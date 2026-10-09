Váratlan hír az energiaiparból: rövid idő után távozott a Mavir vezérigazgatója, már az utódját is kinevezték

Új vezérigazgató a Mavir élén. Bár korábban úgy tűnt, hogy a társaság nem tervez változtatni a vezetés összetételén, most mégis csendben elbúcsúzott Szarvas Ferenctől.

Gyulay Zoltán Tamás, a Mavir frissen kinevezett vezérigazgatója / Fotó: Linkedin / Mavir

A felügyelőbizottság 2026. október 8-tól Gyulay Zoltán Tamás bízta meg az irányítással, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az energetika területén.

A Mavir frissen kinevezett vezérigazgatója

Az új vezérigazgató korábban 2007 és 2014 között már dolgozott a Mavirnál: 2007 és 2009 között a piaci osztály vezetője volt, majd 2009 és 2014 között a magyar villamosenergia-piac napi működéséért és fejlesztéséért felelt, beleértve a tartalékok és a határkeresztező kereskedelem területeit is.

Ezt követően, 2014-től 2023-ig az európai villamosenergia-átviteli rendszerirányítókat tömörítő ENTSO-E Piaci Szekciójának vezetője volt.

Az itt eltöltött évek során részt vett az európai belső villamosenergia-piac fejlesztésében, többek között a hálózati szabályzatok, az átláthatósági platform és a piaci modell kialakításában. Később az üzleti tervezésért felelt, a kereszt-funkcionális kezdeményezésekre, a koordináció és az átláthatóság erősítésére, valamint a stratégia megvalósításának támogatására fókuszált.

Jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, majd a skóciai Dundee-i Egyetemen energetikai mesterszakot, míg Oxfordban szervezetvezetési posztgraduális képzést végzett.

Korábban a felügyelőbizottság összetétele változott meg

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt szeptembereben új vezető került a Mavir felügyelőbizottságának élére, valamint a testületbe egy új tag is érkezett.

Az elnök Szörényi Gábor lett, aki pályafutását a Magyar Villamos Műveknél (MVM) kezdte, ahol 23 éven keresztül a társaságcsoport számos területén dolgozott. 1979-ben doktori fokozatot szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1999-ben a Brit Brunel Egyetemen végzett.

Varró László pedig − aki a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen, a Coloradói Állami Egyetemen, valamint Cambridge-ben tanult − a felügyelőbizottság tagja lett. A közgazdász végzettségű szakembert 2008 júniusában nevezték ki a Mol csoport stratégiafejlesztésért felelős alelnökévé, ahol előtte vezető közgazdászként dolgozott, feladata pedig a társaság energiagazdaságtanának felügyelete és a vezetői döntések szakmai támogatása volt. Ezt megelőzően a MEKH ár- és gazdasági elemzésekért felelős igazgatója, valamint a Nukleáris Hulladékkezelő Rt. felügyelőbizottságának tagja is volt, és dolgozott a Magyar Nemzeti Bank Közgazdaságtani és Kutatási Osztályán is.

Ekkor még úgy tűnt, hogy a vezérgazgatói pozíciót 2025 januárja óta betöltő Szarvas Ferenc marad.

A korábbi vezető szintén közgazdász és harmincéves vezetői pályája során több nagyvállalatnál is dolgozott: többek között az MVM igazgatóságának is tagja volt 2023. január 26. és 2024. június 30. között.