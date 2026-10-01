Dél-budai plázában nyitott új boltot a MediaMarkt: kisebb alapterület, kevesebb dolgozó – már az új szokásokhoz igazodik a lánc
Október 1-jén nyitotta meg 41. magyarországi áruházát a Európa piacvezető elektrotechnikai üzletláncána az Allee bevásárlóközpont második emeletén. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója a helyszínen a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy régóta keresték a lehetőséget a dél-budai terjeszkedésre, ez a terület ugyanis eddig lényegében lefedetlen volt számukra.
Az Allee nem új célpont: a cég már korábban is szeretett volna megjelenni a bevásárlóközpontban, mostanra sikerült olyan feltételeket kialakítani, amelyek mellett megvalósulhatott a nyitás. Szilágyi szerint ugyanakkor kompromisszumot is kellett kötniük.
Az új üzlet eladótere ugyanis mindössze 1200 négyzetméter. Ez a MediaMarkt megszokott formátumához képest kicsinek számít: az ügyvezető szerint inkább 1700–1800, akár 2000 négyzetméteres területben gondolkodtak volna.
A kisebb hely miatt a választékot is újra kellett gondolni.
Egyes, korábban nagyobb területet elfoglaló termékkategóriákat visszavágtak, míg azok, amelyek iránt gyorsan nő a kereslet, több helyet kaptak.
Robotporszívó igen, hagyományos porszívó egyre kevésbé
Jól látszik a változás például a takarítógépeknél. Szilágyi szerint egyes hagyományos porszívók területét csökkentették, miközben a robotporszívók jóval hangsúlyosabbak lettek, miután ez a kategória jelentős növekedésen megy keresztül. Nagyobb szerepet kaptak
- a nagy képátlójú televíziók
- és a gamingtermékek
is. Az IT és a mobiltelefon továbbra is erős kategória, ezen belül az ügyvezető külön kiemelte az Apple-termékek iránti keresletet.
Ősszel hagyományosan a kávézáshoz, takarításhoz és mosáshoz kapcsolódó készülékek forgalma is megugrik.
A bolt kialakítása is ehhez alkalmazkodik: több helyen lehet működés közben kipróbálni vagy összehasonlítani a készülékeket, külön tesztállomásokat és televíziós élményzónát alakítottak ki.
Hatmilliárd forintos bevételt várnak
A nyitás mögött komoly bevételi várakozások vannak. Mihók György áruházigazgató a lapunknak kiemelte:
éves szinten 6 milliárd forintos bevétellel terveznek az Allee-ban.
Ennek jelentős része ráadásul az év végén folyhat be. Az áruházigazgató szerint az utolsó negyedév nagyjából az éves bevétel 30 százalékát hozza a Black November és a karácsonyi időszak miatt. Ebben már az év végi akciós szezon és a karácsonyi vásárlások is meghatározó szerepet játszanak.
Egyre többen csak a rendelésükért mennek be a MediaMarktba
Az új áruház kialakításánál külön számoltak azzal is, hogy a fizikai üzlet szerepe átalakul. Szilágyi Gábor szerint az online forgalom nagyon jelentős részénél már eleve áruházi átvételt kérnek a vásárlók:
otthon kiválasztják és megrendelik a terméket, majd csak érte mennek be.
Emiatt az Allee-ban nagyobb pickup-pultot és az átvételt kiszolgáló háttérterületet alakítottak ki. A cég közleménye szerint az online és fizikai értékesítés összekapcsolása tudatos része a stratégiának:
a vásárlás sok esetben már az interneten, az árak és termékek összehasonlításával kezdődik.
Mihók György szerint az új üzlet bevételének körülbelül 15 százalékához kapcsolódhat online rendelés, az üzletben átvett rendelések értékét nagyságrendileg 800 millió forintra becsülte.
40 helyett 26 emberrel működik az üzlet
Nemcsak a vásárlás módja, hanem a foglalkoztatás is változik. Az Allee-ban 26 ember dolgozik, miközben Mihók korábbi üzletében, a Mammutban 40 fős volt a létszám.
Szilágyi Gábor szerint az új üzlet szinte teljesen új csapattal indult, és a hagyományos foglalkoztatás mellett egyre nagyobb szerepet kapnak
- a részmunkaidősök
- és a diákok.
Ennek egyik oka, hogy a MediaMarkt a munkaerő létszámát jobban hozzá akarja igazítani a vásárlók mozgásához. Hétvégén, valamint a délutáni és esti órákban nagyobb létszámra van szükség, míg a gyengébb időszakokban kevesebb dolgozó is elegendő. A rugalmasabb foglalkoztatással ezért akkor tudnak több értékesítőt munkába állítani, amikor az üzletben valóban megugrik a forgalom.
Magyarország is versenyben, új lehetőségeket hozhat egy kínai óriás a MediaMarktnak – interjú a vállalat hazai ügyvezetőjével
Magyarország is versenyben van azért, hogy a kínai JD.com egyik regionális logisztikai központjává váljon. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt magyarországi ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak arról is beszélt, mi pörgette fel az áruházlánc első féléves forgalmát, melyik termékkör teljesített gyengébben, és meddig tartottak volna ki a készletek a hőhullámban.