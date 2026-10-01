Magyar Péter új pozícióra kérte fel Vitézy Dávidot, azonnal elfogadta: mostantól ő felügyeli az uniós pénzek elköltését - "Sikerült a lehetetlen"

Megtartotta első ülését a Fejlesztési Kabinet, amely az uniós források felhasználását, az állami beruházásokat, valamint a közlekedés-, lakás- és területfejlesztési ügyeket fogja össze. Az új kormányzati testületet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezeti.

Fotó: Orbán-Katona Domonkos / Facebook / Vitézy Dávid

Vitézy: A források rendelkezésre állása önmagában még nem elég

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a kormány korábbi döntése alapján négy kabinet kezdte meg működését: a Stratégiai Kabinet, a Gazdasági és Költségvetési Kabinet, a Védelmi Kabinet, valamint a Fejlesztési Kabinet. Utóbbi vezetésére Magyar Péter miniszterelnök őt kérte fel.

A Fejlesztési Kabinet egyik legfontosabb feladata az uniós pénzek felhasználásának felügyelete lesz. Emellett a testület koordinálja az állami beruházásokkal, a közlekedés- és lakáspolitikával, továbbá a terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati munkát.

A kabinet létrehozása Vitézy szerint azért is vált sürgetővé, mert a kormány előtt jelentős fejlesztési feladat áll az uniós források felszabadítása után. A miniszter azt írta, hogy a Tisza-kormánynak valamivel több mint száz nap alatt 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást sikerült elérhetővé tennie Magyarország számára.

Vitézy ezt történelmi lehetőségnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta: a források rendelkezésre állása önmagában még nem elég. A pénzt olyan beruházásokra és programokra kell fordítani, amelyek a magyar emberek számára a legnagyobb hasznot jelentik. A miniszter szerint ehhez az államnak

gyorsan,

hatékonyan

és átláthatóan

kell felhasználnia a rendelkezésére álló forrásokat, a döntéseknél pedig a közérdeket kell szem előtt tartania. Vitézy úgy látja, komoly nehézséget jelent, hogy az állam beruházási és fejlesztési képességei az elmúlt években jelentősen leépültek. Ezeket rövid idő alatt újjá kell építeni ahhoz, hogy Magyarország ki tudja használni az uniós pénzek megnyílásával járó lehetőségeket. A Fejlesztési Kabinet megalakulását ennek a folyamatnak az első fontos lépéseként értékelte.