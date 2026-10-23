Rendkívüli: Letartóztatták Matolcsy Györgyöt – kiderült, meddig marad biztosan rács mögött a volt jegybankelnök
Elrendelték pénteken Matolcsy György letartóztatását, volt jegybankelnök 30 napig biztosan rács mögött marad – tájékoztatott dr. Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője.
A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.
Madarasi Anna elmondta: a bíróság szintén harminc napra letartóztatta a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőt, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Valkó Mihályt és Sándor Tamást. A szóvivő közölte, hogy
Matolcsy György nem tett vallomást, ahogy a másik két gyanúsított sem.
A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának lehetőségét és a bűnismétlés veszélyét is megalapozottnak találta a gyanúsítottak esetében, és nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés kiszabására. A bíróságban a bűncselekmény megalapozott gyanújával és az okozott vagyonvesztéssel kapcsolatban sem merült fel kétely - mondta el a szóvivő.
Az ügy háttere - eddig történt
Korában még arról volt szó, hogy két és fél órás vallomást tett Matolcsy György pénteken, írtuk meg korábban.
A volt jegybankelnök erre azon a tárgyaláson kerített sort a HVG szerint, amelyen a bíróság a letartóztatásáról döntött. A lap Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjének nem sokkal dél után tartott nyilatkozata alapján számolt be a fejleményekről.
- A tárgyalás reggel 9 órakor kezdődött,
- Matolcsy György fél tízkor kapott szót (és mint kiderült, csak észrevételei voltak, nem tett vallomást - a szerk.)
- A letartóztatásáról zárt ülésen határoztak.
Az ügynek összesen öt gyanúsítottja van, Matolcsy Ádám (Matolcsy György fia) és Stofa György cégvezető jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, ellenük nemzetközi szintű elfogatóparancsot adhatnak ki. A bíróság pénteken meghallgatta Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet is,
most már tudjuk, őket is letartóztatták.
Bátki Pál ügyvéd reggel azt mondta, hogy csütörtökön kapták meg a mintegy hatezer oldalnyi anyagot a gyanúsításról. Egyelőre nem utal semmi sem arra, hogy valaki vádalkut kötött volna az ügyben. Ő Matolcsy Györgynek a védője, arról nincs információja, hol van a fia. Előre jelezte, hogy Matolcsy György vallomást fog tenni, ez történhetett meg tehát később a bíróságon.
Felhívta rá a figyelmet, hogy a konkrét gyanúsítás teljesen másról szól, mint amit a sajtó és a közvélemény MNB-ügyként emleget. "Szó sincs a papírokban több száz milliárd forintos vagyonvesztésről és vagyongyarapodásról sem. Értékpapírkölcsönzési szerződést vizsgálnak" – tette hozzá.
Százmilliárdok maradhattak volna Matolcsy Györgynél
Az ügyészség szerint Matolcsy György és társai 2025. február 28-án színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötöttek az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap között. A vádhatóság álláspontja szerint a megállapodás valódi célja az volt, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona feletti rendelkezési jog olyan személyekhez kerüljön, akikre Matolcsy a jegybank éléről való távozása után is befolyással bírhatott.
A gyanú szerint a konstrukció azt szolgálhatta, hogy a volt jegybankelnök és fia saját céljaiknak megfelelő befektetéseket hajthassanak végre, haszonszerzés érdekében. A szerződés nyomán az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényei a magántőkealaphoz kerültek, így egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő alapkezelő feletti tulajdonosi kontroll is átszállt. A feltételezett vagyoni hátrány pontos összegét az ügyészség egyelőre nem tudta meghatározni.