Deviza
EUR/HUF365,9 +0,22% USD/HUF325,63 +0,2% GBP/HUF436,3 +0,22% CHF/HUF396,67 +0,6% PLN/HUF83,95 +0,16% RON/HUF68,56 +0,27% CZK/HUF15,08 +0,19% EUR/HUF365,9 +0,22% USD/HUF325,63 +0,2% GBP/HUF436,3 +0,22% CHF/HUF396,67 +0,6% PLN/HUF83,95 +0,16% RON/HUF68,56 +0,27% CZK/HUF15,08 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Előkerült Matolcsy György utolsó videója, mielőtt őrizetbe vették: 600 milliárd forintos osztalékról beszélt benne – „Minden ellenőrizhető, a dokumentumokat csatolom”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A jegybank alapítványainak juttatott 266,5 milliárd forint felhasználásáról és az elmaradt költségvetési befizetésről beszélt a volt jegybankelnök. Matolcsy György szerint jogos megkérdezni, miért nem fizettek osztalékot az összegből.
VG
2026.10.22, 07:49
Frissítve: 2026.10.22, 08:09
Szóljon hozzá!

A volt jegybankelnök őrizetbevétele előtti YouTube-videójában arról beszélt, miért alapítványokba került a Magyar Nemzeti Bank 266,5 milliárd forintos vagyona, és miért nem kórházépítésre fordították az összeget. Matolcsy György szerint a nyereség költségvetési befizetéséről jogos vitát folytatni, a jegybank azonban közvetlenül nem vállalhatott volna ilyen egészségügyi feladatokat.

Matolcsy György
Előkerült Matolcsy György utolsó videója, mielőtt őrizetbe vették / Fotó: Xinhua via AFP

Gyakran kapom meg azt a kérdést, és a kérdés jogos, hogy miért nem fordította ezt a nagyon jelentős összeget, 266,5 milliárd forintot a jegybank például a kórházépítésre

 – fogalmazott Matolcsy. Szerinte azonban téves az az elképzelés, hogy az MNB saját maga dönthetett volna kórházak vagy utak építéséről.

Magyarázata szerint a jegybank a nyereségét osztalékként befizethette a költségvetésbe, és az így befolyó összeg felhasználásáról már a kormány határozhatott volna.

„A jegybank saját maga nem építhet kórházat például, vagy utakat, hanem befizetheti a költségvetésbe, ha van eredménye, osztalék formájában” – mondta.

Matolcsy hangsúlyozta, hogy a jegybank bevételeinek forrása eltér a költségvetési adóbevételekétől. Az MNB eredménye elmondása szerint többek között a devizatartalékhoz kapcsolódó bevételekből és értékpapírügyletekből keletkezhet. Ez ugyanakkor a pénz közpénzjellegén nem változtat.

„A jegybank utolsó forintja és az első is közpénz. És az alapítványokba tett vagyon is közpénz” – jelentette ki.

A volt jegybankelnök az MNB feladatai között az árstabilitás megteremtését és fenntartását, a pénzügyi rendszer stabilitásának védelmét, valamint a kormány gazdaságpolitikájának támogatását említette. Érvelése szerint az akkori szabályozás lehetőséget adott alapítványok létrehozására is, a nyereség felhasználásáról pedig az igazgatóság dönthetett.

Azt mondta, az alapítványok létrehozásával a közgazdasági és pénzügyi képzést, illetve a pénzügyi tudás bővítését kívánták támogatni Magyarországon. Ezt a kormány gazdaságpolitikájának támogatásához kapcsolódó célnak tekintették.

Matolcsy az osztalékfizetésekről is beszélt. Közlése szerint az MNB 2016 és 2021 között négy alkalommal összesen 600 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe. Hozzátette: a 2016-os, 50 milliárd forintos osztalék önmagában meghaladta a rendszerváltás óta korábban teljesített osztalékfizetések együttes összegét.

A volt jegybankelnök különbséget tett a nyereség költségvetési befizetésének elmaradását érintő bírálatok és a közvetlen egészségügyi felhasználás számonkérése között.

„Az tehát egy jogos kérdés mindig, hogy miért nem fizette be osztalékként a jegybank az eredményét, ha volt” – fogalmazott. Azt ugyanakkor „hamis mesének” nevezte, hogy az MNB maga költhette volna ezt a pénzt kórházak létesítésére vagy más egészségügyi feladatokra.

Matolcsy szerint a jegybank éves jelentéseiből és közleményeiből az osztalékfizetések évről évre követhetők. A videóban azt is jelezte, hogy az állításait alátámasztó dokumentumokat csatolja a felvételhez.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanújával hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét a Központi Nyomozó Főügyészség. A szerdán közzétett közlemény szerint a nyomozás az MNB-ügy egyik szálát érinti, amelyben egy, a jegybankelnöki mandátum lejárta előtti napon kötött szerződésnek tulajdonítanak kulcsszerepet.

Százmilliárdok maradhattak volna Matolcsy Györgynél

Az ügyészség szerint Matolcsy György és társai 2025. február 28-án színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötöttek az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap között. A vádhatóság álláspontja szerint a megállapodás valódi célja az volt, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona feletti rendelkezési jog olyan személyekhez kerüljön, akikre Matolcsy a jegybank éléről való távozása után is befolyással bírhatott.

A gyanú szerint a konstrukció azt szolgálhatta, hogy a volt jegybankelnök és fia saját céljaiknak megfelelő befektetéseket hajthassanak végre, haszonszerzés érdekében. A szerződés nyomán az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényei a magántőkealaphoz kerültek, így egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő alapkezelő feletti tulajdonosi kontroll is átszállt. A feltételezett vagyoni hátrány pontos összegét az ügyészség egyelőre nem tudta meghatározni.

Matolcsy mellett a magántőkealap szerződéskötéskor eljáró képviselőjét és az ügyletben közreműködő ügyvédet is őrizetbe vették. Két további személy, köztük a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozták. 

A kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök, megtagadták a vallomástételt.

Matolcsy védője, Bátki Pál korábban arról tájékoztatott, hogy a kényszerintézkedésről a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt. A gyanúsítás önmagában nem jelent bűnösséget, Matolcsyt is megilleti az ártatlanság vélelme.

Szóljon hozzá!
MNB
Matolcsy György
jegybank
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu