Fontos bejelentést tette a MÁV: sokakat érint a legújabb áremelés – már jövő héten életbe lép

November 2-tól a helyközi vasúti, HÉV- és buszközlekedésben az emelt összegű pótdíj az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő. A MÁV-csoport arra kéri az utasait, hogy a Budapest elővárosában bevezetett kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokról indulva még felszállás előtt váltsák meg menetjegyüket, illetve – ha az utazáshoz szükséges – helyjegyüket is. A szabály egyszerű: előbb jegy, utána felszállás – jelentette be a vasúttársaság pénteki közleményében.

Emelkednek a pótdíjak a MÁV-csoport járatain / Fotó: Civic Lens

Az érintett állomásokon és megállóhelyeken bármely vonatra csak előre megváltott menetjeggyel lehet felszállni. Jegy hiányában az ellenőrzéskor emelt összegű, a menetdíj megtérítésén felül jelenleg még 25 ezer forint, november másodikától azonban már 30 ezer forintos pótdíjat kell fizetni. Ugyanezen díjtételekkel szabható ki pótdíj az utazási feltételek megszegésekor, például fedélzeten vagy állomáson történő dohányzás, illetve a járművek beszennyezése esetén is. Az autóbuszos utazásnál a helyszínen, illetve három munkanapon belül, valamint a HÉV-en a két munkanapon belül befizetett pótdíj összege is emelkedik, 12 ezer forintról 15 ezer forintra nő.

Szigorúbban veszi a kötelező jegyelővételt a MÁV

A két éve, hosszú türelmi idővel bevezetett kötelező jegyelővételi szabály Budapest elővárosában az alábbi vonalszakaszok valamennyi állomását és megállóhelyét érinti:

a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,

a Nyugati pályaudvar, illetve Rákos és Esztergom,

a Déli pályaudvar, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,

a Déli és Pusztaszabolcs,

a Nyugati és Szob,

a Nyugati és Veresegyház, Vác,

a Keleti és Hatvan,

a Nyugati és Cegléd, Szolnok,

a Keleti és Nagykáta, továbbá

a Nyugati és Pestszentimre között.

A MÁV-csoport azt javasolja, hogy az utasok már indulás előtt ellenőrizzék, hogy megváltották-e a teljes útvonalra érvényes menetjegyet, az adott járaton szükség van-e helyjegyre, hogy a menetjegy és/vagy a helyjegy a megfelelő vonatra és időpontra szól-e, valamint hogy a jegy vagy bérlet érvényes-e az utazás teljes időtartamára.