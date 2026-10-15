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Vitézy Dávid nagy újítást jelentett be: fontos fejlesztés érkezik a MÁVPlusz applikációba, rengeteg utast érint a változás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fontos újítást jelentett be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁVPlusz alkalmazás legfrissebb verziójában már az utasok maguk választhatják ki ülőhelyüket a vonatokon és egyes távolsági buszokon. A fejlesztésre régóta vártak az utazók, a vasúttársaság pedig további változtatásokat is ígér az év végéig.
Lengyel Gabriella
2026.10.15, 07:44
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A MÁVPlusz alkalmazásban mostantól elérhető a grafikus helyfoglalás, amelynek segítségével az utasok a jármű ülésrendjét ábrázoló rajzon választhatják ki, hol szeretnének utazni – olvasható a MÁV csoport honlapján

MÁVPlusz
                                                                            A MÁVPlusz új funkciókkal büvült ismét/Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Az új funkció a belföldi és nemzetközi helyjegyes vonatokon, valamint bizonyos távolsági autóbuszokon is használható. A miniszter szerint az utasok visszajelzései alapján éppen ezt a lehetőséget hiányolták leginkább az alkalmazásból. A grafikus helyfoglalás korábban már elérhető volt a jegy.mav.hu internetes felületén, a mobilalkalmazásban azonban eddig nem lehetett ilyen módon kiválasztani az üléseket – számolt be róla Vitézy Dávid miniszter a közösségi oldalán. 
 

További fejlesztések érkeznek a MÁVPluszba

A MÁV-csoport október 14-i közleménye szerint a fejlesztés nem áll meg. A társaság tovább javítaná 

  • a késési adatok megjelenítését, 
  • és még az ősz folyamán egyszerűsítené a Google Pay 
  • és az Apple Pay használatát is.
    Az alkalmazásban már a járművek pályaszáma, rendszáma és sok esetben típusa is megtekinthető. A valós idejű térképes utastájékoztatás pedig a vonatok mellett a HÉV-ekre, a TramTrainre és számos autóbuszjáratra is kiterjed. A MÁVPlusz népszerűségét jelzi, hogy augusztus 9. és 16. között rekordot döntött az alkalmazás, ugyanis egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak rajta, összesen 526 millió forint értékben – ahogyan arról korábban a Világgazdaság is beszámolt.
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vasút
jegyvásárlás
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