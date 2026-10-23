MNB-ügy

Futótűzként terjed a hír: 92 milliárd forint készpénzt találtak Matolcsy Györgynél – itt az ideje tisztázni a helyzetet

Deviza
EUR/HUF366,43 +0,15% USD/HUF326,69 +0,16% GBP/HUF437,45 +0,09% CHF/HUF397,46 -0,08% PLN/HUF83,64 +0,03% RON/HUF68,51 +0,12% CZK/HUF15,09 +0,08% EUR/HUF366,43 +0,15% USD/HUF326,69 +0,16% GBP/HUF437,45 +0,09% CHF/HUF397,46 -0,08% PLN/HUF83,64 +0,03% RON/HUF68,51 +0,12% CZK/HUF15,09 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar gazdaság

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséről és az euró bevezetéséről: nagyon nem tetszik nekik a magyar államadósság

Váratlanul meggondolta magát a Mercedes az elektromos autókról, telibetalálták a kecskeméti gyárat a németek: most válik igazi ékkővé Magyarország

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Milliárdos fejlesztési költségeket spórol meg a cég. A Mercedes-Benz vezetése a drága luxus EV-k helyett a megfizethetőbb közép- és kompakt kategóriára helyezi a hangsúlyt, a magyar üzem pedig pont a fókuszba került platformokat gyártja.
Murányi Ernő
2026.10.23, 05:59
Frissítve: 2026.10.23, 05:59
Szóljon hozzá!

Jelentősen visszafogja elektromosautó-fejlesztési beruházásait a Mercedes-Benz, a konszern a Handelsblatt csütörtöki értesülése szerint eláll az MB.EA-Large nevű új villanyautó-platformja megvalósításától. 

mercedes
Visszafogja elektromosautó-fejlesztési beruházásait a Mercedes-Benz, mégis örülhetnek Kecskeméten / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hátraarc a Mercedesnél

A Mercedes eredetileg egy teljesen új, dedikált elektromos platformot fejlesztett volna a következő generációs luxusautóihoz, azaz az EQE és EQS utódaihoz. Ezt az MB.EA-Large projektet most teljesen leállították, amivel a becslések szerint milliárdos fejlesztési költségeket spórol meg a cég. Helyette a meglévő, belső égésű motorokat is fogadni képes MRA II platformot frissítik fel, így a jövő S-osztálya, GLE és GLS modelljei jellemzően plug-in hibridek lesznek.

A belépő és kompakt kategóriában is szűkítik a kínálatot. Bár az új MMA (Mercedes Modular Architecture) platform megérkezik, a korábbi hét kompakt modellvariáció helyett mindössze négy marad meg. A Mercedesblog adatai alapján ezek a CLA, a CLA Shooting Brake, valamint a GLA és GLB SUV-ok.

A túl sok párhuzamos platform helyett a Mercedes a következő négyes felosztásra áll át:

  • MMA: kompakt modellekhez, így a Kecskeméten is gyártásra kerülő új autókhoz.
  • MB.EA Medium: a középkategóriás elektromos modellekhez, például elektromos C-osztály és GLC.
  • AMG.EA: a nagyteljesítményű, sportos AMG modelleknek.
  • VAN.EA: a haszongépjárműveknek és elektromos kisbuszoknak (pl. az EQV utódjának). 

A vállalat korábbi célkitűzését, miszerint 2025-re az eladásaik felét a részben vagy teljesen elektromos autók tegyék ki, hivatalosan is kitolták 2030-ra, és teljes "csak elektromos" átállás helyett rugalmas, vegyes - belső égésű, hibrid és elektromos - hajtáslánc-stratégiát folytatnak.

A Mercedes-Benz globális platform-észszerűsítése és a luxuskategóriás elektromos fejlesztések (MB.EA-Large) törlése kifejezetten pozitív hatással van a kecskeméti gyárra, és jelentősen felértékeli a magyarországi üzem szerepét a konszern globális hálózatában. 

Fókuszba kerül Kecskemét

A stuttgarti vezetés a drága luxus EV-k helyett a megfizethetőbb közép- és kompakt kategóriára helyezi a hangsúlyt, a magyar üzem pedig pont a fókuszba került platformokat gyártja.

  • MB.EA Medium platform: nemrég indult el Kecskeméten a tisztán elektromos C-osztály sorozatgyártása. Ez történelmi mérföldkő, hiszen a gyár korábban csak kompakt modelleket készített, most viszont belépett a magasabb profitot termelő core, azaz központi szegmensbe. A jövőben az elektromos GLC és egy kompaktabb G-osztály gyártása is ide érkezhet.
  • MMA platform: a kompakt kategória megmaradó négy modelljét - köztük a tisztán elektromos hajtással is érkező új GLB, illetve a CLA utódját- szintén gyártják Kecskeméten. 

Mivel tehát a Mercedes visszatáncolt a "csak elektromos" céltól, és továbbra is nagy igény van a hibrid és belső égésű autókra, a kecskeméti gyár óriási előnye, a rugalmasság hatványozottan számít. Az itteni gyártósorok ugyanis képesek a piaci igényekhez igazítva, vegyesen ontani magukból a belső égésű, a plug-in hibrid és a tisztán elektromos (EQ) modelleket. 

Ha a piac kevesebb villanyautót kér, Kecskemét gond nélkül átáll a hibridek nagyobb volumenű összeszerelésére.

A Mercedes nemrég fejezte be a monumentális, mintegy 1 milliárd eurós kecskeméti gyárbővítést. Az új karosszéria- és összeszerelő csarnokok, valamint a high-tech fényezőüzem révén a gyár területe 200-ról 440 hektárra nőtt, amivel a termelési kapacitás lényegében megduplázódott. Ez a gigantikus infrastruktúra pontosan a megmaradó és priorizált platformokat szolgálja ki.

A németországi létszámleépítésekkel ellentétben Kecskeméten ráadásul jelentős munkahelybővülés is várható. A jelenlegi 5000 fő körüli állomány a kapacitásbővítéssel párhuzamosan több ezer új dolgozóval növekedhet a következő időszakban. 

Emellett a gyár egy 54,4 millió eurós kutatás-fejlesztési (k+f) beruházást is elnyert, így már nemcsak összeszerelő üzemként, hanem innovációs központként is funkcionál a globális hálózaton belül.

Összességében tehát a platformok számának szűkítése nemhogy kapacitást vett volna el Kecskeméttől, hanem pont ellenkezőleg a Mercedes a megmaradt erőforrásait és a legfontosabb volumengyártást a rendkívül hatékonyan és versenyképesen működő magyarországi gyárába koncentrálja.

 

Szóljon hozzá!
autóipar
elektromos autók
gyár
Mercedes
Kecskemét
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu