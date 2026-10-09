Üzemanyagár: hirtelen újabb dízeltámogatást jelentett be a Tisza-kormány az 5000 forint után, de most nem az autósok kapják – itt vannak a részletek
A kormány december 31-ig biztosítja a literenkénti 25 forintos jövedékiadó-kedvezményt a fuvarozóknak – jelentette be Vitézy Dávid az október 9-i kormányzati tájékoztatón. Az érintett magyar vállalkozások a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik az összeget.
A támogatás összesen mintegy 6 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek. A döntés előzménye, hogy a fuvarozói érdekképviseletek szeptember végén rendkívüli egyeztetésen jelezték a kormánynak az ágazat egyre súlyosabb költségproblémáit. A vállalkozások két fontos könnyítést kértek: a gázolaj jövedéki adójának visszatérítését és az útdíjak mérséklését.
A mostani bejelentéssel a két követelés közül az egyik teljesült.
Vitézy Dávid szerint ugyanakkor a fuvarozók nehézségeit nem kizárólag a magas energiaárak okozzák. Úgy fogalmazott, hogy az előző kormány intézkedései is nehezítették a magyar vállalkozások versenyképességének megőrzését. A kormány
- a pénzügyi könnyítés mellett
- az útdíjfizetés ellenőrzésének szigorítását
is tervezi. Emellett nyitottak a tranzitútvonalak felülvizsgálatára, valamint a hétvégi kamionstop szabályainak áttekintésére.
Vitézy Dávid: a Hormuzi-szoros miatt a gázolaj ellátása is kérdésessé válhat
A kormányzati tájékoztatón Vitézy Dávid a nemzetközi üzemanyagpiaci folyamatokra is kitért. Elmondása szerint a fuvarozók számára különösen fontos a dízelüzemanyag támogatása, mivel a gázolaj meghatározó költségtétel a közúti áruszállításban. A miniszter szerint a környező országokhoz képest a magyarországi üzemanyagárak továbbra is kedvezőek, a gázolaj esetében azonban jelentős ellátásbiztonsági kockázatok merülhetnek fel.
Külön kiemelte a Hormuzi-szoros térségében kialakult helyzetet, amelynek következményei a nemzetközi energiapiacon is érezhetők lehetnek. Az esetleges ellátási zavarok a dízel árának jelentős emelkedéséhez vezethetnek. Vitézy arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban a benzin és a gázolaj árviszonya eltérően alakult, mára azonban ez megfordult. A kormány számára ezért kiemelt szempont, hogy ne alakuljanak ki ellátási problémák.
Magyar Péter: továbbra is Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag a régióban
Magyar Péter miniszterelnök a tájékoztatón hangsúlyozta, hogy a benzin és a gázolaj ára régiós összehasonlításban továbbra is Magyarországon a legalacsonyabb.
A kormányfő a 2022 és 2026 közötti időszak üzemanyagpiaci adataira hivatkozva arról beszélt, hogy a benzin iránti kereslet folyamatosan növekedett az elmúlt években.
A fogyasztásban ugyanakkor jelentős szezonalitás figyelhető meg: júliusban és augusztusban rendszerint megugrik a kereslet, majd a nyári csúcsidőszakot követően fokozatosan mérséklődik. Magyar Péter szerint a lakossági benzinfogyasztás alakulása azt mutatja, hogy a hazai piac továbbra is stabil, és az üzemanyagok értékesítésében nem jelentkeznek problémák.
A kormány mostani intézkedése így elsősorban nem a lakossági autózás költségeinek csökkentését szolgálja, hanem a fuvarozói vállalkozások működési terheit kívánja enyhíteni. A következő hónapok egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a december végéig érvényes adókedvezmény elegendő segítséget nyújt-e a szektornak, illetve szükség lesz-e további intézkedésekre, amennyiben a nemzetközi energiapiaci kockázatok tartósan fennmaradnak.