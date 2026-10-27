Elszállhatnak az építőipari árak a Wekerle Plusz miatt? Megkérdeztük Magyar Pétert – egyértelmű választ adott a miniszterelnök
Nem készül építőipari árstop bevezetésére a kormány, és nem tart attól sem, hogy a Wekerle Plusz lakhatási és energetikai felújítási programjai jelentős áremelkedést idéznének elő az építőiparban – derült ki Magyar Péter miniszterelnöknek a Világgazdaság kérdésére adott válaszából.
A keddi kormányzati sajtótájékoztatón lapunk arra volt kíváncsi, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg, hogy az állami támogatások hatására megemelkedjenek a kivitelezési költségek, illetve terveznek-e árkorlátokat vagy ellenőrzéseket.
Magyar Péter nem tart az építőipari árak elszállásától
Magyar Péter válaszában hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván árstopokkal beavatkozni a piac működésébe. A miniszterelnök szerint az új támogatási rendszer több különböző célcsoportot ér el, ezért nem számítanak arra, hogy a programok jelentős árfelhajtó hatást váltanának ki. A kormány ehelyett a magyar piaci szereplők közötti verseny erősítésére helyezné a hangsúlyt. Magyar Péter szerint
- a támogatások sokfélesége
- és a különböző társadalmi csoportok megszólítása
hozzájárulhat ahhoz, hogy ne alakuljon ki általános áremelkedés a kivitelezési piacon. Kérdésünkre Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is reagált. Elmondása szerint országjárásuk során a kis- és középvállalkozások képviselői elsősorban nem vissza nem térítendő támogatásokat kértek a kormánytól, hanem azt, hogy teremtsék meg a tisztességes piaci verseny feltételeit.
Hatalmas összegek érkeznek a lakásfelújításokra
Az építőipari árak alakulása azért is különösen fontos, mert a kormány nagyszabású energetikai korszerűsítési programot indít. Kapitány István bejelentése szerint 2030-ig 633 milliárd forintot fordítanak a családi házak, társasházak és panelépületek felújítására, elsősorban uniós forrásokból. A családi házak esetében legfeljebb 15 millió forintos finanszírozás válhat elérhetővé, amelynek 30–50 százalékát vissza nem térítendő támogatásként biztosítják. A társasházak és panelépületek esetében szintén jelentős állami segítséget ígérnek, kedvezményes, illetve kamatmentes hitelekkel.
A kormány célja, hogy 2030-ig legalább 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítése valósuljon meg.
A programok így számottevő új megrendeléseket hozhatnak az építőipari vállalkozásoknak. Kapitány István szerint a beruházások tervezési és kivitelezési munkáinak döntő többségét magyar kis- és középvállalkozások végezhetik el. A miniszter arra számít, hogy a támogatások a kapcsolódó beruházásokkal együtt akár ezermilliárd forintot meghaladó gazdasági teljesítményt is generálhatnak. A kormány ugyanakkor az esetleges kivitelezői áremelkedéseket nem hatósági árkorlátozással, hanem a piaci verseny ösztönzésével kívánja kezelni.
Magyar Péter: legyünk egy kicsit szolidárisabbak egymással
A miniszterelnök kérdésünkre a piaci verseny mellett a társadalmi szolidaritás fontosságáról is beszélt. Magyar Péter elmondta, hogy a babaváró hitelhez kapcsolódó büntetések elengedése miatt több értetlenkedő lakossági reakcióval is találkozott, és hasonló véleményekre számít az új Wekerle Plusz program esetében is. A kormányfő szerint ugyanakkor senki sem tudhatja, hogy egy családban milyen okok miatt nem született meg a korábban vállalt gyermek, ezért arra kérte az embereket, hogy legyenek megértőbbek egymással.
Legyünk egy kicsit szolidárisabbak egymással
– fogalmazott Magyar Péter, aki hangsúlyozta, hogy nincs olyan állami támogatási rendszer, amely mindenki számára egyformán kedvező lenne.
A miniszterelnök szerint a Wekerle Plusz sem fog minden élethelyzetben ugyanolyan segítséget jelenteni, de ettől még fontos, hogy a társadalom tagjai ne kizárólag a saját helyzetük alapján ítéljék meg az egyes intézkedéseket. „Egy olyan országban szeretnék élni, ahol van szolidaritás, akkor is, ha nem rólam van szó” – zárta gondolatait a kormányfő.
Így vezetik ki az Otthon Start Programot
A tájékoztatón Kármán András pénzügyminiszter ismertette a Wekerle Plusz lakásvásárlási és építési hitelprogram részleteit , és pontos menetét. A tárcavezető ezt követően pontosította az új Wekerle Plusz hitelprogram indulásának időpontját. Bejelentette, hogy a szükséges kormányrendelet még kedden megjelenik, október 28-tól pedig az új konstrukció lesz elérhető az új igénylők számára. A bankoknak ugyanakkor néhány napos felkészülési időre lehet szükségük, így nem biztos, hogy már szerdán valamennyi pénzintézetnél igényelhető lesz a hitel.
A kormány 15 napos átmeneti időszakot biztosít azoknak, akik október 27-ig már megkötötték az ingatlan adásvételi szerződését
– emelte ki Kármán András. Ők még a korábbi Otthon Start Program feltételeivel nyújthatják be hitelkérelmüket. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az átmeneti szabályozással azokat kívánják segíteni, akik már megkezdték a lakásvásárlást, és a korábbi támogatási feltételekkel számoltak.