Vitézy Dávid nagy újítást jelentett be: fontos fejlesztés érkezik a MÁVPlusz applikációba, rengeteg utast érint a változás
A MÁVPlusz alkalmazásban mostantól elérhető a grafikus helyfoglalás, amelynek segítségével az utasok a jármű ülésrendjét ábrázoló rajzon választhatják ki, hol szeretnének utazni – olvasható a MÁV csoport honlapján.
Az új funkció a belföldi és nemzetközi helyjegyes vonatokon, valamint bizonyos távolsági autóbuszokon is használható. A miniszter szerint az utasok visszajelzései alapján éppen ezt a lehetőséget hiányolták leginkább az alkalmazásból. A grafikus helyfoglalás korábban már elérhető volt a jegy.mav.hu internetes felületén, a mobilalkalmazásban azonban eddig nem lehetett ilyen módon kiválasztani az üléseket – számolt be róla Vitézy Dávid miniszter a közösségi oldalán.
További fejlesztések érkeznek a MÁVPluszba
A MÁV-csoport október 14-i közleménye szerint a fejlesztés nem áll meg. A társaság tovább javítaná
- a késési adatok megjelenítését,
- és még az ősz folyamán egyszerűsítené a Google Pay
- és az Apple Pay használatát is.
Az alkalmazásban már a járművek pályaszáma, rendszáma és sok esetben típusa is megtekinthető. A valós idejű térképes utastájékoztatás pedig a vonatok mellett a HÉV-ekre, a TramTrainre és számos autóbuszjáratra is kiterjed. A MÁVPlusz népszerűségét jelzi, hogy augusztus 9. és 16. között rekordot döntött az alkalmazás, ugyanis egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak rajta, összesen 526 millió forint értékben – ahogyan arról korábban a Világgazdaság is beszámolt.