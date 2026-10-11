Van valami, amiben Magyarország maga mögé utasította az egész régiót: a Microsoft pedig megmutatta, mennyien használják a mesterséges intelligenciát
Magyarország továbbra is vezeti a visegrádi országok rangsorát a generatív mesterséges intelligencia használatában, ugyanakkor a világlistán egy helyet visszacsúszott – derült ki a Microsoft Global AI Diffusion jelentéséből. Eszerint hazánk a 20. helyen áll a világon: a 15–64 éves magyar népesség 33,3 százaléka használt generatív mesterséges intelligenciára épülő megoldást 2026 második negyedévében.
Van valami, amiben Magyarország maga mögé utasította az egész régiót: a Microsoft pedig megmutatta, mennyien használják a mesterséges intelligenciát
Ezzel Magyarország megelőzi mindhárom visegrádi partnerét. Lengyelországban a munkaképes korú lakosság 32,3 százaléka, Csehországban 31,2 százaléka, Szlovákiában pedig 27,1 százaléka használta a technológiát.
A magyar előny ugyanakkor nem minden tekintetben megnyugtató. A jelentés szerint Magyarországon az előző negyedévhez képest 1,1 százalékponttal nőtt a mesterséges intelligenciát használók aránya, miközben Lengyelországban 1,3 százalékpontos bővülést mértek. A két ország közötti különbség így mindössze egy százalékpont.
Magyarország a globális rangsorban a korábbi 19. helyről a 20. pozícióba csúszott vissza.
Ennek oka, hogy Tajvan két százalékponttal növelte az AI-használat elterjedtségét, és megelőzte hazánkat. Az Egyesült Államok szintén gyors ütemben zárkózik fel: ott 1,7 százalékpontos növekedést regisztráltak, így az amerikai mutató már csak 0,3 százalékponttal marad el a magyartól.
A nemzetközi összehasonlítás ugyanakkor azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is jóval a világátlag felett teljesít. Globálisan a munkaképes korú népesség 18,8 százaléka használt generatív mesterséges intelligenciát júniusban, ami nagyjából egy százalékpontos emelkedés az első negyedévhez képest.
Van, ahol már a lakosság közel háromnegyede használja az AI-t
A nemzetközi rangsort továbbra is az Egyesült Arab Emírségek vezeti, ahol a munkaképes korú népesség 73,3 százaléka használ generatív mesterséges intelligenciát. A második helyen Szingapúr áll 64,3 százalékos aránnyal. A harmadik pozícióba Írország lépett elő, megelőzve Norvégiát, amely a korábbi harmadik helyről az ötödikre csúszott vissza.
A negyedik helyet Franciaország foglalja el. A technológia használata szinte minden vizsgált országban bővült, ugyanakkor a világ fejlettebb és kevésbé fejlett térségei közötti különbség tovább nőtt. Az északi és déli országcsoportok közötti eltérés az előző negyedévi 12,1 százalékpontról 12,6 százalékpontra emelkedett. Az előbbi országcsoportban 28,8 százalékos, az utóbbiban 16,2 százalékos használati arányt mértek.
Hiába használják sokan a mesterséges intelligenciát, ettől még nem lesz erősebb a gazdaság
A Microsoft szerint a mesterséges intelligencia elterjedtségéből önmagában nem lehet következtetni arra, hogy az adott ország mennyit profitál a technológiából. A felhasználók magas aránya ugyanis nem feltétlenül jelenti azt, hogy az AI érdemben növeli a vállalatok termelékenységét, javítja az üzleti döntéseket vagy hozzájárul a gazdasági növekedéshez. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése ezért az lehet, hogy a vállalatok mennyire képesek beépíteni a mesterséges intelligenciát a mindennapi működésükbe.
Erre a problémára világít rá a Microsoft idei Work Trend Index felmérése is, amely tíz országban 20 ezer, mesterséges intelligenciát használó munkavállaló válaszain alapul. A kutatás szerint a szervezeti tényezők, például
- a vállalati kultúra,
- a vezetői támogatás
- és a tehetségmenedzsment
több mint kétszer olyan erős összefüggést mutatnak az AI munkavállalók által érzékelt hatásával, mint az egyéni hozzáállás és viselkedés. Ez arra utal, hogy a technológia bevezetése önmagában kevés: a vállalatoknak a munkafolyamataikat és a munkaköröket is újra kell gondolniuk.
A dolgozók tartanak a lemaradástól, mégsem mernek változtatni
A kutatás egy különös ellentmondásra is felhívta a figyelmet, amelyet a jelentés készítői átalakulási paradoxonnak neveznek. A megkérdezett munkavállalók 65 százaléka attól tart, hogy lemarad, ha nem alkalmazkodik elég gyorsan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekhez. Ennek ellenére 45 százalékuk biztonságosabbnak érzi, ha továbbra is a meglévő feladataira koncentrál, ahelyett, hogy az AI segítségével alapvetően átalakítaná a munkáját.
A probléma egyik oka a vállalati ösztönzők hiánya lehet.
Mindössze a munkavállalók 13 százaléka érzi úgy, hogy munkahelyén akkor is elismerik az AI segítségével történő újításokat, ha azok nem hozzák meg a várt eredményt. A jelentés szerint ezért a vállalatvezetőknek új teljesítménymutatókat, ösztönzőket és elvárásokat kell kialakítaniuk, ha valóban szeretnék kihasználni a technológiában rejlő lehetőségeket.
Magyarország számára most jöhet az igazi kihívás
Barbora Paulovic Deckerova, a Microsoft közép-európai és közép-ázsiai régiójának elnöke szerint Magyarországon gyors ütemben terjed a mesterséges intelligencia használata, de a következő időszakban már nem elsősorban a felhasználók számának növekedése hozhat érdemi változást.
A vállalatoknál ez a meglévő munkafolyamatok átalakítását, a munkavállalók képességeinek fejlesztését jelenti, és a teljes vállalatirányítást érinti
– fogalmazott a regionális vezető. A szakember szerint az oktatásban is hasonló szemléletváltásra van szükség. A mesterséges intelligenciának nem pusztán gyors válaszokat kell biztosítania, hanem támogatnia kell a tanulást, a kritikus gondolkodást és a pedagógusok munkáját is. A jelentés egyik legfontosabb tanulsága tehát az, hogy
- a mesterséges intelligencia használatának elterjedése
- és annak gazdasági hasznosulása
két különböző kérdés. Magyarország jelenleg kedvező helyzetből indul a visegrádi országok között, de az előny hosszabb távú megőrzéséhez már nem feltétlenül elegendő, ha egyre többen használják az AI-t. A döntő kérdés az lehet, hogy a magyar vállalatok és munkavállalók mennyire tudják a technológiát valódi termelékenységnövekedésre és értékteremtésre fordítani.
Valami nagyon megváltozott a reklámokban: „Aki nem tudja ezt jól kihasználni, azt megelőzi a saját ügyfele” – így forgat fel az AI egy egész iparágat
Egy reklámfilm elkészítéséhez hagyományosan akár több tucat emberre, forgatási helyszínekre, színészekre, technikai stábra és hosszú utómunkára lehet szükség, a mesterséges intelligencia azonban alapjaiban írhatja át ezt a modellt. Az AI segítségével egyes produkcióknál 50–70 százalékkal csökkenhetnek a gyártási költségek, az egyszerűbb videók pedig akár a hagyományos ár tizedéből is elkészülhetnek. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint közben nemcsak a reklámfilmgyártás, hanem az egész reklámszakma átalakulhat: bizonyos munkák iránt jelentősen visszaeshet a kereslet, miközben teljesen új tudás válik értékessé.