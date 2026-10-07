Terjed a fizetős mosdó a magyar McDonald’sokban: az étteremlánc elárulta, miért nem elég hozzá a blokk – létezik ingyenes megoldás, de kell hozzá valami
A Nyugati téri McDonald’s mosdójának bejáratánál beléptetőkapu fogadja a vendégeket. Aki rendelkezik a gyorsétteremlánc mobilalkalmazásával és csatlakozott a MyMeki hűségprogramhoz, díjmentesen juthat be, másoknak azonban 200 forintot kell fizetniük. Ez akkor is így van, ha az illető néhány perccel korábban rendelt és fizetett az étteremben.
A Világgazdaság ezért megkereste a McDonald’s-t, hogy megtudjuk, mi indokolja a rendszert, és miért nem elegendő a vásárlást igazoló blokk az ingyenes mosdóhasználathoz.
Április óta működik az új rendszer
A McDonald’s tájékoztatása szerint a Nyugati téri étteremben 2026 áprilisában vezették be a jelenlegi mosdóbeléptető rendszert. A vállalat az intézkedést elsősorban a hely nagy forgalmával indokolta. Mint azt válaszukban írták, a cél az volt, hogy hosszú távon biztosítani tudják
- a mosdók tisztaságát,
- megfelelő állapotát
- és zavartalan működését.
A díjmentes használat egyik útja a McDonald’s alkalmazásán keresztül vezet. Ehhez azonban nem elég pusztán letölteni az applikációt: csatlakozni kell a MyMeki hűségprogramhoz is. Ezt követően az alkalmazásban található egyedi QR-kódot kell leolvasni a mosdó beléptetőkapujánál. Fontos ugyanakkor, hogy ehhez sem vásárlás, sem pontbeváltás nem szükséges. Vagyis
egy regisztrált MyMeki-felhasználó akkor is ingyen használhatja a mosdót, ha aznap egyetlen forintot sem költött az étteremben.
Fordítva viszont már más a helyzet.
Hiába van blokkja a vendégnek, attól még fizetnie kell
Rákérdeztünk arra is, mi történik azokkal, akik vásárolnak az étteremben, de nem használják a McDonald’s alkalmazását. A cég válaszából kiderült: a vásárlást igazoló blokk nem jogosít automatikusan ingyenes mosdóhasználatra.
A Progress Étteremhálózat által működtetett, beléptetőkapuval felszerelt éttermekben egységes szabályok érvényesek, ezért a mosdóhasználat feltételeit nem kötik az adott látogatás során történt vásárláshoz vagy annak értékéhez.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két vendég közül az használhatja ingyen a mosdót, aki rendelkezik a megfelelő alkalmazással és MyMeki-tagsággal – függetlenül attól, hogy vásárolt-e. Aki viszont nem használja az alkalmazást, annak akkor is 200 forintot kell fizetnie a belépésért, ha közvetlenül előtte fogyasztott az étteremben.
A McDonald’s szerint így a helyben vásárló vendégek számára is ugyanaz a két lehetőség áll rendelkezésre: a MyMekin keresztüli díjmentes belépés vagy a 200 forintos belépés.
Nem vész el a 200 forint, de van egy feltétel
A befizetett 200 forint ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges kiadást. A beléptetőrendszer ugyanis kupont ad a vendégnek, amelyet később az adott McDonald’s-ban le lehet vásárolni. Ennek azonban vannak feltételei:
a 200 forintos kupon csak legalább 400 forintos vásárlás esetén használható fel, ráadásul a kiállításától számított 14 napon belül. Másik étteremben sem lehet beváltani, kizárólag ott, ahol kiadták.
A rendszer így lényegében kétféle utat kínál.
Már kilenc McDonald’s-ban működik, és jön a következő
A megoldás nem kizárólag a Nyugati téri étterem sajátossága. A McDonald’s a Világgazdaság kérdésére közölte, hogy jelenleg kilenc nagy forgalmú magyarországi étteremben működik hasonló beléptetőrendszer.
A terjeszkedés pedig még nem ért véget: további egy étteremben már folyamatban van a rendszer kiépítése.
A vállalat szerint az érintett egységekben a mosdók bejáratának közelében részletes tájékoztatást helyeznek el a használat feltételeiről. A Nyugati téren bevezetett modellből mindenesetre az látszik, hogy az ingyenes mosdóhasználatot nem az dönti el, hogy valaki a McDonald’s fizető vendége-e, hanem elsősorban az, hogy tagja-e a lánc hűségprogramjának.
McDonald’s költözött a legendás budapesti buszpályaudvarra: ilyen étterem még nem volt Magyarországon, ez lesz az új zászlóshajó
Új funkciót kapott az Erzsébet tér egyik legismertebb épülete: az egykori autóbusz-pályaudvaron nyitotta meg legújabb zászlóshajó éttermét a McDonald’s. A történelmi részleteket megtartották, a belső teret azonban egy Magyarországon eddig nem alkalmazott koncepció alapján alakították át. A beruházás a McDonald’s hazai hálózatfejlesztési programjának része.