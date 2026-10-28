Deviza
EUR/HUF367,24 +0,11% USD/HUF330,03 +0,1% GBP/HUF438,6 -0,04% CHF/HUF397,77 0% PLN/HUF83,34 -0,05% RON/HUF68,64 +0,1% CZK/HUF15,08 -0,05% EUR/HUF367,24 +0,11% USD/HUF330,03 +0,1% GBP/HUF438,6 -0,04% CHF/HUF397,77 0% PLN/HUF83,34 -0,05% RON/HUF68,64 +0,1% CZK/HUF15,08 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 523,51 -0,75% MTELEKOM2 734 +0,15% MOL4 980 0% OTP41 900 -0,93% RICHTER13 190 -1,82% OPUS200,5 -0,5% ANY6 060 -0,66% AUTOWALLIS121 -0,83% WABERERS4 140 +0,48% BUMIX8 697,02 -0,19% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 157,88 -0,25% BUX145 523,51 -0,75% MTELEKOM2 734 +0,15% MOL4 980 0% OTP41 900 -0,93% RICHTER13 190 -1,82% OPUS200,5 -0,5% ANY6 060 -0,66% AUTOWALLIS121 -0,83% WABERERS4 140 +0,48% BUMIX8 697,02 -0,19% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 157,88 -0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Megjöttek az új üzemanyagárak: ennek a hírnek nem fognak örülni az autósok – ennyiért tankolhatunk szerdától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Véget ért a hetek óta tartó változatlanság a benzinkutakon, szerdán a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is változik, miután a nagykereskedelmi árakban is történt változtatás. A dízel árában különösen jelentősnek tűnik a változás mértéke, a benzin ára ugyanakkor mérséklődik.
VG
2026.10.28, 09:42
Frissítve: 2026.10.28, 09:52
Szóljon hozzá!

Szerdán a benzin ára csökkent, a dízel üzemanyagé viszont emelkedett a Holtankoljak.hu információi szerint.

üzemanyag, tankolásbenzin, dízel, gázolajbenzinkút, töltőállomásadó
A dízel átlagára emelkedett a magyar kutatkon szerdán (illusztráció)
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nagyot ugrott a dízel ára, a benzines autósoknak könnyebbség jött

A portál információi alapján mától a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára bruttó 3 forinttal csökkent a kutakon, a gázolaj átlagára viszont bruttó 8 forinttal emelkedett. 

Így 2026. október 28-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon: 

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • gázolaj: 717 Ft/liter.

Mint megírtuk , nyugalommal indult a hét a benzinkutakon. Ennek oka lehetett, hogy a nemzetközi olajpiacon a hét elején mérséklődtek az árak a múlt heti jelentős emelkedést követően. A Brent kőolaj hordónkénti jegyzése a múlt hét végén ugyanis még 116 dollár fölé is emelkedett, hétfőn azonban lefelé mozdult.

Az olajárak alakulását továbbra is befolyásolják a közel-keleti feszültségek, valamint az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok. A nemzetközi piaci árcsökkenés egyelőre nem jelent meg a hazai töltőállomások országos átlagáraiban. 

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1998 cikk

 

Szóljon hozzá!
üzemanyagár
benzin
dízel

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu