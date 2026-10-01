Magyar Péter új pozícióra kérte fel Vitézy Dávidot, azonnal elfogadta: mostantól ő felügyeli az uniós pénzek elköltését - "Sikerült a lehetetlen"
Megtartotta első ülését a Fejlesztési Kabinet, amely az uniós források felhasználását, az állami beruházásokat, valamint a közlekedés-, lakás- és területfejlesztési ügyeket fogja össze. Az új kormányzati testületet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezeti.
Vitézy: A források rendelkezésre állása önmagában még nem elég
Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a kormány korábbi döntése alapján négy kabinet kezdte meg működését: a Stratégiai Kabinet, a Gazdasági és Költségvetési Kabinet, a Védelmi Kabinet, valamint a Fejlesztési Kabinet. Utóbbi vezetésére Magyar Péter miniszterelnök őt kérte fel.
A Fejlesztési Kabinet egyik legfontosabb feladata az uniós pénzek felhasználásának felügyelete lesz. Emellett a testület koordinálja az állami beruházásokkal, a közlekedés- és lakáspolitikával, továbbá a terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati munkát.
A kabinet létrehozása Vitézy szerint azért is vált sürgetővé, mert a kormány előtt jelentős fejlesztési feladat áll az uniós források felszabadítása után. A miniszter azt írta, hogy a Tisza-kormánynak valamivel több mint száz nap alatt 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást sikerült elérhetővé tennie Magyarország számára.
Vitézy ezt történelmi lehetőségnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta: a források rendelkezésre állása önmagában még nem elég. A pénzt olyan beruházásokra és programokra kell fordítani, amelyek a magyar emberek számára a legnagyobb hasznot jelentik. A miniszter szerint ehhez az államnak
- gyorsan,
- hatékonyan
- és átláthatóan
kell felhasználnia a rendelkezésére álló forrásokat, a döntéseknél pedig a közérdeket kell szem előtt tartania. Vitézy úgy látja, komoly nehézséget jelent, hogy az állam beruházási és fejlesztési képességei az elmúlt években jelentősen leépültek. Ezeket rövid idő alatt újjá kell építeni ahhoz, hogy Magyarország ki tudja használni az uniós pénzek megnyílásával járó lehetőségeket. A Fejlesztési Kabinet megalakulását ennek a folyamatnak az első fontos lépéseként értékelte.
Kármán: Az új struktúra tehermentesíti a kormányfőt és a minisztereket
Lapunk korábban megírta, hogy az új kormányzati struktúrában a kabinetek már nem egyszerűen előkészítő fórumként működnek. Kármán András ennek kapcsán kifejtette: a hozzájuk érkező jelentéseket és előterjesztéseket részletesen megtárgyalják, majd azok az ügyekben, amelyek a kabinet saját hatáskörébe tartoznak, helyben meg is hozzák a döntést.
Csak a nagyobb, politikailag vagy stratégiailag kiemelt jelentőségű kérdések kerülnek tovább a teljes kormány elé.
A kabinetek kéthetente, szerdánként üléseznek, saját vezetővel és állandó tagsággal. A kormányzat ezzel lényegében egy többlépcsős döntéshozatali rendszert épít ki, amelyben a miniszterelnök és a teljes kabinet kevésbé foglalkozik az egyes szakpolitikai részletkérdésekkel. Kármán ezt a kormány tehermentesítésével indokolta.