Rácz Jenő újra összeállt a McDonald's-szal: elárulta lapunknak, milyen kompromisszumokat kellett kötnie – egy fontos összetevőről is lemondott
Újabb közös menüt fejlesztett Rácz Jenő és a magyarországi McDonald's. A 2025-ben bemutatott első Limited by Rácz Jenő menü után október 13-án érkezik a folytatás. Az együttműködés második felvonásában a séf személyes emlékei szolgáltak kiindulópontként, az ötleteket azonban a gyorsétteremlánc országos működéséhez kellett igazítani.
Rácz Jenő elárulta, miről kellett lemondania
A Világgazdaság kérdésére Rácz Jenő arról beszélt, hogy egy országos gyorsétteremláncnak készülő termék fejlesztése egészen más megközelítést igényel, mint a saját éttermeiben végzett munka. Nemcsak az ízeket, hanem az előállítás technológiai lehetőségeit is figyelembe kell venni. A séf példaként a Welsh rabbit eredeti receptjét említette, amelyben fekete sör is szerepel.
Értelemszerűen nem kérhettük meg a gyárat, hogy fekete sört öntsenek a szószba
– fogalmazott Rácz Jenő lapunknak. Mint elmagyarázta, a feladat ezért az volt, hogy az eredeti alapanyag nélkül is elérjék a kívánt ízhatást. Különösen fontosnak tartotta, hogy a szósz megőrizze a walesi fogásra jellemző, enyhén élesztős karaktert.
A fejlesztés egyik legérdekesebb részének éppen azt nevezte, amikor más alapanyagokkal és technológiai megoldásokkal kell létrehozni egy ismerős ízvilágot.
Hasonló kihívást jelentett a madártej ihlette desszert is. Rácz Jenő szerint nem az volt a cél, hogy több tízezer adag hagyományos madártejet főzzenek le, majd azt szállítsák ki az éttermekbe. Ehelyett olyan megoldást kerestek, amellyel a desszert jellegzetes ízei az országos hálózatban is előállíthatók. Az elkészült termék vaníliaízű fagylaltból, tojásos öntetből, sós mandulás piskótakockákból, tejszínhabból és ropogós mandulás morzsából áll. A fejlesztésben a McDonald's saját szakemberei és beszállítói is részt vettek.
Nem először dolgozik együtt hírességekkel a McDonald's
A magyarországi McDonald's az elmúlt években több ismert emberrel is közös kampányt indított. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy 2024-ben Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya saját kedvenc menüt kapott az étteremláncnál. Ugyanebben az évben a TheVR tartalomgyártó páros is összeállított egy ajánlatot, 2025-ben pedig Dzsúdló énekes következett, akinek később a Sertés McFarm átalakított változata is megjelent a kínálatban.
A sztárséfek bevonása azonban más típusú együttműködést jelent, hiszen itt már nem csupán meglévő termékek összeválogatásáról van szó.
Rácz Jenő mellett Sárközi Ákos is részt vett hasonló fejlesztésben: 2026 áprilisában a Burger King mutatta be a nevével fémjelzett King's Chef Selection hamburgert. A hírességekkel közös termékek lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyorsétteremláncok új fogyasztói csoportokat szólítsanak meg, és időszakos ajánlatokkal ösztönözzék a vásárlásokat.
Jól termelnek a gyorséttermi kampányok
A McDonald's üzleti eredményei is mutatják, mekkora jelentősége van a folyamatosan megújuló kínálatnak. Ahogy azt korábban megírtuk, az amerikai gyorsétteremlánc globális negyedéves bevétele 10 százalékkal, 7,01 milliárd dollárra emelkedett, miközben adózott nyeresége 7 százalékkal, 2,16 milliárd dollárra nőtt. A legalább egy éve működő éttermek összehasonlítható forgalma 5,7 százalékkal bővült. A növekedésben
- a kedvező árú menük,
- a kombinált ajánlatok
- és a megújuló promóciós kampányok
is szerepet játszottak. Bár ezek a globális adatok nem mutatják meg a magyarországi sztárséfes együttműködések megtérülését, jól érzékeltetik, hogy a termékfejlesztés és az időszakos ajánlatok fontos elemei a gyorsétteremláncok üzleti stratégiájának.
Először kedvezménnyel érkezik az új menü
Az új hamburger és a desszert október 13-án és 14-én kizárólag a McDonald's mobilalkalmazásában található kuponajánlatként lesz elérhető, 10 százalékos kedvezménnyel. Október 15-től az országos kínálatba is bekerülnek a termékek, ekkor már a fűszeres burgonya és a worcesteres mártogatós is megjelenik. A desszert külön vásárolható meg, nem része a Limited menünek. Az ajánlat időszakos, a termékek visszavonásig, illetve a készletek erejéig kaphatók. A közlemény konkrét fogyasztói árakat és a tavalyi Rácz Jenő-menü értékesítési eredményeit nem tartalmazza.
Az új burger a séf walesi pályakezdésének egyik meghatározó ételéből, a Welsh rabbitből merít inspirációt. A sajtos, mustáros, Worcestershire-szószos fogás ízvilágát egy marhahúsos hamburgerben idézték meg, amelybe bacon, fehér cheddar, panírozott sajtpogácsa, lilahagyma-chutney és frisée saláta is kerül. A fejlesztés során ugyanakkor nem minden eredeti hozzávalót lehetett felhasználni.