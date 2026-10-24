Fordulat a MediaMarktnál: hiába tör előre az online kereskedelem, a magyar vásárlók ragaszkodnak az üzletekhez – milliárdok múlnak rajta

A magyar műszaki kiskereskedelem az elmúlt egy évben a gazdaság egészénél jóval gyorsabban bővült, miközben a vásárlók egyre tudatosabban választanak az online és a hagyományos értékesítési csatornák között – derült ki a MediaMarkt október 22-i Partner Experience Day rendezvényén, amelynek a budapesti Cinema City Allee adott otthont. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezetője az eseményen ismertette a vállalat legfrissebb eredményeit, a Világgazdaság kérdésére pedig részletesen beszélt a fizikai áruházak jövőjéről.

A MediaMarkt a fizikai áruházakat, a saját webáruházat, az új Marketplace-t és a vállalati ügyfeleket kiszolgáló üzletágat egységes rendszerként kívánja működtetni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A cégvezető szerint a magyar gazdaságban továbbra is a lakossági fogyasztás jelenti az egyik legfontosabb növekedési tényezőt. Miközben a GDP a második negyedévben 1,7 százalékkal bővült, a háztartások fogyasztása 4,5 százalékkal emelkedett, a tartós fogyasztási cikkek piaca pedig 6,4 százalékos növekedést mutatott az általa ismertetett adatok alapján.

A műszaki kiskereskedelem még ebben a környezetben is kedvező teljesítményt nyújtott. A 2025 októberétől 2026 szeptemberéig tartó időszakban a szektor forgalma 5,7 százalékkal emelkedett, a piackutatással lefedett magyar piac értéke pedig elérte az 1100 milliárd forintot. Szilágyi Gábor hangsúlyozta, hogy ez az összeg nem tartalmazza teljes egészében a külföldi, elsősorban távol-keleti online piacterek forgalmát. A MediaMarkt mindenesetre a piac egészénél gyorsabban tudott növekedni, piaci részesedése 0,3 százalékponttal emelkedett.

Óvatosabbak lettek a magyar vásárlók

A kedvező éves teljesítmény ellenére az elmúlt két hónapban már érzékelhető változás történt a vásárlói magatartásban. A MediaMarkt ügyvezetője szerint a fogyasztók megfontoltabban költenek, ami nemcsak a műszaki termékek piacán, hanem a kiskereskedelem egészében megfigyelhető. Mindez azért is érdekes, mert a bérek alakulása önmagában továbbra is támogatná a fogyasztást. Szilágyi Gábor az általa ismertetett adatok alapján mintegy 8 százalékos reálbér-növekedésről beszélt, amely jelentős elkölthető jövedelmet biztosít a háztartások számára.