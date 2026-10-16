Váratlan fordulat: Mészáros Lőrinc eladhatja egyik legértékesebb cégét — osztrák multi veheti át, napokon belül jöhet a bejelentés
Megállapodás születhetett Mészáros Lőrinc és az osztrák PORR építőipari vállalat között a V-Híd Építő Zrt. értékesítéséről. A tranzakciót akár napokon belül bejelenthetik, bár annak pontos feltételei egyelőre nem ismertek – írta meg pénteken a 444.hu több, egymástól független forrására hivatkozva.
A lap értesülései szerint ugyanakkor még nem világos, hogy az osztrák vállalat közvetlenül a V-Híd Építő Zrt.-t vásárolná meg, vagy a társaság eszközeit és munkavállalóit venné át. Utóbbi esetben a jelenlegi vállalat jogilag tovább működhetne, miközben tényleges tevékenységének jelentős része az új tulajdonoshoz kerülne. A PORR a megkeresésre nem cáfolta az érdeklődést. A vállalat közölte, hogy
folyamatosan vizsgálja a magyar piacot és a lehetséges együttműködéseket, amelyek között a V-Híd is szerepel.
Hangsúlyozták azonban, hogy egyelőre túl korai lenne részletekről beszélni. Az esetleges felvásárlás előkészítésére utalhat, hogy a PORR osztrák anyavállalata szeptember 21-én új magyarországi társaságot alapított PORR Kft. néven. A vállalkozás fő tevékenysége a vasútépítés, ügyvezetői között pedig az osztrák anyacég pénzügyi igazgatója, Florian Kalsberger is szerepel.
Százmilliárdos üzlet lehet Mészáros Lőrinc cégének eladása
A V-Híd az elmúlt években Mészáros Lőrinc egyik legjövedelmezőbb vállalkozásává vált. A társaság 2018 óta mintegy 600 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben tulajdonosi körének összesen 142 milliárd forintnyi osztalékot fizettek ki. A Forbes korábbi becslése szerint a vállalat értéke 155,4 milliárd forint lehetett, amivel a tizenharmadik helyen szerepelt a legértékesebb, teljes egészében magyar tulajdonú cégek rangsorában. A társaság eszközállománya a cégnyilvántartási adatok alapján eléri a 225 milliárd forintot. Mindezek alapján az esetleges értékesítés százmilliárdos nagyságrendű tranzakció lehet, ugyanakkor a tényleges vételárat jelentősen befolyásolhatják
- a vállalat jelenlegi piaci kilátásai
- és folyamatban lévő szerződései.
Vitézy Dávid döntése után kerülhet új tulajdonoshoz a V-Híd
Az esetleges tulajdonosváltás különösen annak fényében érdekes, hogy a V-Híd az elmúlt napokban jelentős állami megrendelésektől esett el. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be, hogy a minisztérium kizárja a vállalatot azokból a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből, amelyek előkészítésében a Kontúr Csoport Kft. részt vett. A döntés hátterében a Déli körvasút második ütemének közbeszerzésével kapcsolatos szabálytalanságok állnak.
A miniszter tájékoztatása szerint az ügy miatt Magyarország több mint 350 milliárd forintnyi uniós támogatást veszíthet el.
A fejlemények nyomán a V-Híd elveszítette a Déli körvasút kivitelezésére kötött szerződését is. Az esetleges tulajdonosváltás ezért azt a kérdést is felveti, hogy a PORR milyen feltételekkel kapcsolódhatna be a korábban a V-Híd által végzett beruházásokba. Az osztrák társaság neve már a Déli körvasút lehetséges új kivitelezőjeként is felmerült.
Nem ismeretlen Magyarországon az osztrák építőipari óriás
A PORR korábban több jelentős magyarországi infrastruktúra-fejlesztésben vett részt. A vállalat közreműködött a budapesti 4-es metró építésében, az M6-os autópálya Dunaújváros és Szekszárd közötti szakaszának megvalósításában, valamint az M0-s autóút keleti szektorának kivitelezésében. Az osztrák építőipari vállalat korábbi tevékenységét ugyanakkor versenyjogi ügyek is kísérték. Ausztriában egy 2002 és 2017 között működő építőipari kartellben betöltött szerepe miatt 62 millió eurós bírságot szabtak ki rá.
A V-Híd esetleges értékesítéséről egyelőre egyik érintett társaság sem tett hivatalos bejelentést. A Mészáros Csoport a megjelent információkra a 444 cikkének publikálásáig nem reagált. A következő napokban így kiderülhet, hogy valóban gazdát cserél-e Mészáros Lőrinc egyik legértékesebb vállalkozása, és milyen formában térhet vissza a PORR a magyarországi vasútépítési piacra.