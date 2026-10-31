Csak most derült ki: Magyarország elbukott két óriási új autógyárat, mégse itt épülnek meg – erről még Orbán Viktorék se beszéltek

Nagy horderejű információ jelenet meg Magyarország autógyártásáról a napokban, ami azonban nem érte el a nyilvánosság egyöntetű figyelmét. Pedig az derült ki belőle, hogy az elképzelések ellenére mégsem valósul meg két új autógyár megépítése.

Magyarország elbukott két óriási új autógyárat, mégse itt épülnek meg / Fotó: Xinhua via AFP

Ez egy ártalmatlannak indult adatigénylésből most csak derült ki, amelyet Buzinkay György, Pest megyei képviselő intézett a befektetési ügynökséghez, a HIPA-hoz. Ennek alapvetően az volt a fókusza, hogy világossá váljon, milyen ipari létesítmények betelepítése van folyamatban Magyarországon, pontosabban Pest megyében, Buzinkay György ugyanis ebben környezetvédelmi kockázatot lát.

Azt azonban feltárta, hogy a közérdekű adatigénylésének háttérsztorija szűk két évre nyúlik vissza. Akkor, 2025 januárjában a Pest megyei önkormányzat külügyi beszámolójában az állt, hogy az akkor hatalmon lévő Orbán-kormány

két kínai autógyár, a Changan és a GAC számára kiajánlotta Pest megyét, mint lehetséges beruházási helyszín.

A közgyűlés fideszes elnöke azt mondta, hogy ő erről nem tud többet, de mivel a Külgazdasági és külügyminisztérium és a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) tárgyal róla, hozzájuk kell fordulni további információkért. Buzinkay György mindkettő szervezethez közérdekű adatigényléssel fordult, azonban a külügy tagadta, hogy tárgyaltak volna a két kínai céggel, a HIPA pedig a kínaiak üzleti érdekeire hivatkozva megtagadta a válaszadást.

A politikus az április kormányváltást követően úgy gondolta, ideje újrapróbálkoznia a témában, hogy kiderítse, miről tárgyalt az előző kabinet a kínaiakkal. Ezzel párhuzamosan rákérdezett arra is, hogy van-e még olyan tárgyalás, ami nyitva van, pontosan milyen vállalatokkal, és ezek hol létesítenének gyárat.

Először a Külügyminisztériumhoz fordult, de ők azt írták, nem ők az adatgazdák, hanem a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, mert ők vették át a külgazdasági minisztériumi hatáskört.

Csakhogy Kapitány István tárcája is azt válaszolta, hogy ők nem adatgazdák, hanem a HIPA.

A HIPA végre valóban közölt pontos adatokat.

Ebből vált ismerté új információ a két kínai autógyártóról, de az is, hogy jelenleg 14 EU-n kívüli gyár Pest megyébe telepítéséről tárgyal a Tisza-kormány. Erről a következőt írták. "A Pest megyei telephely-kiajánlásokkal érintett, Európai Unión kívülről érkező vállalati projektek és megkeresések közül a HIPA nyilvántartása szerint 2026. október 5. napján

a 2022. évhez kapcsolódóan nincs aktív státuszú projekt vagy megkeresés, a 2023. évhez kapcsolódóan 1 projekt és 1 megkeresés, a 2024. évhez kapcsolódóan 1 projekt, a 2025. évhez kapcsolódóan 2 projekt és 2 megkeresés, a 2026. évhez kapcsolódóan 6 projekt és 1 megkeresés

szerepel aktív státuszban. (Az aktív státusz önmagában nem jelent végleges beruházási döntést, és nem igazolja, hogy az érintett beruházás Pest megyében megvalósul.)