Váratlanul meggondolta magát a Mercedes az elektromos autókról, telibetalálták a kecskeméti gyárat a németek: most válik igazi ékkővé Magyarország

Jelentősen visszafogja elektromosautó-fejlesztési beruházásait a Mercedes-Benz, a konszern a Handelsblatt csütörtöki értesülése szerint eláll az MB.EA-Large nevű új villanyautó-platformja megvalósításától.

Visszafogja elektromosautó-fejlesztési beruházásait a Mercedes-Benz, mégis örülhetnek Kecskeméten / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hátraarc a Mercedesnél

A Mercedes eredetileg egy teljesen új, dedikált elektromos platformot fejlesztett volna a következő generációs luxusautóihoz, azaz az EQE és EQS utódaihoz. Ezt az MB.EA-Large projektet most teljesen leállították, amivel a becslések szerint milliárdos fejlesztési költségeket spórol meg a cég. Helyette a meglévő, belső égésű motorokat is fogadni képes MRA II platformot frissítik fel, így a jövő S-osztálya, GLE és GLS modelljei jellemzően plug-in hibridek lesznek.

A belépő és kompakt kategóriában is szűkítik a kínálatot. Bár az új MMA (Mercedes Modular Architecture) platform megérkezik, a korábbi hét kompakt modellvariáció helyett mindössze négy marad meg. A Mercedesblog adatai alapján ezek a CLA, a CLA Shooting Brake, valamint a GLA és GLB SUV-ok.

A túl sok párhuzamos platform helyett a Mercedes a következő négyes felosztásra áll át:

MMA: kompakt modellekhez, így a Kecskeméten is gyártásra kerülő új autókhoz.

MB.EA Medium: a középkategóriás elektromos modellekhez, például elektromos C-osztály és GLC.

AMG.EA: a nagyteljesítményű, sportos AMG modelleknek.

VAN.EA: a haszongépjárműveknek és elektromos kisbuszoknak (pl. az EQV utódjának).

A vállalat korábbi célkitűzését, miszerint 2025-re az eladásaik felét a részben vagy teljesen elektromos autók tegyék ki, hivatalosan is kitolták 2030-ra, és teljes "csak elektromos" átállás helyett rugalmas, vegyes - belső égésű, hibrid és elektromos - hajtáslánc-stratégiát folytatnak.

A Mercedes-Benz globális platform-észszerűsítése és a luxuskategóriás elektromos fejlesztések (MB.EA-Large) törlése kifejezetten pozitív hatással van a kecskeméti gyárra, és jelentősen felértékeli a magyarországi üzem szerepét a konszern globális hálózatában.

Fókuszba kerül Kecskemét

A stuttgarti vezetés a drága luxus EV-k helyett a megfizethetőbb közép- és kompakt kategóriára helyezi a hangsúlyt, a magyar üzem pedig pont a fókuszba került platformokat gyártja.

MB.EA Medium platform: nemrég indult el Kecskeméten a tisztán elektromos C-osztály sorozatgyártása. Ez történelmi mérföldkő, hiszen a gyár korábban csak kompakt modelleket készített, most viszont belépett a magasabb profitot termelő core, azaz központi szegmensbe. A jövőben az elektromos GLC és egy kompaktabb G-osztály gyártása is ide érkezhet.

MMA platform: a kompakt kategória megmaradó négy modelljét - köztük a tisztán elektromos hajtással is érkező új GLB, illetve a CLA utódját- szintén gyártják Kecskeméten.

Mivel tehát a Mercedes visszatáncolt a "csak elektromos" céltól, és továbbra is nagy igény van a hibrid és belső égésű autókra, a kecskeméti gyár óriási előnye, a rugalmasság hatványozottan számít. Az itteni gyártósorok ugyanis képesek a piaci igényekhez igazítva, vegyesen ontani magukból a belső égésű, a plug-in hibrid és a tisztán elektromos (EQ) modelleket.

Ha a piac kevesebb villanyautót kér, Kecskemét gond nélkül átáll a hibridek nagyobb volumenű összeszerelésére.

A Mercedes nemrég fejezte be a monumentális, mintegy 1 milliárd eurós kecskeméti gyárbővítést. Az új karosszéria- és összeszerelő csarnokok, valamint a high-tech fényezőüzem révén a gyár területe 200-ról 440 hektárra nőtt, amivel a termelési kapacitás lényegében megduplázódott. Ez a gigantikus infrastruktúra pontosan a megmaradó és priorizált platformokat szolgálja ki.