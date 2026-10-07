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Terjed a fizetős mosdó a magyar McDonald’sokban: az étteremlánc elárulta, miért nem elég hozzá a blokk – létezik ingyenes megoldás, de kell hozzá valami

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sajátos mosdóhasználati rendszerrel találkozhatnak a vendégek a McDonald’s egyik legforgalmasabb budapesti éttermében: önmagában az sem biztosít ingyenes belépést, ha valaki előtte helyben vásárolt. A McDonald’s a Világgazdaság megkeresésére elárulta, miért döntött így, mi történik a befizetett összeggel, és az is kiderült, hogy a megoldás már rég nem csak egyetlen magyarországi éttermet érint.
Zováthi Domokos
2026.10.07, 11:26
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A Nyugati téri McDonald’s mosdójának bejáratánál beléptetőkapu fogadja a vendégeket. Aki rendelkezik a gyorsétteremlánc mobilalkalmazásával és csatlakozott a MyMeki hűségprogramhoz, díjmentesen juthat be, másoknak azonban 200 forintot kell fizetniük. Ez akkor is így van, ha az illető néhány perccel korábban rendelt és fizetett az étteremben.

McDonalds meki McDonald’s
Sajátos mosdóhasználati rendszerrel találkozhatnak a vendégek a McDonald’s egyik legforgalmasabb budapesti éttermében / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaság ezért megkereste a McDonald’s-t, hogy megtudjuk, mi indokolja a rendszert, és miért nem elegendő a vásárlást igazoló blokk az ingyenes mosdóhasználathoz.

Április óta működik az új rendszer

A McDonald’s tájékoztatása szerint a Nyugati téri étteremben 2026 áprilisában vezették be a jelenlegi mosdóbeléptető rendszert. A vállalat az intézkedést elsősorban a hely nagy forgalmával indokolta. Mint azt válaszukban írták, a cél az volt, hogy hosszú távon biztosítani tudják

  • a mosdók tisztaságát,
  • megfelelő állapotát
  • és zavartalan működését.

A díjmentes használat egyik útja a McDonald’s alkalmazásán keresztül vezet. Ehhez azonban nem elég pusztán letölteni az applikációt: csatlakozni kell a MyMeki hűségprogramhoz is. Ezt követően az alkalmazásban található egyedi QR-kódot kell leolvasni a mosdó beléptetőkapujánál. Fontos ugyanakkor, hogy ehhez sem vásárlás, sem pontbeváltás nem szükséges. Vagyis

egy regisztrált MyMeki-felhasználó akkor is ingyen használhatja a mosdót, ha aznap egyetlen forintot sem költött az étteremben.

Fordítva viszont már más a helyzet.

McDonalds meki McDonald’s
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Hiába van blokkja a vendégnek, attól még fizetnie kell

Rákérdeztünk arra is, mi történik azokkal, akik vásárolnak az étteremben, de nem használják a McDonald’s alkalmazását. A cég válaszából kiderült: a vásárlást igazoló blokk nem jogosít automatikusan ingyenes mosdóhasználatra.

A Progress Étteremhálózat által működtetett, beléptetőkapuval felszerelt éttermekben egységes szabályok érvényesek, ezért a mosdóhasználat feltételeit nem kötik az adott látogatás során történt vásárláshoz vagy annak értékéhez.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két vendég közül az használhatja ingyen a mosdót, aki rendelkezik a megfelelő alkalmazással és MyMeki-tagsággal – függetlenül attól, hogy vásárolt-e. Aki viszont nem használja az alkalmazást, annak akkor is 200 forintot kell fizetnie a belépésért, ha közvetlenül előtte fogyasztott az étteremben.

A McDonald’s szerint így a helyben vásárló vendégek számára is ugyanaz a két lehetőség áll rendelkezésre: a MyMekin keresztüli díjmentes belépés vagy a 200 forintos belépés.

Nem vész el a 200 forint, de van egy feltétel

A befizetett 200 forint ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges kiadást. A beléptetőrendszer ugyanis kupont ad a vendégnek, amelyet később az adott McDonald’s-ban le lehet vásárolni. Ennek azonban vannak feltételei:

a 200 forintos kupon csak legalább 400 forintos vásárlás esetén használható fel, ráadásul a kiállításától számított 14 napon belül. Másik étteremben sem lehet beváltani, kizárólag ott, ahol kiadták.

A rendszer így lényegében kétféle utat kínál.

McDonalds meki McDonald’s
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Már kilenc McDonald’s-ban működik, és jön a következő

A megoldás nem kizárólag a Nyugati téri étterem sajátossága. A McDonald’s a Világgazdaság kérdésére közölte, hogy jelenleg kilenc nagy forgalmú magyarországi étteremben működik hasonló beléptetőrendszer.

A terjeszkedés pedig még nem ért véget: további egy étteremben már folyamatban van a rendszer kiépítése.

A vállalat szerint az érintett egységekben a mosdók bejáratának közelében részletes tájékoztatást helyeznek el a használat feltételeiről. A Nyugati téren bevezetett modellből mindenesetre az látszik, hogy az ingyenes mosdóhasználatot nem az dönti el, hogy valaki a McDonald’s fizető vendége-e, hanem elsősorban az, hogy tagja-e a lánc hűségprogramjának.

McDonald’s költözött a legendás budapesti buszpályaudvarra: ilyen étterem még nem volt Magyarországon, ez lesz az új zászlóshajó

Új funkciót kapott az Erzsébet tér egyik legismertebb épülete: az egykori autóbusz-pályaudvaron nyitotta meg legújabb zászlóshajó éttermét a McDonald’s. A történelmi részleteket megtartották, a belső teret azonban egy Magyarországon eddig nem alkalmazott koncepció alapján alakították át. A beruházás a McDonald’s hazai hálózatfejlesztési programjának része.

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vendéglátás
McDonald’s
vécéhasználat
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