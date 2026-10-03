Kis trükkel hamarabb üzembe helyezhető a magyar gázerőmű, ami segít kiváltani Paksot
Akár előbbre is hozható a Magyarországon épülő három gázüzemű blokk egyike, a mátrai gázerőmű termelésbe állítása a tervezetthez képest. Júniusban a beruházó MVM Zrt. még arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a tervek szerint az idén elkészülnek azok a kiviteli tervek, amelyek alapján megkezdődhet a kivitelezés, így az év végére a megvalósítás is láthatóvá válhat, a Magyar Építőkben megjelent írás szerint azóta felpörögtek az események.
A lapnak Németh Tamás, a kivitelező konzorcium egyik, tagja, a Status KPRIA vezérigazgatója nyilatkozott. Mint elmondta, a konzorcium megvizsgálta, hogy az Olaszországban gyártás alatt álló turbina miként állítható üzembe a teljes erőmű elkészülte előtt. A megoldás egy ideiglenes bypass kémény lehet, amely által a gázturbina önállóan is (OCGT) működésbe hozható. A lehetőségről a kivitelező a beruházó MVM-mel egyeztet. A KPRIA oldaláról nincs akadálya annak, hogy a turbina érkezését és üzembe helyezését előrébb hozzák, de a végső döntést a megrendelő, illetve az állam hozza meg.
A blokkba egy Ansaldo Energia GT26 típusú gázturbina kerül, amely részben zöldhidrogént is tüzelhet. Németh Tamás elmondta, hogy a projekt eddigi négy mérföldkövéből hármat a tervezett határidő előtt teljesített a kivitelezői konzorcium.
Visontán már
- elkészültek az első fontos mélyépítési feladatok,
- alapozzák a turbinaszigetet és a hűtőtornyot, ennek során mintegy kétszáz 25 méter hosszú cölöpöt vernek le.
- a következő nagy lépés a mélyépítés lezárása lesz,
- miközben megkezdődik a 130 méter magas hűtőtorony szerkezeti kialakítása.
- Jövőre a magasépítés és a technológiai munkák kerülnek előtérbe.
A mátrai kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) rugalmassága és kapacitása miatt is igazi ütőkártyává válhat az idei paksi haváriához hasonló helyzetekben a lap szerint. Mint emlékezetes, augusztus elején a Duna alacsony vízállása következtében közel nullára kellett csökkenteni a Paksi Atomerőmű termelését. Emiatt vissza kellett fogni az ország áramfelhasználását, üzembe kellett helyezni a rendelkezésre álló kapacitásokat, és növelni az áramimportot.
Az 520 megawattos (bő egy paksi blokknyi) visontai CCGT mellett épül az MVM Tisza Erőmű területén két 500 megawattos CCGT is.
Jelentős hazai beszállítással épül a mátrai gázerőmű
A kivitelező konzorciumot a Status KPRIA Zrt. mellett a West Hungaria Bau Kft. és el és az egyiptomi Elsewedy Power System Projects alkotja. Az építészeti és mélyépítési feladatokat kizárólag magyar cégek végzik, továbbá a technológiai munkáknál is elsősorban hazai vagy magyarországi bázissal rendelkező vállalkozásokat preferálnak. A hűtőtornyot például az MVM EGI Zrt. építi, a transzformátort a Ganz Transzformátor gyártja Tápiószelén. A mélyépítési, alapozásban és szerkezetépítésben szintén magyar vállalkozások vesznek részt.
A mátrai blokk átadását 2029-ra tervezik a cikk szerint. A Világgazdaság korábbi cikke szerint az erőmű 2028-ra készülne el, 2029-ben már a kereskedelmi üzemet indítanák.
A Magyar Építők (most, illetve korábban) beszámolt, hogy
- a szintén a Mészáros csoporthoz tartozó Status Energy Skopje d.o.o. részt vesz Észak-Macedónia energiarendszerének továbbfejlesztésében
- Csehországban bejutott a cég a második fordulóba a CCGT-erőmű közbeszerzési eljárásában.
- a Status KPRIA tavaly Litéren átadott egy nátrium–kén (NaS) technológián alapuló energiatárolót 750 kW teljesítménnyel és 4350 kWh kapacitással.