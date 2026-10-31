Csak most derült ki: Magyarország elbukott két óriási új autógyárat, mégse itt épülnek meg – erről még Orbán Viktorék se beszéltek
Nagy horderejű információ jelenet meg Magyarország autógyártásáról a napokban, ami azonban nem érte el a nyilvánosság egyöntetű figyelmét. Pedig az derült ki belőle, hogy az elképzelések ellenére mégsem valósul meg két új autógyár megépítése.
Ez egy ártalmatlannak indult adatigénylésből most csak derült ki, amelyet Buzinkay György, Pest megyei képviselő intézett a befektetési ügynökséghez, a HIPA-hoz. Ennek alapvetően az volt a fókusza, hogy világossá váljon, milyen ipari létesítmények betelepítése van folyamatban Magyarországon, pontosabban Pest megyében, Buzinkay György ugyanis ebben környezetvédelmi kockázatot lát.
Azt azonban feltárta, hogy a közérdekű adatigénylésének háttérsztorija szűk két évre nyúlik vissza. Akkor, 2025 januárjában a Pest megyei önkormányzat külügyi beszámolójában az állt, hogy az akkor hatalmon lévő Orbán-kormány
két kínai autógyár, a Changan és a GAC számára kiajánlotta Pest megyét, mint lehetséges beruházási helyszín.
A közgyűlés fideszes elnöke azt mondta, hogy ő erről nem tud többet, de mivel a Külgazdasági és külügyminisztérium és a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) tárgyal róla, hozzájuk kell fordulni további információkért. Buzinkay György mindkettő szervezethez közérdekű adatigényléssel fordult, azonban a külügy tagadta, hogy tárgyaltak volna a két kínai céggel, a HIPA pedig a kínaiak üzleti érdekeire hivatkozva megtagadta a válaszadást.
A politikus az április kormányváltást követően úgy gondolta, ideje újrapróbálkoznia a témában, hogy kiderítse, miről tárgyalt az előző kabinet a kínaiakkal. Ezzel párhuzamosan rákérdezett arra is, hogy van-e még olyan tárgyalás, ami nyitva van, pontosan milyen vállalatokkal, és ezek hol létesítenének gyárat.
- Először a Külügyminisztériumhoz fordult, de ők azt írták, nem ők az adatgazdák, hanem a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, mert ők vették át a külgazdasági minisztériumi hatáskört.
- Csakhogy Kapitány István tárcája is azt válaszolta, hogy ők nem adatgazdák, hanem a HIPA.
- A HIPA végre valóban közölt pontos adatokat.
Ebből vált ismerté új információ a két kínai autógyártóról, de az is, hogy jelenleg 14 EU-n kívüli gyár Pest megyébe telepítéséről tárgyal a Tisza-kormány. Erről a következőt írták. "A Pest megyei telephely-kiajánlásokkal érintett, Európai Unión kívülről érkező vállalati projektek és megkeresések közül a HIPA nyilvántartása szerint 2026. október 5. napján
- a 2022. évhez kapcsolódóan nincs aktív státuszú projekt vagy megkeresés,
- a 2023. évhez kapcsolódóan 1 projekt és 1 megkeresés,
- a 2024. évhez kapcsolódóan 1 projekt,
- a 2025. évhez kapcsolódóan 2 projekt és 2 megkeresés,
- a 2026. évhez kapcsolódóan 6 projekt és 1 megkeresés
szerepel aktív státuszban. (Az aktív státusz önmagában nem jelent végleges beruházási döntést, és nem igazolja, hogy az érintett beruházás Pest megyében megvalósul.)
Magyarország elbukott két óriási új autógyárat, mégse itt épülnek meg
Önmagában a fenti lista is érdekes, már csak azért is, mert a lehetséges gyárak egyelőre titokban maradtak. Ugyanakkor a HIPA adatközlése a két új kínai autógyárra is kiterjedt.
Az derült ki a levélből, hogy a két kínai autógyárral egyszer tárgyaltak 2024 nyarán, további tárgyalásokra viszont már nem került sor azóta.
Az, hogy az elmúlt két és fél évben ezek a folyamatok megszakadtak, értelemszerűen azt jelenti, hogy ebből a két projektből valószínűleg nem lesz semmi, Magyarországon nem épül új autógyár.
Nem ez lenne az első kínai autóipari vállalat, amely végül nem Magyarországra hozza a termelését. A nyáron dőlt el, hogy a SAIC Motor jelentős lépést tesz európai terjeszkedésében és az észak-spanyolországi Galíciában alakítja ki első elektromosautó-gyárát, amely 2028-tól évi 120 ezer jármű gyártásával és több mint 2300 új munkahellyel erősítené a régió gazdaságát.
Mindez azért érintette rosszul a magyar gazdaságot, mert 2025 tavaszán még nagyon úgy tűnt, hogy a BYd után ez a kínai autógyár is Magyarországon épül meg. Akkor arról szóltak a hírek, hogy mintegy 100 ezer autós gyártókapacitást tervez 18 hónapon belül Európába hozni a SAIC egyrészt pozíciójának erősítése, másrészt a vámok elkerülése céljából.
A gyár minden valószínűség szerint Magyarországon lesz, ugyanis nem szavazta meg a kínai autókra Brüsszelben kivetett vámot – nyilatkozta az Ilgornale-nak Andrea Bartolomeo országmenedzser.
Az SAIC végül tehát Spanyolországban kötött ki, és most már azt is tudjuk, hogy a kezdeti tervek ellenére a Changan és a GAC sem hozta Magyarországra a termelését.