Vitézy Dávid nagy újítást jelentett be: fontos fejlesztés érkezik a MÁVPlusz applikációba, rengeteg utast érint a változás

A MÁVPlusz alkalmazásban mostantól elérhető a grafikus helyfoglalás, amelynek segítségével az utasok a jármű ülésrendjét ábrázoló rajzon választhatják ki, hol szeretnének utazni – olvasható a MÁV csoport honlapján.

A MÁVPlusz új funkciókkal büvült ismét/Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Az új funkció a belföldi és nemzetközi helyjegyes vonatokon, valamint bizonyos távolsági autóbuszokon is használható. A miniszter szerint az utasok visszajelzései alapján éppen ezt a lehetőséget hiányolták leginkább az alkalmazásból. A grafikus helyfoglalás korábban már elérhető volt a jegy.mav.hu internetes felületén, a mobilalkalmazásban azonban eddig nem lehetett ilyen módon kiválasztani az üléseket – számolt be róla Vitézy Dávid miniszter a közösségi oldalán.



További fejlesztések érkeznek a MÁVPluszba

A MÁV-csoport október 14-i közleménye szerint a fejlesztés nem áll meg. A társaság tovább javítaná