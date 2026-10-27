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Elszállhatnak az építőipari árak a Wekerle Plusz miatt? Megkérdeztük Magyar Pétert – egyértelmű választ adott a miniszterelnök

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős állami támogatásokkal indulnak új lakásépítési és energetikai felújítási programok Magyarországon, de felmerül a kérdés, hogy mindez nem hajtja-e fel ismét az árakat. A Világgazdaság kérdésére Magyar Péter miniszterelnök elárulta, tervez-e a kormány közvetlen beavatkozást az építőipari árak alakulásába.
Zováthi Domokos
2026.10.27, 15:14
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Nem készül építőipari árstop bevezetésére a kormány, és nem tart attól sem, hogy a Wekerle Plusz lakhatási és energetikai felújítási programjai jelentős áremelkedést idéznének elő az építőiparban – derült ki Magyar Péter miniszterelnöknek a Világgazdaság kérdésére adott válaszából.

HZ_18642 Magyar Péter miniszterelnök kormányfő
Magyar Péter: a kormány nem kíván árstopokkal beavatkozni a piac működésébe / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A keddi kormányzati sajtótájékoztatón lapunk arra volt kíváncsi, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg, hogy az állami támogatások hatására megemelkedjenek a kivitelezési költségek, illetve terveznek-e árkorlátokat vagy ellenőrzéseket.

Magyar Péter nem tart az építőipari árak elszállásától

Magyar Péter válaszában hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván árstopokkal beavatkozni a piac működésébe. A miniszterelnök szerint az új támogatási rendszer több különböző célcsoportot ér el, ezért nem számítanak arra, hogy a programok jelentős árfelhajtó hatást váltanának ki. A kormány ehelyett a magyar piaci szereplők közötti verseny erősítésére helyezné a hangsúlyt. Magyar Péter szerint 

  • a támogatások sokfélesége
  • és a különböző társadalmi csoportok megszólítása

hozzájárulhat ahhoz, hogy ne alakuljon ki általános áremelkedés a kivitelezési piacon. Kérdésünkre Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is reagált. Elmondása szerint országjárásuk során a kis- és középvállalkozások képviselői elsősorban nem vissza nem térítendő támogatásokat kértek a kormánytól, hanem azt, hogy teremtsék meg a tisztességes piaci verseny feltételeit.

Hatalmas összegek érkeznek a lakásfelújításokra

Az építőipari árak alakulása azért is különösen fontos, mert a kormány nagyszabású energetikai korszerűsítési programot indít. Kapitány István bejelentése szerint 2030-ig 633 milliárd forintot fordítanak a családi házak, társasházak és panelépületek felújítására, elsősorban uniós forrásokból. A családi házak esetében legfeljebb 15 millió forintos finanszírozás válhat elérhetővé, amelynek 30–50 százalékát vissza nem térítendő támogatásként biztosítják. A társasházak és panelépületek esetében szintén jelentős állami segítséget ígérnek, kedvezményes, illetve kamatmentes hitelekkel.

A kormány célja, hogy 2030-ig legalább 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítése valósuljon meg.

A programok így számottevő új megrendeléseket hozhatnak az építőipari vállalkozásoknak. Kapitány István szerint a beruházások tervezési és kivitelezési munkáinak döntő többségét magyar kis- és középvállalkozások végezhetik el. A miniszter arra számít, hogy a támogatások a kapcsolódó beruházásokkal együtt akár ezermilliárd forintot meghaladó gazdasági teljesítményt is generálhatnak. A kormány ugyanakkor az esetleges kivitelezői áremelkedéseket nem hatósági árkorlátozással, hanem a piaci verseny ösztönzésével kívánja kezelni.

Magyar Péter: legyünk egy kicsit szolidárisabbak egymással

A miniszterelnök kérdésünkre a piaci verseny mellett a társadalmi szolidaritás fontosságáról is beszélt. Magyar Péter elmondta, hogy a babaváró hitelhez kapcsolódó büntetések elengedése miatt több értetlenkedő lakossági reakcióval is találkozott, és hasonló véleményekre számít az új Wekerle Plusz program esetében is. A kormányfő szerint ugyanakkor senki sem tudhatja, hogy egy családban milyen okok miatt nem született meg a korábban vállalt gyermek, ezért arra kérte az embereket, hogy legyenek megértőbbek egymással.

Legyünk egy kicsit szolidárisabbak egymással

– fogalmazott Magyar Péter, aki hangsúlyozta, hogy nincs olyan állami támogatási rendszer, amely mindenki számára egyformán kedvező lenne. 

A miniszterelnök szerint a Wekerle Plusz sem fog minden élethelyzetben ugyanolyan segítséget jelenteni, de ettől még fontos, hogy a társadalom tagjai ne kizárólag a saját helyzetük alapján ítéljék meg az egyes intézkedéseket. „Egy olyan országban szeretnék élni, ahol van szolidaritás, akkor is, ha nem rólam van szó” – zárta gondolatait a kormányfő.

Így vezetik ki az Otthon Start Programot

A tájékoztatón Kármán András pénzügyminiszter ismertette a Wekerle Plusz lakásvásárlási és építési hitelprogram részleteit , és pontos menetét. A tárcavezető ezt követően pontosította az új Wekerle Plusz hitelprogram indulásának időpontját. Bejelentette, hogy a szükséges kormányrendelet még kedden megjelenik, október 28-tól pedig az új konstrukció lesz elérhető az új igénylők számára. A bankoknak ugyanakkor néhány napos felkészülési időre lehet szükségük, így nem biztos, hogy már szerdán valamennyi pénzintézetnél igényelhető lesz a hitel.

A kormány 15 napos átmeneti időszakot biztosít azoknak, akik október 27-ig már megkötötték az ingatlan adásvételi szerződését

– emelte ki Kármán András. Ők még a korábbi Otthon Start Program feltételeivel nyújthatják be hitelkérelmüket. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az átmeneti szabályozással azokat kívánják segíteni, akik már megkezdték a lakásvásárlást, és a korábbi támogatási feltételekkel számoltak.

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