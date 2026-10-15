A változó ügyféligényekhez igazodó számlacsomag-családot vezetett be az MBH Bank

Október 12-től öt új lakossági számlacsomagot kínál az MBH Bank. Az MBH Tripla számlacsomag-család tagjainál a havi számlavezetési díj bizonyos feltételek teljesítésével nullára csökkenthető, emellett a bank hat hónapon keresztül legfeljebb havi 8 ezer forintot térít vissza meghatározott streaming- és mesterségesintelligencia-előfizetések díjából. Az új csomagokhoz egy évig díjmentes, banki visszaélésekre vonatkozó biztosítás is kapcsolódik – közölte a pénzintézet csütörtökön.

Az MBH Bank megújítja lakossági termékpalettáját/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Ákos Tamás, az MBH Bank üzleti vezérigazgató-helyettese mérföldkőnek nevezte az MBH Tripla számlacsomag-család bevezetését a lakossági termékpaletta megújításában. Célunk egy olyan modern, egyszerűen áttekinthető termékcsalád kialakítása volt, amely a mindennapi bankolási igények mellett a digitális életmódhoz kapcsolódó elvárásokra is választ ad, miközben az ügyfelek számára könnyen érthető és kiszámítható feltételeket biztosít. A Tripla számlacsomag-család a banki szolgáltatásokat, a csalárd tranzakciók és kártyás visszaélések elleni biztosítási védelmet, és a pénzügyi szolgáltatásokon túlmutató, úgynevezett beyond banking kedvezményeket kapcsolja össze, ezzel is tükrözve ügyfeleink egyre összetettebb igényeit” – mondta.

A digitalizáció az elmúlt években nemcsak a pénzügyeket, hanem a mindennapok számos más területét is átalakította. A szórakozástól a munkavégzésen át a tanulásig egyre több online szolgáltatást használunk előfizetéses formában. A videós streaming platformok mellett a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások is egyre szélesebb körben jelennek meg a mindennapokban. Az MBH Bank új számlacsomagjai ezért meghatározott streaming- és AI-előfizetések díjához kapcsolódó visszatérítést biztosítanak, így az ügyfelek a szórakozást, tanulást vagy munkavégzést támogató digitális szolgáltatások költségeiből is megtakaríthatnak. Az MBH Tripla számlacsomagok esetében a bank 6 hónapon keresztül, havonta legfeljebb 8 000 forint összegben téríti vissza az ilyen előfizetések díját.

A digitális pénzügyek mindennapossá válásával párhuzamosan egyre nagyobb figyelem irányul az online visszaélések elleni védelemre. Ennek megfelelően az MBH Tripla számlacsomagokhoz olyan biztosítás kapcsolódik, amely a számlanyitást követő 12 hónapban díjmentesen nyújt védelmet csalárd tranzakciók, illetve elveszett vagy ellopott bankkártyákkal kapcsolatos visszaélések esetén. „Azt tapasztaltuk, hogy miközben ügyfeleink jelentős része már magabiztosan használja a digitális banki szolgáltatásokat, vannak olyanok is, akiket az online visszaélésekkel kapcsolatos aggodalmak visszatartanak attól, hogy teljes mértékben kihasználják az online bankolás nyújtotta kényelmet. Az új számlacsomagok kialakításakor ezért kiemelt figyelmet fordítottunk a biztonságra, és bankolási védelmet nyújtó biztosítást építettünk a konstrukcióba. A védelem mellett azonban hangsúlyt fektetünk a megelőzésre és az edukációra is. A cél, hogy ügyfeleink ne csak védettebbek, hanem tudatosabbak is legyenek az online térben és minél többen élvezhessék az online bankolás egyszerűségét és kényelmét anélkül, hogy a biztonság miatt kompromisszumot kellene kötniük” – mondta Ákos Tamás.