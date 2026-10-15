Óriási fordulat, Matolcsy György váratlanul elárulta, hol van a pénz: tételesen felsorolta, mire költötték el a százmilliárdokat a Magyar Nemzeti Bank alapvítványai – "elmondom az igazságot"
Megérkeztünk a Magyar Nemzeti Bank alapítványához – ezzel kezdte Matolcsy György friss videóüzenetét, amelyet a YouTube-ra töltött fel csütörtök délután.
A jegybank volt elnöke hónapok óta folytatja sorozatát, amelyben számos közérdeklődésre számot tartó ügyre reflektál és mondja el a velük kapcsolatos emlékeit, meglátásait. Így beszélt már a forint elleni spekulációkról, az MNB székházának felújításáról vagy éppen a történelmi aranyvásárlásról.
Most a kezdetben 6, azután 3, végül pedig az egy alapítványba egyesült szervezetek befektetéseinek hátterét tárta fel. A jegybanki alapítványok néven elhíresült ügy fő állítása, hogy Matolcsy György vezetés idején százmilliárdokat loptak el a Magyar Nemzeti Bankból. Az eset a 2026-os választási kampány egyik kiemelt témája volt.
A videóban a volt elnök feltárta, mi is történt pontosan ezzel a vagyonnal.
Matolcsy György váratlanul elárulta, hol van a pénz: "Elmondom az igazságot"
Azt olvasson mindenhol, majdnem mindenhol, hogy eltűnt az alapítói vagyon 266,5 milliárd forint. Nem, hamis mese, az igazság ezzel szemben az, hogy megvan a vagyon.
Pontosan megmondható, hogy hol van, és én most újból elmondom az igazságot, pontosan hol van a vagyon
– fogalmazott Matolcsy György. Elmondta, hogy a vagyon nagyobbik része épületekben van. Közép-európai városokban, 12 városban, főként fővárosokban, de fővároson kívüli nagyvárosokban is, Varsótól Budapesten át Szófiáig. Közben a videón ki is vetítették a pontos listát. Az látszott, hogy 45 épületről van szó, amelyekben a vagyon nagyobbik része áll. Ezek közül
- 39 irodaház,
- 6 bevásárlóközpont,
- összesen 745 ezer bérbeadható négyzetméter,
- amelynek 86 százaléka jelenleg kiadott.
- Ezen felül van még 5169 lakás Németországban, 325 ezer négyzetméter lakóterülettel.
- Tehát összesen 1,07 millió négyzetméter bérbe adható terület gyűlt össze.
- A bérleti és szolgáltatási díj 2024-ben 187,5 millió eurós bevételt eredményezett.
Az is látszik a videóban, hogy ezek az ingatlanok Budapesten, Varsóban, Krakkóban, Lódzban, Katovicében, Poznanban, Wroclawban, Czstochowában, Szófiában, Bukarestben, Belgrádban és Zágrábban vannak, a németországi lakásokon felül.
Ezekben az épületekben, amelyek tehát irodaházak és bevesárlóközpontok, bérlők van. A bérlők befizetéseiből származott és származik ma is az alapítányi jövedelm jelentős része. A jegybank volt elnöke megjegyezte, hogy hivatalos vita soha nem folyt arról, hogy megvannak-e ezek az épületek, hiszen ott vannak, ahol vannak, mégis a vagyon eltűnéséről szól a hamis mese.
Mi az igazság a jegybanki alapítványok vagyonáról?
Szerinte a hamis mese úgy folytatódik, hogy az alapítványi vagyon kikerült az alapítvány hatóköréből, tulajdonos köréből, de ez hamis. Ahogy az egész mese, soha nem történt ilyen. A Magyar Nemzeti Bank forrást adott az alapítványok számára, ezt befektették az alapítványok a befektetési cégükön keresztül. Hosszú ugyan a lánc, tehát több cégen keresztül, de mégis ugyanaz a tulajdonos, tehát soha nem került ki az alapítványi vagyon az alapítványi körből.
Az alapítvány tehát megkapta a pénzt, befektette, Matolcsy György szerint jól fektette be, a varsói tőzsdén jegyzett cégbe. Az éves könyvizsgálói jelentés alapján ennek a végső tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank Alapítványa. Ezt az igazságot nem csupán én állítom, hanem az Állami Számvevőszék állapítja meg a jelentésében, amely felsorolja valamennyi alapítványi vagyontárgy helyét, alaprajzát, alapterületét, milyen funkciót lát el.
Tehát egy hivatalos jegyzék is van arról, hogy az alapítványi vagyon megvan
– szögezte le. És most jön talán a legfontosabb rész: az Állami Számvevőszék nem állította azt, hogy eltűnt a vagyon. Azt állítja, hogy az alapítvány tulajdonában lévő részvénycsomag tőzsdei értéke csökkent. És azt is mondja, hogy az értékcsökkenést el kellett volna hivatalosan számolni. De ez két különböző állítás.
Merthogy az utóbbi azt mondja ki, hogy megvan a vagyon, csak az értéke csökkenhetett, ezt akár 150 milliárd forintra teszik. Erről tehát még később kell beszélni. "Tegyük fel akkor a kötelező kérdést, mennyit ér az MNB alapítványi vagyona. Erről több szám is van, és egyik szám sem az enyém."
Az épületek tulajdonosa a varsói tőzsdén jegyzett cég, amelynek ezért sok szabálynak kell megfelelnie, féléves és éves jelentést kell készítenie. Az épületeket fél évente független értékbecslők értékelik, teljesen függetlenül az alapítványtól, illetőleg az alapítvány befektető cégétől, és ez benne van a könyvvizsgálók éves jelentésében.
A cég vagyona 2024 végén az összes eszköz tekintetében 3,223 milliárd euró volt, a nettó eszközérték pedig 1,284 milliárd euró.
A másik szám, szintén nem az enyém, hogy mennyi a részvénytősdei ára, ez alacsonyabb, mint az értékbecslők által hivatalosan közölt érték. Míg 2019-ben a papírok értéke 9,68 zlotyi volt, addig ugyanez 2024 végére 3,89 zlotyira olvadt.
Nem ellopták, csak kevesebbet ér a jegybanki alapítványok vagyona
Mindkét szám nyilvános, és mindkettő évről évre változik. "Miért ad más értékelést a tőzsdei mérés, mint az értékbecslők által adott értékelés?" – tette fel a kérdést Matolcsy György.
A válasza szerint azért, mert ezt a céget a Varsói Értéktőzsdén vezették be. A részvények 80 százaléka három tulajdonos – a jegybanki alapítvány és két nyugdíjalap – kezében van, és nagyon kevés a forgó részvény, és ezt az Állami Számvevőszék is megállapította. "A magam részéről nem kívánom eldönteni, hogy melyik értékelés a jobb, vagy melyik az egyetlen helyes, de ez a két értékelés közötti különbség valódi oka."
Az alapítvány a neki juttatott pénzt kötvényformájában adta át saját befektetési cégének. Tehát az alapítványi tulajdonos körben belül maradt. Az alapítvány kölcsön adta a neki juttatott pénzt, ezért az alapítvány könyveiben nem épületek szerepelnek, hanem kötvények. A kötvények értékelése más, mint az épületek értékelése.
A 2024-es beszámolóról a könyvvizsgáló nem nyilvánított véleményt, a 2025-ös évről pedig egy másik könyvvizsgáló már nyilvánított véleményt. Az értékelési vita tehát egy kötvényről szól, és nem arról, hogy az épületek hol vannak, meg vannak-e, eltűnt-e bármilyen vagyon.
Ki döntött a jegybanki alapítványok vagyonáról?
Matolcsy György végezetül egy figyelemreméltó megjegyzést is tett. Szerinte ugyanis érdemes egy dolgot még pontosítani. A Magyar Nemzeti Bank ezeknek az alapítványoknak (először 6, utána 3 és végül az egyetlen alapítványnak) az alapítója volt. Az alapítói okirat szerint az alapítói vagyonnal végül az alapítvány kuratóriuma rendelkezik,
ők döntötték el, hogy miben fektetik a vagyont.
A lengyel cég részénytöbbségének a megvásárlásáról is az alapítvány kuratóriáa döntött 2020 áprilisában, és ezt rögzíti az Állami Számvevőszék jelentése.
A Magyar Nemzeti Bank élén 2025 márciussáig álltam, én a magam részéről addig az időpontig tudok felelősen nyilatkozni arról, hogy megvan-e a vagyon. Az azt követő esetleges változásokról már nem – zárult Matolcsy György videóüzenete a jegbynaki alapítványok vagyonáról.