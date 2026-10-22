Előkerült Matolcsy György utolsó videója, mielőtt őrizetbe vették: 600 milliárd forintos osztalékról beszélt benne – „Minden ellenőrizhető, a dokumentumokat csatolom”

A volt jegybankelnök őrizetbevétele előtti YouTube-videójában arról beszélt, miért alapítványokba került a Magyar Nemzeti Bank 266,5 milliárd forintos vagyona, és miért nem kórházépítésre fordították az összeget. Matolcsy György szerint a nyereség költségvetési befizetéséről jogos vitát folytatni, a jegybank azonban közvetlenül nem vállalhatott volna ilyen egészségügyi feladatokat.

Előkerült Matolcsy György utolsó videója, mielőtt őrizetbe vették / Fotó: Xinhua via AFP

Gyakran kapom meg azt a kérdést, és a kérdés jogos, hogy miért nem fordította ezt a nagyon jelentős összeget, 266,5 milliárd forintot a jegybank például a kórházépítésre

– fogalmazott Matolcsy. Szerinte azonban téves az az elképzelés, hogy az MNB saját maga dönthetett volna kórházak vagy utak építéséről.

Magyarázata szerint a jegybank a nyereségét osztalékként befizethette a költségvetésbe, és az így befolyó összeg felhasználásáról már a kormány határozhatott volna.

„A jegybank saját maga nem építhet kórházat például, vagy utakat, hanem befizetheti a költségvetésbe, ha van eredménye, osztalék formájában” – mondta.

Matolcsy hangsúlyozta, hogy a jegybank bevételeinek forrása eltér a költségvetési adóbevételekétől. Az MNB eredménye elmondása szerint többek között a devizatartalékhoz kapcsolódó bevételekből és értékpapírügyletekből keletkezhet. Ez ugyanakkor a pénz közpénzjellegén nem változtat.

„A jegybank utolsó forintja és az első is közpénz. És az alapítványokba tett vagyon is közpénz” – jelentette ki.

A volt jegybankelnök az MNB feladatai között az árstabilitás megteremtését és fenntartását, a pénzügyi rendszer stabilitásának védelmét, valamint a kormány gazdaságpolitikájának támogatását említette. Érvelése szerint az akkori szabályozás lehetőséget adott alapítványok létrehozására is, a nyereség felhasználásáról pedig az igazgatóság dönthetett.

Azt mondta, az alapítványok létrehozásával a közgazdasági és pénzügyi képzést, illetve a pénzügyi tudás bővítését kívánták támogatni Magyarországon. Ezt a kormány gazdaságpolitikájának támogatásához kapcsolódó célnak tekintették.

Matolcsy az osztalékfizetésekről is beszélt. Közlése szerint az MNB 2016 és 2021 között négy alkalommal összesen 600 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe. Hozzátette: a 2016-os, 50 milliárd forintos osztalék önmagában meghaladta a rendszerváltás óta korábban teljesített osztalékfizetések együttes összegét.