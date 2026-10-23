Elrendelték pénteken Matolcsy György letartóztatását, volt jegybankelnök 30 napig biztosan rács mögött marad – tájékoztatott dr. Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője.

Rendkívüli: Letartóztatták Matolcsy Györgyöt – kiderült, meddig marad biztosan rács mögött a volt jegybankelnök Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

Madarasi Anna elmondta: a bíróság szintén harminc napra letartóztatta a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőt, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Valkó Mihályt és Sándor Tamást. A szóvivő közölte, hogy

Matolcsy György nem tett vallomást, ahogy a másik két gyanúsított sem.

A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának lehetőségét és a bűnismétlés veszélyét is megalapozottnak találta a gyanúsítottak esetében, és nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés kiszabására. A bíróságban a bűncselekmény megalapozott gyanújával és az okozott vagyonvesztéssel kapcsolatban sem merült fel kétely - mondta el a szóvivő.

Az ügy háttere - eddig történt

Korában még arról volt szó, hogy két és fél órás vallomást tett Matolcsy György pénteken, írtuk meg korábban.

A volt jegybankelnök erre azon a tárgyaláson kerített sort a HVG szerint, amelyen a bíróság a letartóztatásáról döntött. A lap Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjének nem sokkal dél után tartott nyilatkozata alapján számolt be a fejleményekről.

A tárgyalás reggel 9 órakor kezdődött,

Matolcsy György fél tízkor kapott szót (és mint kiderült, csak észrevételei voltak, nem tett vallomást - a szerk.)

A letartóztatásáról zárt ülésen határoztak.

Az ügynek összesen öt gyanúsítottja van, Matolcsy Ádám (Matolcsy György fia) és Stofa György cégvezető jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, ellenük nemzetközi szintű elfogatóparancsot adhatnak ki. A bíróság pénteken meghallgatta Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet is,

most már tudjuk, őket is letartóztatták.

Bátki Pál ügyvéd reggel azt mondta, hogy csütörtökön kapták meg a mintegy hatezer oldalnyi anyagot a gyanúsításról. Egyelőre nem utal semmi sem arra, hogy valaki vádalkut kötött volna az ügyben. Ő Matolcsy Györgynek a védője, arról nincs információja, hol van a fia. Előre jelezte, hogy Matolcsy György vallomást fog tenni, ez történhetett meg tehát később a bíróságon.