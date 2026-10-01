Dél-budai plázában nyitott új boltot a MediaMarkt: kisebb alapterület, kevesebb dolgozó – már az új szokásokhoz igazodik a lánc

Október 1-jén nyitotta meg 41. magyarországi áruházát a Európa piacvezető elektrotechnikai üzletláncána az Allee bevásárlóközpont második emeletén. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója a helyszínen a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy régóta keresték a lehetőséget a dél-budai terjeszkedésre, ez a terület ugyanis eddig lényegében lefedetlen volt számukra.

Mihók Gábor áruházigazgató és Szilágyi Gábor a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Allee nem új célpont: a cég már korábban is szeretett volna megjelenni a bevásárlóközpontban, mostanra sikerült olyan feltételeket kialakítani, amelyek mellett megvalósulhatott a nyitás. Szilágyi szerint ugyanakkor kompromisszumot is kellett kötniük.

Az új üzlet eladótere ugyanis mindössze 1200 négyzetméter. Ez a MediaMarkt megszokott formátumához képest kicsinek számít: az ügyvezető szerint inkább 1700–1800, akár 2000 négyzetméteres területben gondolkodtak volna.

A kisebb hely miatt a választékot is újra kellett gondolni.

Egyes, korábban nagyobb területet elfoglaló termékkategóriákat visszavágtak, míg azok, amelyek iránt gyorsan nő a kereslet, több helyet kaptak.

Robotporszívó igen, hagyományos porszívó egyre kevésbé

Jól látszik a változás például a takarítógépeknél. Szilágyi szerint egyes hagyományos porszívók területét csökkentették, miközben a robotporszívók jóval hangsúlyosabbak lettek, miután ez a kategória jelentős növekedésen megy keresztül. Nagyobb szerepet kaptak

a nagy képátlójú televíziók

és a gamingtermékek

is. Az IT és a mobiltelefon továbbra is erős kategória, ezen belül az ügyvezető külön kiemelte az Apple-termékek iránti keresletet.

Ősszel hagyományosan a kávézáshoz, takarításhoz és mosáshoz kapcsolódó készülékek forgalma is megugrik.

A bolt kialakítása is ehhez alkalmazkodik: több helyen lehet működés közben kipróbálni vagy összehasonlítani a készülékeket, külön tesztállomásokat és televíziós élményzónát alakítottak ki.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hatmilliárd forintos bevételt várnak

A nyitás mögött komoly bevételi várakozások vannak. Mihók György áruházigazgató a lapunknak kiemelte:

éves szinten 6 milliárd forintos bevétellel terveznek az Allee-ban.

Ennek jelentős része ráadásul az év végén folyhat be. Az áruházigazgató szerint az utolsó negyedév nagyjából az éves bevétel 30 százalékát hozza a Black November és a karácsonyi időszak miatt. Ebben már az év végi akciós szezon és a karácsonyi vásárlások is meghatározó szerepet játszanak.