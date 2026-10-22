Minden eshetőségre felkészült az elektronikai áruházlánc Magyarországon: kiderült, mit tesznek, ha be kell zárniuk a legelső hazai pláza átszabása miatt

Egyelőre továbbra is bizonytalan, hogy pontosan mikor kezdődhet meg a budapesti Duna Plaza átfogó felújítása, a MediaMarkt azonban már készül a különböző forgatókönyvekre. A vállalat számára kiemelten fontos, hogy az észak-pesti vásárlókat az esetleges munkálatok idején is zavartalanul kiszolgálhassa – erről Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezetője beszélt lapunk kérdésére az október 22-i MediaMarkt Partner Experience Day rendezvényen.

A MediaMarkt keresi annak lehetőségét, hogy az esetleges, akár másfél évig tartó átalakítás idején is fenntartsa jelenlétét a térségben / Fotó: Kovács Dávid/MW

Az ügyvezetőt arról kérdeztük, milyen terveik vannak a Duna Plazában működő áruházzal a bevásárlóközpont tervezett átalakításának tükrében. Szilágyi Gábor elmondta, hogy egyelőre ők is várják a beruházással kapcsolatos fejleményeket, hiszen még nem ismert, mikor indulhatnak el a munkálatok. A MediaMarkt ugyanakkor mindenképpen keresi annak lehetőségét, hogy az esetleges, akár másfél évig tartó átalakítás idején is fenntartsa jelenlétét a térségben. Ennek érdekében már vizsgálják egy ideiglenes üzlethelyiség kialakításának lehetőségét, bár konkrét helyszínről egyelőre nem született döntés. Amennyiben a bevásárlóközpont működését a felújítás érintené, és nem sikerülne megfelelő átmeneti helyszínt találni, a vállalat a meglévő budapesti áruházhálózatára támaszkodva biztosítaná a vásárlók kiszolgálását.

Ebben elsősorban

a Pólus Center,

a Westend

és a Stop Shop

térségében működő üzletek kaphatnának szerepet.

Továbbra is fontosak a fizikai üzletek a MediaMarktnak

A vállalat hosszabb távú stratégiájában továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a hagyományos áruházak, annak ellenére, hogy az online értékesítés egyre nagyobb részt képvisel a forgalomban. Szilágyi Gábor az eseményen arról is beszélt, hogy Magyarországon a műszaki kiskereskedelmi költések 64 százaléka még mindig fizikai üzletekben realizálódik.

A MediaMarkt digitális értékesítésének 55 százaléka ráadásul személyes áruházi átvétellel teljesül, ami jól mutatja, hogy az internetes és a hagyományos vásárlás egyre szorosabban összekapcsolódik. A vállalat ezért a digitális fejlesztések mellett a fizikai jelenlét megőrzésére is hangsúlyt helyez. A Duna Plaza esetében is az a cél, hogy a bevásárlóközpont tervezett átalakítása a lehető legkevésbé érintse az észak-pesti vásárlók kiszolgálását.