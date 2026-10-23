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Rendkívüli: Letartóztatták Matolcsy Györgyöt – kiderült, meddig marad biztosan rács mögött a volt jegybankelnök

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Rendkívüli: Letartóztatták Matolcsy Györgyöt – kiderült, meddig marad biztosan rács mögött a volt jegybankelnök

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Elrendelte egy hónapra Matolcsy György letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken - közölte a bíróság döntése után Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A volt jegybankelnök a korábbi hírekkel ellentétben nem tett beismerő vallomást.
Németh Tamás
2026.10.23, 17:46
Frissítve: 2026.10.23, 18:17
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Elrendelték pénteken Matolcsy György letartóztatását, volt jegybankelnök 30 napig biztosan rács mögött marad – tájékoztatott dr. Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője. 

Rendkívüli: Letartóztatták Matolcsy Györgyöt – kiderült, meddig marad biztosan rács mögött a volt jegybankelnök
Rendkívüli: Letartóztatták Matolcsy Györgyöt – kiderült, meddig marad biztosan rács mögött a volt jegybankelnök Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

 Madarasi Anna elmondta: a bíróság szintén harminc napra letartóztatta a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőt, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Valkó Mihályt és Sándor Tamást. A szóvivő közölte, hogy 

Matolcsy György nem tett vallomást, ahogy a másik két gyanúsított sem.

A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának lehetőségét és a bűnismétlés veszélyét is megalapozottnak találta a gyanúsítottak esetében, és nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés kiszabására. A bíróságban a bűncselekmény megalapozott gyanújával és az okozott vagyonvesztéssel kapcsolatban sem merült fel kétely - mondta el a szóvivő.

Az ügy háttere - eddig történt

Korában még arról volt szó, hogy két és fél órás vallomást tett Matolcsy György pénteken, írtuk meg korábban. 

A volt jegybankelnök erre azon a tárgyaláson kerített sort a HVG szerint, amelyen a bíróság a letartóztatásáról döntött.  A lap Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjének nem sokkal dél után tartott nyilatkozata alapján számolt be a fejleményekről.

  • A tárgyalás reggel 9 órakor kezdődött,
  • Matolcsy György fél tízkor kapott szót (és mint kiderült, csak észrevételei voltak, nem tett vallomást - a szerk.) 
  • A letartóztatásáról zárt ülésen határoztak.

Az ügynek összesen öt gyanúsítottja van, Matolcsy Ádám (Matolcsy György fia) és Stofa György cégvezető jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, ellenük nemzetközi szintű elfogatóparancsot adhatnak ki. A bíróság pénteken meghallgatta Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet is, 

most már tudjuk, őket is letartóztatták. 

Bátki Pál ügyvéd reggel azt mondta, hogy csütörtökön kapták meg a mintegy hatezer oldalnyi anyagot a gyanúsításról. Egyelőre nem utal semmi sem arra, hogy valaki vádalkut kötött volna az ügyben. Ő Matolcsy Györgynek a védője, arról nincs információja, hol van a fia. Előre jelezte, hogy Matolcsy György vallomást fog tenni, ez történhetett meg tehát később a bíróságon.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a konkrét gyanúsítás teljesen másról szól, mint amit a sajtó és a közvélemény MNB-ügyként emleget. "Szó sincs a papírokban több száz milliárd forintos vagyonvesztésről és vagyongyarapodásról sem. Értékpapírkölcsönzési szerződést vizsgálnak" – tette hozzá.

Százmilliárdok maradhattak volna Matolcsy Györgynél

Az ügyészség szerint Matolcsy György és társai 2025. február 28-án színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötöttek az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap között. A vádhatóság álláspontja szerint a megállapodás valódi célja az volt, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona feletti rendelkezési jog olyan személyekhez kerüljön, akikre Matolcsy a jegybank éléről való távozása után is befolyással bírhatott.

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A gyanú szerint a konstrukció azt szolgálhatta, hogy a volt jegybankelnök és fia saját céljaiknak megfelelő befektetéseket hajthassanak végre, haszonszerzés érdekében. A szerződés nyomán az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényei a magántőkealaphoz kerültek, így egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő alapkezelő feletti tulajdonosi kontroll is átszállt. A feltételezett vagyoni hátrány pontos összegét az ügyészség egyelőre nem tudta meghatározni.

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