Óriási fordulat, Matolcsy György váratlanul elárulta, hol van a pénz: tételesen felsorolta, mire költötték el a százmilliárdokat a Magyar Nemzeti Bank alapvítványai – "elmondom az igazságot"

Megérkeztünk a Magyar Nemzeti Bank alapítványához – ezzel kezdte Matolcsy György friss videóüzenetét, amelyet a YouTube-ra töltött fel csütörtök délután.

Óriási fordulat, Matolcsy György váratlanul elárulta, hol van a pénz: "Elmondom az igazságot" / Fotó: AFP

A jegybank volt elnöke hónapok óta folytatja sorozatát, amelyben számos közérdeklődésre számot tartó ügyre reflektál és mondja el a velük kapcsolatos emlékeit, meglátásait. Így beszélt már a forint elleni spekulációkról, az MNB székházának felújításáról vagy éppen a történelmi aranyvásárlásról.

Most a kezdetben 6, azután 3, végül pedig az egy alapítványba egyesült szervezetek befektetéseinek hátterét tárta fel. A jegybanki alapítványok néven elhíresült ügy fő állítása, hogy Matolcsy György vezetés idején százmilliárdokat loptak el a Magyar Nemzeti Bankból. Az eset a 2026-os választási kampány egyik kiemelt témája volt.

A videóban a volt elnök feltárta, mi is történt pontosan ezzel a vagyonnal.

Matolcsy György váratlanul elárulta, hol van a pénz: "Elmondom az igazságot"

Azt olvasson mindenhol, majdnem mindenhol, hogy eltűnt az alapítói vagyon 266,5 milliárd forint. Nem, hamis mese, az igazság ezzel szemben az, hogy megvan a vagyon.

Pontosan megmondható, hogy hol van, és én most újból elmondom az igazságot, pontosan hol van a vagyon

– fogalmazott Matolcsy György. Elmondta, hogy a vagyon nagyobbik része épületekben van. Közép-európai városokban, 12 városban, főként fővárosokban, de fővároson kívüli nagyvárosokban is, Varsótól Budapesten át Szófiáig. Közben a videón ki is vetítették a pontos listát. Az látszott, hogy 45 épületről van szó, amelyekben a vagyon nagyobbik része áll. Ezek közül

39 irodaház,

6 bevásárlóközpont,

összesen 745 ezer bérbeadható négyzetméter,

amelynek 86 százaléka jelenleg kiadott.

Ezen felül van még 5169 lakás Németországban, 325 ezer négyzetméter lakóterülettel.

Tehát összesen 1,07 millió négyzetméter bérbe adható terület gyűlt össze.

A bérleti és szolgáltatási díj 2024-ben 187,5 millió eurós bevételt eredményezett.

Az is látszik a videóban, hogy ezek az ingatlanok Budapesten, Varsóban, Krakkóban, Lódzban, Katovicében, Poznanban, Wroclawban, Czstochowában, Szófiában, Bukarestben, Belgrádban és Zágrábban vannak, a németországi lakásokon felül.