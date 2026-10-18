Az elmúlt 16 év kormányzati eredményeinek rombolásával vádolta a Tisza-kormányt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában, hozzátéve: jelenleg nem látszik, lesz-e a rombolásból valaha építkezés.

Megszólalt Orbán Viktor: olyan üzenetet küldött Magyar Péternek, hogy erre senki nem számított – „Meg kell csinálniuk, amit a Fidesz!" Fotó: AFP

A volt miniszterelnök a lakiteleki Hungarikum Ligetben zajló kétnapos rendezvény zárónapján tartott beszélgetésen azt mondta: „ma a rombolás zajlik", amit a korábbi kormány létrehozott az elmúlt 16 évben, "azt mind rombolják", és "komoly ember" nem tudja megmondani ebben a pillanatban, hogy ebből lesz-e valaha is építkezés, csak azt tudja mondani, hogy ma ilyen nincs, és nem is lát erre vonatkozó terveket.

Orbán Viktor a Fideszt nagy történelmi kormányzó pártnak nevezte, szerinte ugyanakkor a Tisza Párt "egyelőre csak egy múló jelenség".

Hozzátette, a Tiszából is lehet nagy történelmi kormányzópárt, ha megcsinálja, amit Fidesz: új szellemi alapot teremt, és azon történelmi rekordot jelentő gazdasági teljesítményt mutat be. Bár még csak öt hónapja vannak kormányon, ő jelenleg nem ezt, hanem a rombolást látja - jegyezte meg.

Orbán elmondta, hogy eredetileg egy 20 éves programban gondolkodott, amelyből a választók 16 évet adtak meg neki, így a „jóisten még néggyel tartozik”.

Elismerte az elveszített választást, ami után április 12-ét követően át kellett alakítani a párt vezetését, és újra kellett szervezni a polgári-keresztény közösségeket a korábbi parancsutasításos rendszer helyett.