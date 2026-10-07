Terjed a fizetős mosdó a magyar McDonald’sokban: az étteremlánc elárulta, miért nem elég hozzá a blokk – létezik ingyenes megoldás, de kell hozzá valami

A Nyugati téri McDonald’s mosdójának bejáratánál beléptetőkapu fogadja a vendégeket. Aki rendelkezik a gyorsétteremlánc mobilalkalmazásával és csatlakozott a MyMeki hűségprogramhoz, díjmentesen juthat be, másoknak azonban 200 forintot kell fizetniük. Ez akkor is így van, ha az illető néhány perccel korábban rendelt és fizetett az étteremben.

Sajátos mosdóhasználati rendszerrel találkozhatnak a vendégek a McDonald’s egyik legforgalmasabb budapesti éttermében / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaság ezért megkereste a McDonald’s-t, hogy megtudjuk, mi indokolja a rendszert, és miért nem elegendő a vásárlást igazoló blokk az ingyenes mosdóhasználathoz.

Április óta működik az új rendszer

A McDonald’s tájékoztatása szerint a Nyugati téri étteremben 2026 áprilisában vezették be a jelenlegi mosdóbeléptető rendszert. A vállalat az intézkedést elsősorban a hely nagy forgalmával indokolta. Mint azt válaszukban írták, a cél az volt, hogy hosszú távon biztosítani tudják

a mosdók tisztaságát,

megfelelő állapotát

és zavartalan működését.

A díjmentes használat egyik útja a McDonald’s alkalmazásán keresztül vezet. Ehhez azonban nem elég pusztán letölteni az applikációt: csatlakozni kell a MyMeki hűségprogramhoz is. Ezt követően az alkalmazásban található egyedi QR-kódot kell leolvasni a mosdó beléptetőkapujánál. Fontos ugyanakkor, hogy ehhez sem vásárlás, sem pontbeváltás nem szükséges. Vagyis

egy regisztrált MyMeki-felhasználó akkor is ingyen használhatja a mosdót, ha aznap egyetlen forintot sem költött az étteremben.

Fordítva viszont már más a helyzet.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Hiába van blokkja a vendégnek, attól még fizetnie kell

Rákérdeztünk arra is, mi történik azokkal, akik vásárolnak az étteremben, de nem használják a McDonald’s alkalmazását. A cég válaszából kiderült: a vásárlást igazoló blokk nem jogosít automatikusan ingyenes mosdóhasználatra.

A Progress Étteremhálózat által működtetett, beléptetőkapuval felszerelt éttermekben egységes szabályok érvényesek, ezért a mosdóhasználat feltételeit nem kötik az adott látogatás során történt vásárláshoz vagy annak értékéhez.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két vendég közül az használhatja ingyen a mosdót, aki rendelkezik a megfelelő alkalmazással és MyMeki-tagsággal – függetlenül attól, hogy vásárolt-e. Aki viszont nem használja az alkalmazást, annak akkor is 200 forintot kell fizetnie a belépésért, ha közvetlenül előtte fogyasztott az étteremben.