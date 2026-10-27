Vezércsere az MBH Jelzálogbanknál: megvan, ki válthatja Nagy Gyulát

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. a 2026. október 16-án közzétett hirdetménye szerint rendkívüli közgyűlést tart, amelynek napirendi pontjai között szerepel Nagy Gyula vezérigazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. A széleskörű tapasztalattal bíró banki szakember, aki 2007-ben csatlakozott az MBH Jelzálogbank jogelődjéhez, az FHB Jelzálogbankhoz, és 2017 óta tölti be a vezérigazgatói tisztséget, nyugdíjba vonulása miatt kezdeményezte vezérigazgatói munkaviszonyának megszüntetését. Az MBH Csoport ugyanakkor továbbra is számít Nagy Gyula kimagasló tudására és több évtizedes hazai, valamint nemzetközi szakmai tapasztalatára az MBH Jelzálogbank Igazgatóságában. A szakember emellett továbbra is részt vesz a Magyar Bankszövetség Jelzálogbanki Munkabizottságának munkájában, valamint elnökként segíti az Európai Jelzálogszövetség adat- és kutatási munkabizottságának tevékenységét.

Megújulhat az MBH Jelzálogbank vezetése/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Az MBH Jelzálogbank a magyar tőkepiac egyik legstabilabb szereplője

Nagy Gyula vezetése alatt alakította ki az MBH Jelzálogbank a jelenlegi működési modelljét, és jelentős eredményeket ért el többek között a jelzálog alapú refinanszírozás megújítása, a jelzáloglevél- és kötvénykibocsátások, valamint az ESG-fenntarthatóság terén. A leköszönő vezérigazgató munkájának eredményeként az MBH Jelzálogbank ma már a magyar tőkepiac egyik legstabilabb szereplőjévé vált, amely az elmúlt időszakban a hazai mellett a nemzetközi színtéren is rendszeressé tette kibocsátói jelenlétét.

A Jelölő Bizottság a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közgyűlési előterjesztések értelmében Puskás Andrást javasolja megválasztani az MBH Jelzálogbank Nyrt. új vezérigazgatójának, valamint az Igazgatóság tagjának. A vezérigazgatói megbízatás a 2026. december 1-jei hatályba lépéstől határozatlan időre szól.

Puskás András az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese, közgazdász, aki pályafutása elején a Pénzügyminisztériumban miniszteri kabinetfőnöki pozícióban a kormányzat munkáját segítette, majd Budapest Belváros alpolgármestereként városfejlesztési feladatokat látott el. 2014-től a Magyar Export-Import Bank Zrt.-nél és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél dolgozott üzleti vezérigazgató-helyettesként, valamint a bank és biztosító Igazgatóságának tagjaként. Ezt követően az MBH Bank egyik jogelődje, a Budapest Bank vezérigazgató-helyettesként 2018 és 2022 között tagja volt a bank felső vezetésének és Igazgatóságának mint a kockázatkezelés, az operáció, az IT és a PMO szervezetek irányításáért felelős vezető. 2021. július 1-től a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója volt, 2023 júniusától az MBH Bank vezérigazgató-helyettese. 2026-ban megválasztották a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Igazgatósága tagjának.