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Megszólalt Orbán Viktor: olyan üzenetet küldött Magyar Péternek, hogy erre senki nem számított – „Meg kell csinálniuk, amit a Fidesz!"

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A kormányzati munka alapvető rombolásával vádolta a Tisza Pártot Orbán Viktor Lakiteleken. A Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök táborában kifejtette, hogy a jelenlegi kabinet az elmúlt 16 év eredményeit teszi tönkre, miközben nem látni építkező terveket.
Németh Tamás
2026.10.18, 11:11
Frissítve: 2026.10.18, 11:21
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Az elmúlt 16 év kormányzati eredményeinek rombolásával vádolta a Tisza-kormányt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában, hozzátéve: jelenleg nem látszik, lesz-e a rombolásból valaha építkezés.

Megszólalt Orbán Viktor: olyan üzenetet küldött Magyar Péternek, hogy erre senki nem számított – „Meg kell csinálniuk, amit a Fidesz!"
Megszólalt Orbán Viktor: olyan üzenetet küldött Magyar Péternek, hogy erre senki nem számított – „Meg kell csinálniuk, amit a Fidesz!" Fotó: AFP

A volt miniszterelnök a lakiteleki Hungarikum Ligetben zajló kétnapos rendezvény zárónapján tartott beszélgetésen azt mondta: „ma a rombolás zajlik", amit a korábbi kormány létrehozott az elmúlt 16 évben, "azt mind rombolják", és "komoly ember" nem tudja megmondani ebben a pillanatban, hogy ebből lesz-e valaha is építkezés, csak azt tudja mondani, hogy ma ilyen nincs, és nem is lát erre vonatkozó terveket.

Orbán Viktor a Fideszt nagy történelmi kormányzó pártnak nevezte, szerinte ugyanakkor a Tisza Párt "egyelőre csak egy múló jelenség".

Hozzátette, a Tiszából is lehet nagy történelmi kormányzópárt, ha megcsinálja, amit Fidesz: új szellemi alapot teremt, és azon történelmi rekordot jelentő gazdasági teljesítményt mutat be. Bár még csak öt hónapja vannak kormányon, ő jelenleg nem ezt, hanem a rombolást látja - jegyezte meg.

Orbán elmondta, hogy eredetileg egy 20 éves programban gondolkodott, amelyből a választók 16 évet adtak meg neki, így a „jóisten még néggyel tartozik”.

Elismerte az elveszített választást, ami után április 12-ét követően át kellett alakítani a párt vezetését, és újra kellett szervezni a polgári-keresztény közösségeket a korábbi parancsutasításos rendszer helyett.

Ezt nem teszi zsebre Kapitány István, amit most Orbán Viktortól kapott: pontosan szembesítette vele, miért nem áll fejre a magyar gazdaság – „Szijjártó Péter jól végezte a dolgát” 

Interjút adott hétfő este a korábbi miniszterelnök. Orbán Viktor a Bayer Show vendégeként beszélgetett Bayer Zsolttal. A gazdaságot és ipart érintő szakpolitikai kérdéseken túl szó esett Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról, valamint a Tisza-kormány elmúlt néhány hónapjáról is. Bővebben>>>

 

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