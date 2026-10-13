Rácz Jenő újra összeállt a McDonald's-szal: elárulta lapunknak, milyen kompromisszumokat kellett kötnie – egy fontos összetevőről is lemondott

Újabb közös menüt fejlesztett Rácz Jenő és a magyarországi McDonald's. A 2025-ben bemutatott első Limited by Rácz Jenő menü után október 13-án érkezik a folytatás. Az együttműködés második felvonásában a séf személyes emlékei szolgáltak kiindulópontként, az ötleteket azonban a gyorsétteremlánc országos működéséhez kellett igazítani.

A magyarországi McDonald's az elmúlt években több ismert emberrel is közös kampányt indított / Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Rácz Jenő elárulta, miről kellett lemondania

A Világgazdaság kérdésére Rácz Jenő arról beszélt, hogy egy országos gyorsétteremláncnak készülő termék fejlesztése egészen más megközelítést igényel, mint a saját éttermeiben végzett munka. Nemcsak az ízeket, hanem az előállítás technológiai lehetőségeit is figyelembe kell venni. A séf példaként a Welsh rabbit eredeti receptjét említette, amelyben fekete sör is szerepel.

Értelemszerűen nem kérhettük meg a gyárat, hogy fekete sört öntsenek a szószba

– fogalmazott Rácz Jenő lapunknak. Mint elmagyarázta, a feladat ezért az volt, hogy az eredeti alapanyag nélkül is elérjék a kívánt ízhatást. Különösen fontosnak tartotta, hogy a szósz megőrizze a walesi fogásra jellemző, enyhén élesztős karaktert.

A fejlesztés egyik legérdekesebb részének éppen azt nevezte, amikor más alapanyagokkal és technológiai megoldásokkal kell létrehozni egy ismerős ízvilágot.

Hasonló kihívást jelentett a madártej ihlette desszert is. Rácz Jenő szerint nem az volt a cél, hogy több tízezer adag hagyományos madártejet főzzenek le, majd azt szállítsák ki az éttermekbe. Ehelyett olyan megoldást kerestek, amellyel a desszert jellegzetes ízei az országos hálózatban is előállíthatók. Az elkészült termék vaníliaízű fagylaltból, tojásos öntetből, sós mandulás piskótakockákból, tejszínhabból és ropogós mandulás morzsából áll. A fejlesztésben a McDonald's saját szakemberei és beszállítói is részt vettek.

Nem először dolgozik együtt hírességekkel a McDonald's

A magyarországi McDonald's az elmúlt években több ismert emberrel is közös kampányt indított. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy 2024-ben Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya saját kedvenc menüt kapott az étteremláncnál. Ugyanebben az évben a TheVR tartalomgyártó páros is összeállított egy ajánlatot, 2025-ben pedig Dzsúdló énekes következett, akinek később a Sertés McFarm átalakított változata is megjelent a kínálatban.

A sztárséfek bevonása azonban más típusú együttműködést jelent, hiszen itt már nem csupán meglévő termékek összeválogatásáról van szó.

Rácz Jenő mellett Sárközi Ákos is részt vett hasonló fejlesztésben: 2026 áprilisában a Burger King mutatta be a nevével fémjelzett King's Chef Selection hamburgert. A hírességekkel közös termékek lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyorsétteremláncok új fogyasztói csoportokat szólítsanak meg, és időszakos ajánlatokkal ösztönözzék a vásárlásokat.