-jétől vagyonadót vezetnek be azok számára, akiknek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.
- Az egymilliárd forint feletti vagyonrész után 1 százalékos adót kell fizetni;
- a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében azonban már 1,5 százalék lesz a mérték.
A kormányfő szerint az adóalapba a teljes vagyon beleszámít majd, az ingatlanoktól és befektetésektől a társasági részesedésekig. A külföldön tartott, illetve vagyonkezelőkhöz rendelt vagyon sem lesz kivétel. A hitelek ugyanakkor levonhatók lesznek az adóalapból, és a már megfizetett ingatlan- és gépjárműadók is levonhatók lesznek a vagyonadóból.
Az adót évente, önbevallással kell majd rendezni. Első alkalommal a 2026. év végi vagyon alapján kell bevallást tenni, legkésőbb 2027. augusztus 31-ig. Magyar Péter szerint csak azoknak kell bevallást készíteniük, akiknél az egy főre jutó vagyon eléri az egymilliárd forintot. A NAV ehhez kalkulátort is biztosít majd.
Akinek egy milliárd forintnál kisebb a vagyona, vagyunk így egy páran, annak nincs semmilyen tennivalója. Minden ezzel ellentétes híresztelés álhír
– mondta a miniszterelnök.
Magyar Péter: visszatér és kibővül a kata
A másik nagy változás a kata visszanyitása. A kormány a jelenleginél jóval szélesebb kör számára tenné elérhetővé az adózási formát. Újra katázhatnának a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások emellett ismét számlázhatnának cégeknek és más szervezeteknek is.
A főállású katások havi tételes adója a tervek szerint 100 ezer forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2027-ben 75 ezer forintos átmeneti havi tételes adót biztosítanak, amely 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra. A mellékállású vállalkozók havi 50 ezer forintot fizetnének.
A céges és szervezeti számlázás után 15 százalékos adó terhelné a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata is beleszámít.
Az éves bevételi határt 18 millióról 22 millió forintra emelnék.
A változás a katások társadalombiztosítását is érinti. Magyar Péter szerint megemelik azt az összeget, amely alapján a táppénzt, az anyasági ellátást és a későbbi nyugdíjat számítják.
Harmadik elemként a hivatásos sportolók kiemelt ekho-értékhatárát szüntetik meg. Miközben az általános értékhatár 60 millió forint, a profi sportolóknál ezt az elmúlt években 500 millió forintra emelték. A miniszterelnök szerint 2027-től a hivatásos sportolókra is a 60 millió forintos határ vonatkozik majd.
Szeretjük a magyar sportot, és azért dolgozzunk, hogy minél több sikeres magyar klubunk és sportolónk legyen. De ehhez nincs szükség arra, hogy egy havi 10-20 vagy néha 50 millió forintot kereső külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, egy újságíró vagy bármely más ekkós
– fogalmazott Magyar Péter.
A kormányfő szerint a három intézkedés közös célja az adórendszer egyszerűsítése és a kivételek visszaszorítása. „Ugyanaz a mérce, ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire” – jelentette ki.
A bejelentés szerint mindhárom javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Magyar Péter a videó végén arról is beszélt, hogy a kormány másnap újra ülésezik, ő pedig október 6-án 16 órakor Gyulán emlékezik az aradi vértanúkra és a magyar haza hőseire.
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