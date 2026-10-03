Kis trükkel hamarabb üzembe helyezhető a magyar gázerőmű, ami segít kiváltani Paksot

Akár előbbre is hozható a Magyarországon épülő három gázüzemű blokk egyike, a mátrai gázerőmű termelésbe állítása a tervezetthez képest. Júniusban a beruházó MVM Zrt. még arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a tervek szerint az idén elkészülnek azok a kiviteli tervek, amelyek alapján megkezdődhet a kivitelezés, így az év végére a megvalósítás is láthatóvá válhat, a Magyar Építőkben megjelent írás szerint azóta felpörögtek az események.

Hamarabb munkába állhat a mátrai gázerőmű a tervezettnél/Fotó: Status KPRIA

A lapnak Németh Tamás, a kivitelező konzorcium egyik, tagja, a Status KPRIA vezérigazgatója nyilatkozott. Mint elmondta, a konzorcium megvizsgálta, hogy az Olaszországban gyártás alatt álló turbina miként állítható üzembe a teljes erőmű elkészülte előtt. A megoldás egy ideiglenes bypass kémény lehet, amely által a gázturbina önállóan is (OCGT) működésbe hozható. A lehetőségről a kivitelező a beruházó MVM-mel egyeztet. A KPRIA oldaláról nincs akadálya annak, hogy a turbina érkezését és üzembe helyezését előrébb hozzák, de a végső döntést a megrendelő, illetve az állam hozza meg.

A blokkba egy Ansaldo Energia GT26 típusú gázturbina kerül, amely részben zöldhidrogént is tüzelhet. Németh Tamás elmondta, hogy a projekt eddigi négy mérföldkövéből hármat a tervezett határidő előtt teljesített a kivitelezői konzorcium.

Visontán már

elkészültek az első fontos mélyépítési feladatok,

alapozzák a turbinaszigetet és a hűtőtornyot, ennek során mintegy kétszáz 25 méter hosszú cölöpöt vernek le.

a következő nagy lépés a mélyépítés lezárása lesz,

miközben megkezdődik a 130 méter magas hűtőtorony szerkezeti kialakítása.

Jövőre a magasépítés és a technológiai munkák kerülnek előtérbe.

A mátrai kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) rugalmassága és kapacitása miatt is igazi ütőkártyává válhat az idei paksi haváriához hasonló helyzetekben a lap szerint. Mint emlékezetes, augusztus elején a Duna alacsony vízállása következtében közel nullára kellett csökkenteni a Paksi Atomerőmű termelését. Emiatt vissza kellett fogni az ország áramfelhasználását, üzembe kellett helyezni a rendelkezésre álló kapacitásokat, és növelni az áramimportot.