Megjöttek az új üzemanyagárak: ennek a hírnek nem fognak örülni az autósok – ennyiért tankolhatunk szerdától

Szerdán a benzin ára csökkent, a dízel üzemanyagé viszont emelkedett a Holtankoljak.hu információi szerint.

A dízel átlagára emelkedett a magyar kutatkon szerdán (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nagyot ugrott a dízel ára, a benzines autósoknak könnyebbség jött

A portál információi alapján mától a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára bruttó 3 forinttal csökkent a kutakon, a gázolaj átlagára viszont bruttó 8 forinttal emelkedett.

Így 2026. október 28-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:

95-ös benzin: 642 Ft/liter

gázolaj: 717 Ft/liter.

Mint megírtuk , nyugalommal indult a hét a benzinkutakon. Ennek oka lehetett, hogy a nemzetközi olajpiacon a hét elején mérséklődtek az árak a múlt heti jelentős emelkedést követően. A Brent kőolaj hordónkénti jegyzése a múlt hét végén ugyanis még 116 dollár fölé is emelkedett, hétfőn azonban lefelé mozdult.

Az olajárak alakulását továbbra is befolyásolják a közel-keleti feszültségek, valamint az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok. A nemzetközi piaci árcsökkenés egyelőre nem jelent meg a hazai töltőállomások országos átlagáraiban.