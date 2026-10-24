Fordulat a MediaMarktnál: hiába tör előre az online kereskedelem, a magyar vásárlók ragaszkodnak az üzletekhez – milliárdok múlnak rajta
A magyar műszaki kiskereskedelem az elmúlt egy évben a gazdaság egészénél jóval gyorsabban bővült, miközben a vásárlók egyre tudatosabban választanak az online és a hagyományos értékesítési csatornák között – derült ki a MediaMarkt október 22-i Partner Experience Day rendezvényén, amelynek a budapesti Cinema City Allee adott otthont. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezetője az eseményen ismertette a vállalat legfrissebb eredményeit, a Világgazdaság kérdésére pedig részletesen beszélt a fizikai áruházak jövőjéről.
A cégvezető szerint a magyar gazdaságban továbbra is a lakossági fogyasztás jelenti az egyik legfontosabb növekedési tényezőt. Miközben a GDP a második negyedévben 1,7 százalékkal bővült, a háztartások fogyasztása 4,5 százalékkal emelkedett, a tartós fogyasztási cikkek piaca pedig 6,4 százalékos növekedést mutatott az általa ismertetett adatok alapján.
A műszaki kiskereskedelem még ebben a környezetben is kedvező teljesítményt nyújtott. A 2025 októberétől 2026 szeptemberéig tartó időszakban a szektor forgalma 5,7 százalékkal emelkedett, a piackutatással lefedett magyar piac értéke pedig elérte az 1100 milliárd forintot. Szilágyi Gábor hangsúlyozta, hogy ez az összeg nem tartalmazza teljes egészében a külföldi, elsősorban távol-keleti online piacterek forgalmát. A MediaMarkt mindenesetre a piac egészénél gyorsabban tudott növekedni, piaci részesedése 0,3 százalékponttal emelkedett.
Óvatosabbak lettek a magyar vásárlók
A kedvező éves teljesítmény ellenére az elmúlt két hónapban már érzékelhető változás történt a vásárlói magatartásban. A MediaMarkt ügyvezetője szerint a fogyasztók megfontoltabban költenek, ami nemcsak a műszaki termékek piacán, hanem a kiskereskedelem egészében megfigyelhető. Mindez azért is érdekes, mert a bérek alakulása önmagában továbbra is támogatná a fogyasztást. Szilágyi Gábor az általa ismertetett adatok alapján mintegy 8 százalékos reálbér-növekedésről beszélt, amely jelentős elkölthető jövedelmet biztosít a háztartások számára.
Az ügyvezető a kereslet lassulását ezért elsősorban hangulati tényezőkkel és a gazdasági környezet körüli bizonytalansággal magyarázta. Megítélése szerint a vásárlók egy része kivár, ugyanakkor nem számít arra, hogy emiatt elmaradna az év végi vásárlási szezon.
A műszaki termékek iránti keresletet hosszabb távon szerinte az is támogatja, hogy ezek az eszközök az elmúlt években a mindennapi élet nélkülözhetetlen részévé váltak.
A Világgazdaságnak adott válaszában arról beszélt, hogy a korábban sokszor luxuscikknek tekintett elektronikai termékek ma már jóval ellenállóbbak a gazdasági visszaesésekkel szemben. A digitalizáció, az otthoni munkavégzés és az internet mindennapos használata miatt egy telefon vagy laptop cseréjét sokan nehezebben halasztják el, mint például egy ruházati termék megvásárlását. A kereslet másik fontos hajtóereje a lakáspiac, emelte ki, hozzátéve: az ingatlanok felújítása és korszerűsítése az elmúlt években jelentősen támogatta a nagy háztartási gépek és a konyhai berendezések értékesítését.
Hiába vásárolnak online a magyarok, az üzletek továbbra is kulcsszereplők
A MediaMarkt stratégiájának egyik legfontosabb eleme, hogy a digitális értékesítés gyors növekedése mellett sem kíván lemondani a hagyományos áruházakról – hangsúlyozta. Szilágyi Gábor szerint a magyar műszaki kiskereskedelemben minden elköltött 100 forintból 64 forint továbbra is a fizikai üzletekben realizálódik. Ez annak ellenére van így, hogy a vásárlási folyamat sok esetben már az interneten kezdődik. Lapunk arra volt kíváncsi, hogy az online kereskedelem látványos erősödése mellett mi indokolja az újabb üzletek megnyitását, és valóban érkeznek-e új vásárlók a hagyományos áruházakba.
Az ügyvezető válaszából kiderült, hogy a két értékesítési forma egyre kevésbé választható el egymástól. Miközben az online felületek látogatottsága jelentősen növekszik, a fizikai üzletek látogatószáma inkább stagnál, illetve enyhe csökkenést mutat. Ezzel párhuzamosan azonban ugrásszerűen megnőtt azoknak a vásárlóknak az aránya, akik interneten rendelnek, majd személyesen veszik át a terméket. A MediaMarkt saját adatai szerint a digitális megrendelések 55 százalékánál a vásárlók az áruházi átvételt választják. Ez is mutatja, hogy az online értékesítés növekedésével párhuzamosan a fizikai üzletek szerepe továbbra is meghatározó.
A fizikai áruházak forgalmának már 12–15 százalékát adják az online rendelések személyes átvételei.
Szilágyi Gábor szerint mindez azt bizonyítja, hogy a hagyományos üzletek szerepe alapvetően átalakul. A vásárló ma már gyakran az interneten választja ki a terméket, az áruházban személyesen megnézi, tanácsot kér az eladótól, majd akár később, ismét online rendeli meg. A személyes átvétel ráadásul további vásárlásokat is eredményezhet, hiszen az ügyfelek az üzletben kiegészítő termékeket vagy szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.
A vártnál többen keresik fel az új MediaMarktot
Az offline kereskedelem létjogosultságát a vállalat szerint az újonnan megnyitott Allee áruház eredményei is alátámasztják. A MediaMarkt 41. magyarországi üzletét naponta átlagosan 2500–2800 vásárló keresi fel, ami az ügyvezető szerint még a vállalat várakozásait is meghaladta. Ez a látogatószám már
- a Westend
- és az Árkád
kiemelkedő forgalmú üzleteinek szintjével vetekszik. A cégvezető szerint a dél-budai elhelyezkedés, a környék népsűrűsége és a közeli egyetemek egyaránt hozzájárulnak a sikerhez. A tapasztalatok alapján továbbra is jelentős igény mutatkozik arra, hogy a vásárlók személyesen találkozhassanak a termékekkel, illetve gyorsan és egyszerűen intézhessék vásárlásaikat.
Új korszak kezdődött: elindult a MediaMarkt saját piactere
A vállalat digitális stratégiájának legfontosabb újdonsága a magyarországi Marketplace elindítása, amelyről Bombera Zsolt, a MediaMarkt Magyarország Marketplace ügyvezetője számolt be. A szolgáltatás szeptember 29-én indult el Magyarországon, amely a MediaMarkt nemzetközi piactéri rendszerének tizedik országa lett.
Az új modell lényege, hogy a MediaMarkt saját kínálata mellett külső kereskedők termékei is megjelenhetnek a vállalat online felületén. Ezzel olyan árucikkek is elérhetővé válhatnak, amelyek korábban nem szerepeltek a hagyományos műszaki áruház kínálatában. Bombera Zsolt elmondása szerint az indulást követő egy évben legalább 60 kereskedelmi partner bevonását és 100–120 ezer termék elérését tervezik, hosszabb távon pedig akár milliós nagyságrendű választék is kialakulhat. A piactér nem kizárólag elektronikai termékekkel bővülhet. A tervek között szerepel a fitnesz-, barkács-, baba-mama és wellnesskategóriák erősítése, valamint a felújított elektronikai eszközök kínálatának bővítése. A cég ugyanakkor nem teljesen nyitott piacteret épít. Bombera Zsolt hangsúlyozta, hogy
a kereskedelmi partnereket előzetesen ellenőrzik, működésüket pedig folyamatosan figyelik.
A rendszer többek között a szállítási időt, a vásárlói panaszok kezelését és az ügyfélszolgálati válaszidőket is nyomon követi. A vállalat célja, hogy a külső partnerek bevonása mellett is megőrizze a MediaMarkthoz kapcsolódó vásárlói bizalmat. A piactér a magyar kereskedők számára nemzetközi terjeszkedési lehetőséget is jelenthet, hiszen a MediaMarkt rendszere több európai országban működik.
Már a használt telefonok és laptopok piacára is készülnek
A digitális fejlesztések mellett a körforgásos gazdaság is egyre nagyobb szerepet kaphat a MediaMarkt működésében. Szilágyi Gábor arról beszélt, hogy a vállalatcsoport saját felújítási és javítási kapacitások kialakításán dolgozik. A cél az, hogy a vásárlóktól beszámított régebbi készülékeket saját rendszerükben újítsák fel, majd ismét értékesítsék. Ehhez olyan kapacitásokat szeretnének kiépíteni, amelyek nem csupán egyetlen országot, hanem több európai piacot is képesek kiszolgálni. A Marketplace emellett lehetőséget teremthet a csomagolássérült, visszaküldött, de megfelelően működő termékek kedvezményes értékesítésére is.
Egymillió vásárlót céloz a MediaMarkt
A vállalat hűségprogramja szintén gyors növekedést mutat. A 2025-ben elindított hűségprogram októberben már mintegy 600 ezer regisztrált tagot számlált. Szilágyi Gábor az eseményen arról beszélt, hogy a magyar háztartások mintegy 15 százalékában már van klubtag. Szilágyi Gábor elmondása alapján a tagok közel 60 százaléka évente legalább egyszer aktívan használja az alkalmazást. A vállalat a kedvezmények mellett digitális nyugtatárolással, árfigyelési lehetőségekkel és különleges programokkal ösztönzi a vásárlókat. A következő fontos mérföldkő az egymilliós tagság elérése, amelyet a MediaMarkt a belátható jövőben szeretne teljesíteni.
Kétszámjegyű növekedés jöhet az online értékesítésben
A következő gazdasági évben a MediaMarkt további növekedésre számít. Szilágyi Gábor az MNB szeptemberi előrejelzésére hivatkozva arról beszélt, hogy 2027-ben 2,9 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, miközben az infláció 3,1 százalék lehet. A társaság az inflációt meghaladó, 5–10 százalék közötti árbevétel-növekedést céloz meg, miközben a digitális értékesítésben ennél lényegesen gyorsabb, kétszámjegyű bővülésre számít. Az online csatornák súlya
a 2026-os üzleti évben a teljes árbevétel 27 százalékát tette ki, ezt a következő időszakban 30 százalék fölé szeretnék emelni.
A stratégia ugyanakkor nem a hagyományos üzletek háttérbe szorításáról szól. A MediaMarkt a fizikai áruházakat, a saját webáruházat, az új Marketplace-t és a vállalati ügyfeleket kiszolgáló üzletágat egységes rendszerként kívánja működtetni. Szilágyi Gábor szerint a jövőben az lehet sikeres, aki nem különálló értékesítési csatornákban gondolkodik, hanem képes a vásárlókat az internetes kereséstől a személyes átvételig, illetve az értékesítés utáni szolgáltatásokig végigkísérni.