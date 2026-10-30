Fontos bejelentést tette a MÁV: sokakat érint a legújabb áremelés – már jövő héten életbe lép
November 2-tól a helyközi vasúti, HÉV- és buszközlekedésben az emelt összegű pótdíj az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő. A MÁV-csoport arra kéri az utasait, hogy a Budapest elővárosában bevezetett kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokról indulva még felszállás előtt váltsák meg menetjegyüket, illetve – ha az utazáshoz szükséges – helyjegyüket is. A szabály egyszerű: előbb jegy, utána felszállás – jelentette be a vasúttársaság pénteki közleményében.
Az érintett állomásokon és megállóhelyeken bármely vonatra csak előre megváltott menetjeggyel lehet felszállni. Jegy hiányában az ellenőrzéskor emelt összegű, a menetdíj megtérítésén felül jelenleg még 25 ezer forint, november másodikától azonban már 30 ezer forintos pótdíjat kell fizetni. Ugyanezen díjtételekkel szabható ki pótdíj az utazási feltételek megszegésekor, például fedélzeten vagy állomáson történő dohányzás, illetve a járművek beszennyezése esetén is. Az autóbuszos utazásnál a helyszínen, illetve három munkanapon belül, valamint a HÉV-en a két munkanapon belül befizetett pótdíj összege is emelkedik, 12 ezer forintról 15 ezer forintra nő.
Szigorúbban veszi a kötelező jegyelővételt a MÁV
A két éve, hosszú türelmi idővel bevezetett kötelező jegyelővételi szabály Budapest elővárosában az alábbi vonalszakaszok valamennyi állomását és megállóhelyét érinti:
- a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
- a Nyugati pályaudvar, illetve Rákos és Esztergom,
- a Déli pályaudvar, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
- a Déli és Pusztaszabolcs,
- a Nyugati és Szob,
- a Nyugati és Veresegyház, Vác,
- a Keleti és Hatvan,
- a Nyugati és Cegléd, Szolnok,
- a Keleti és Nagykáta, továbbá
- a Nyugati és Pestszentimre között.
A MÁV-csoport azt javasolja, hogy az utasok már indulás előtt ellenőrizzék, hogy megváltották-e a teljes útvonalra érvényes menetjegyet, az adott járaton szükség van-e helyjegyre, hogy a menetjegy és/vagy a helyjegy a megfelelő vonatra és időpontra szól-e, valamint hogy a jegy vagy bérlet érvényes-e az utazás teljes időtartamára.
Ha az állomáson nem működik jegykiadó automata vagy nem üzemel pénztár, a menetjegy online is megvásárolható a MÁVPlusz mobilalkalmazásában vagy a www.jegy.mav.hu oldalon. Fontos azonban, hogy a vásárlásnak még a felszállás előtt meg kell történnie.
A kötelező jegyelővételi zónában jegy nélkül felszálló utas a vonaton ma még 25 ezer forintos pótdíj megfizetése mellett vásárolhat menetjegyet, illetve helyjegyet. A pótdíj a helyszínen vagy harminc napon belül jelenleg még 25 ezer forint, azonban november 2-tól már 30 ezer forintra emelkedik. Természetesen emellett a megállapított menetdíjat is ki kell fizetni. A harminc napon túli befizetés esetén előírt 50 ezer forintos pótdíj összege nem változik.
Nemcsak a vonatokat érnti a pótdíjak változása
November 2-tól a valamennyi helyközi vasúti, HÉV- és buszjáraton az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő az emelt összegű pótdíj. Ezzel a pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolni például kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén, a vonaton vagy helyközi autóbuszon kiszabott pótdíj 3 munkanapon túli, HÉV-en 2 munkanapon túli befizetésekor, illetve az utazási feltételek megszegésekor is (dohányzási tilalom megszegése, jármű beszennyezése stb.)
Aki a kiszabott pótdíjat a menetrend szerinti Volán-járatokon a helyszínen, illetve 3 munkanapon belül, a HÉV-en a helyszínen, illetve 2 munkanapon belül befizeti, az a 30 ezer forint helyett november 2-ától 15 ezer forintot kell csak fizessen. A HÉV esetében a pótdíjazás napján vásárolt bérlet utólagos bemutatási díja is emelkedik, 6500 forintról 7500 forintra.
Ugyanakkor nem változnak a pótdíjak Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-train járatokon.
Ennyi pótdíjat fizettek idén az utasok
A MÁV közleménye kiemelte, hogy a pótdíj az utólagos bemutatás díjára (vonaton 2600 forintra, buszon 2500 forintra) csökkenthető, ha az utas tizenöt napon belül a pénztárban bemutatja az ellenőrzés időpontjában az adott utazásra érvényes menetjegyét, bérletét – ideértve az utazás napján megvásárolt bérletet is – vagy utazásra jogosító igazolványát.
Az előzetes helyjegyvásárlási kötelezettség a kísérő nélkül utazó, fogyatékossággal élő személyekre is vonatkozik.
A vasúttársaság adatai alapján az év első kilenc hónapjában a HÉV-járatokon 5300 esetben róttak ki pótdíjat a jegyellenőrök, amelyből közel 53,5 millió forint bevétel keletkezett. A vonatokon közel 14700, a buszokon több mint 14500 pótdíjazási ügyet rögzítettünk ebben az időszakban, a pótdíjbevétel vasúton 88,5 millió forint, autóbuszon 97 millió forint volt. A pótdíjazás leggyakoribb okai közé tartozik a menetjegy vagy bérlet hiánya, a kedvezményre való jogosultság igazolásának elmaradása, valamint az, ha az utas nem tudja igazolni, hogy a jegy vagy bérlet az ő tulajdonában van.
A jegyellenőrzésről és pótdíjazásról a MÁV honlapja is összegyűjtötte a fontosabb tudnivalókat. A díjtételekről a legújabb menetdíjtáblázatban lehet tájékozódni. A kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomások teljes listája és a részletes tájékoztató a MÁV-csoport weboldalán érhető el.