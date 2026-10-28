Megjöttek az új üzemanyagárak: ennek a hírnek nem fognak örülni az autósok – ennyiért tankolhatunk szerdától
Szerdán a benzin ára csökkent, a dízel üzemanyagé viszont emelkedett a Holtankoljak.hu információi szerint.
Nagyot ugrott a dízel ára, a benzines autósoknak könnyebbség jött
A portál információi alapján mától a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára bruttó 3 forinttal csökkent a kutakon, a gázolaj átlagára viszont bruttó 8 forinttal emelkedett.
Így 2026. október 28-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:
- 95-ös benzin: 642 Ft/liter
- gázolaj: 717 Ft/liter.
Mint megírtuk , nyugalommal indult a hét a benzinkutakon. Ennek oka lehetett, hogy a nemzetközi olajpiacon a hét elején mérséklődtek az árak a múlt heti jelentős emelkedést követően. A Brent kőolaj hordónkénti jegyzése a múlt hét végén ugyanis még 116 dollár fölé is emelkedett, hétfőn azonban lefelé mozdult.
Az olajárak alakulását továbbra is befolyásolják a közel-keleti feszültségek, valamint az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok. A nemzetközi piaci árcsökkenés egyelőre nem jelent meg a hazai töltőállomások országos átlagáraiban.