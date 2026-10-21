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Rendkívüli

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Magyar Péter két nappal Ursula von der Leyen érkezése előtt lengette be a magyar vétót az EU-költségvetésre

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Feltételhez köti a magyar kormány az Európai Unió 2027-es költségvetésének elfogadását. Magyar Péter egy interjúban arról beszélt, hogy amíg nem sikerül megállapodni a menekültügyi bírságot illetően, addig valószínűleg nem születhet egyezség a következő ciklus pénzügyeiről. A kormányfő közben Ukrajnával is rendezné a kapcsolatokat.
VG
2026.10.21, 08:50
Frissítve: 2026.10.21, 09:39
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Magyar Péter kedden az Associated Pressnek adott interjút, amelynek során leszögezte, hogy a 2027-es uniós költségvetés elfogadásának a magyar kormány részéről komoly feltétele lesz.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen
Magyar Péter és Ursula von der Leyen / Fotó: AFP

A kormányfő szerint nem elfogadható, hogy Magyarország napi egymillió euró bírságot fizet a szigorú migrációs politikája miatt.

Magyar Péter feltétele

A kormányfő az interjú során kijelentette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja az Orbán Viktor nevéhez fűződő bevándorlási és menekültügyi intézkedéseket, beleértve a déli határon keresztül illegálisan érkező migránsok visszatoloncolását Szerbiába. Kiderült az is, hogy a migrációs válság idején, 2015-ben épült határkerítés a helyén marad.

Az Európai Unió Bírósága 2024-ben 200 millió eurós átalánybírságot, valamint további napi egymillió eurós büntetést szabott ki Magyarországra, amiért a kormány nem alkalmazta az uniós menekültügyi előírásokat.

Magyar Péter szerint az ítélet óta megváltozott a politikai környezet a migrációt érintő kérdéseket illetően, és nincsen rendben, hogy hazánk már egymilliárd eurót veszített a büntetés miatt. A politikus arra számít, hogy az év végéig sikerül megállapodást kötni a bírságok eltörléséről.

Nem hiszem, hogy lehet közös uniós költségvetés addig, amíg ezt a problémát nem oldjuk meg

− fogalmazott, valamint emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió következő hétéves költségvetésének elfogadásához a tagállamok egyhangú jóváhagyása szükséges.

Ez a kijelentés annak fényében különösen érdekes, hogy az elmúlt időszakban a Tisza-kormány az Európai Unió számos elvárását teljesítette annak érdekében, hogy felszabadulhassanak a korábban befagyasztott, 16,4 milliárd euró értékű uniós források. A közeledést az is jól szemlélteti, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából.

Magyar-ukrán kapcsolatok

Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, hogy rendezné a kapcsolatokat Ukrajnával. A kormányfő szerint az ügyben előrelépést jelent, hogy az ukrán parlament elfogadta a nyelvtörvényt, amely a magyar kisebbség nyelvhasználatát célzó intézkedések egy részének visszavonását szolgálja.

Lehetőség arra, hogy fejezetet nyissunk az ukrán–magyar kapcsolatokban

− mondta a politikus, aki szerint fontos gesztus az is, hogy Kijev elismerte felelősségét az 1944 és 1946 közötti magyar deportálásokért.

A magyar kormányoknak nehéz dolga volt a nyelvörvényt illetően, mivel Ukrajnát évekig nem lehetett rábírni arra, hogy vonja vissza a kárpátaljai kisebbséget is hátrányosan érintő szabályokat. Mint ismert, Orbán Viktor évekig következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy a magyar kisebbség visszakapja mindazon jogait, amelyek 2015-ig biztosítva voltak: a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban, a kultúrában és a közéletben, valamint a politikai képviseletet régiós és országos szinten is.

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