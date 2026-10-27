Elszállhatnak az építőipari árak a Wekerle Plusz miatt? Megkérdeztük Magyar Pétert – egyértelmű választ adott a miniszterelnök

Nem készül építőipari árstop bevezetésére a kormány, és nem tart attól sem, hogy a Wekerle Plusz lakhatási és energetikai felújítási programjai jelentős áremelkedést idéznének elő az építőiparban – derült ki Magyar Péter miniszterelnöknek a Világgazdaság kérdésére adott válaszából.

Magyar Péter: a kormány nem kíván árstopokkal beavatkozni a piac működésébe / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A keddi kormányzati sajtótájékoztatón lapunk arra volt kíváncsi, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg, hogy az állami támogatások hatására megemelkedjenek a kivitelezési költségek, illetve terveznek-e árkorlátokat vagy ellenőrzéseket.

Magyar Péter nem tart az építőipari árak elszállásától

Magyar Péter válaszában hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván árstopokkal beavatkozni a piac működésébe. A miniszterelnök szerint az új támogatási rendszer több különböző célcsoportot ér el, ezért nem számítanak arra, hogy a programok jelentős árfelhajtó hatást váltanának ki. A kormány ehelyett a magyar piaci szereplők közötti verseny erősítésére helyezné a hangsúlyt. Magyar Péter szerint

a támogatások sokfélesége

és a különböző társadalmi csoportok megszólítása

hozzájárulhat ahhoz, hogy ne alakuljon ki általános áremelkedés a kivitelezési piacon. Kérdésünkre Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is reagált. Elmondása szerint országjárásuk során a kis- és középvállalkozások képviselői elsősorban nem vissza nem térítendő támogatásokat kértek a kormánytól, hanem azt, hogy teremtsék meg a tisztességes piaci verseny feltételeit.

Hatalmas összegek érkeznek a lakásfelújításokra

Az építőipari árak alakulása azért is különösen fontos, mert a kormány nagyszabású energetikai korszerűsítési programot indít. Kapitány István bejelentése szerint 2030-ig 633 milliárd forintot fordítanak a családi házak, társasházak és panelépületek felújítására, elsősorban uniós forrásokból. A családi házak esetében legfeljebb 15 millió forintos finanszírozás válhat elérhetővé, amelynek 30–50 százalékát vissza nem térítendő támogatásként biztosítják. A társasházak és panelépületek esetében szintén jelentős állami segítséget ígérnek, kedvezményes, illetve kamatmentes hitelekkel.

A kormány célja, hogy 2030-ig legalább 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítése valósuljon meg.

A programok így számottevő új megrendeléseket hozhatnak az építőipari vállalkozásoknak. Kapitány István szerint a beruházások tervezési és kivitelezési munkáinak döntő többségét magyar kis- és középvállalkozások végezhetik el. A miniszter arra számít, hogy a támogatások a kapcsolódó beruházásokkal együtt akár ezermilliárd forintot meghaladó gazdasági teljesítményt is generálhatnak. A kormány ugyanakkor az esetleges kivitelezői áremelkedéseket nem hatósági árkorlátozással, hanem a piaci verseny ösztönzésével kívánja kezelni.