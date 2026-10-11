Magyarország továbbra is vezeti a visegrádi országok rangsorát a generatív mesterséges intelligencia használatában, ugyanakkor a világlistán egy helyet visszacsúszott – derült ki a Microsoft Global AI Diffusion jelentéséből. Eszerint hazánk a 20. helyen áll a világon: a 15–64 éves magyar népesség 33,3 százaléka használt generatív mesterséges intelligenciára épülő megoldást 2026 második negyedévében.

Egy friss nemzetközi mesterséges intelligencia jelentés arra is rávilágított, milyen akadályok lassíthatják az új technológia vállalati alkalmazását / Fotó: Nominesine

Van valami, amiben Magyarország maga mögé utasította az egész régiót: a Microsoft pedig megmutatta, mennyien használják a mesterséges intelligenciát

Ezzel Magyarország megelőzi mindhárom visegrádi partnerét. Lengyelországban a munkaképes korú lakosság 32,3 százaléka, Csehországban 31,2 százaléka, Szlovákiában pedig 27,1 százaléka használta a technológiát.

A magyar előny ugyanakkor nem minden tekintetben megnyugtató. A jelentés szerint Magyarországon az előző negyedévhez képest 1,1 százalékponttal nőtt a mesterséges intelligenciát használók aránya, miközben Lengyelországban 1,3 százalékpontos bővülést mértek. A két ország közötti különbség így mindössze egy százalékpont.

Magyarország a globális rangsorban a korábbi 19. helyről a 20. pozícióba csúszott vissza.

Ennek oka, hogy Tajvan két százalékponttal növelte az AI-használat elterjedtségét, és megelőzte hazánkat. Az Egyesült Államok szintén gyors ütemben zárkózik fel: ott 1,7 százalékpontos növekedést regisztráltak, így az amerikai mutató már csak 0,3 százalékponttal marad el a magyartól.

A nemzetközi összehasonlítás ugyanakkor azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is jóval a világátlag felett teljesít. Globálisan a munkaképes korú népesség 18,8 százaléka használt generatív mesterséges intelligenciát júniusban, ami nagyjából egy százalékpontos emelkedés az első negyedévhez képest.

Van, ahol már a lakosság közel háromnegyede használja az AI-t

A nemzetközi rangsort továbbra is az Egyesült Arab Emírségek vezeti, ahol a munkaképes korú népesség 73,3 százaléka használ generatív mesterséges intelligenciát. A második helyen Szingapúr áll 64,3 százalékos aránnyal. A harmadik pozícióba Írország lépett elő, megelőzve Norvégiát, amely a korábbi harmadik helyről az ötödikre csúszott vissza.