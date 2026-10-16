Váratlan fordulat: Mészáros Lőrinc eladhatja egyik legértékesebb cégét — osztrák multi veheti át, napokon belül jöhet a bejelentés

Megállapodás születhetett Mészáros Lőrinc és az osztrák PORR építőipari vállalat között a V-Híd Építő Zrt. értékesítéséről. A tranzakciót akár napokon belül bejelenthetik, bár annak pontos feltételei egyelőre nem ismertek – írta meg pénteken a 444.hu több, egymástól független forrására hivatkozva.

Mészáros Lőrinc egyik legjövedelmezőbb vállalkozásának jövője különösen az elmúlt napok fejleményei miatt vált kérdésessé / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A lap értesülései szerint ugyanakkor még nem világos, hogy az osztrák vállalat közvetlenül a V-Híd Építő Zrt.-t vásárolná meg, vagy a társaság eszközeit és munkavállalóit venné át. Utóbbi esetben a jelenlegi vállalat jogilag tovább működhetne, miközben tényleges tevékenységének jelentős része az új tulajdonoshoz kerülne. A PORR a megkeresésre nem cáfolta az érdeklődést. A vállalat közölte, hogy

folyamatosan vizsgálja a magyar piacot és a lehetséges együttműködéseket, amelyek között a V-Híd is szerepel.

Hangsúlyozták azonban, hogy egyelőre túl korai lenne részletekről beszélni. Az esetleges felvásárlás előkészítésére utalhat, hogy a PORR osztrák anyavállalata szeptember 21-én új magyarországi társaságot alapított PORR Kft. néven. A vállalkozás fő tevékenysége a vasútépítés, ügyvezetői között pedig az osztrák anyacég pénzügyi igazgatója, Florian Kalsberger is szerepel.

Százmilliárdos üzlet lehet Mészáros Lőrinc cégének eladása

A V-Híd az elmúlt években Mészáros Lőrinc egyik legjövedelmezőbb vállalkozásává vált. A társaság 2018 óta mintegy 600 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben tulajdonosi körének összesen 142 milliárd forintnyi osztalékot fizettek ki. A Forbes korábbi becslése szerint a vállalat értéke 155,4 milliárd forint lehetett, amivel a tizenharmadik helyen szerepelt a legértékesebb, teljes egészében magyar tulajdonú cégek rangsorában. A társaság eszközállománya a cégnyilvántartási adatok alapján eléri a 225 milliárd forintot. Mindezek alapján az esetleges értékesítés százmilliárdos nagyságrendű tranzakció lehet, ugyanakkor a tényleges vételárat jelentősen befolyásolhatják

a vállalat jelenlegi piaci kilátásai

és folyamatban lévő szerződései.

Vitézy Dávid döntése után kerülhet új tulajdonoshoz a V-Híd

Az esetleges tulajdonosváltás különösen annak fényében érdekes, hogy a V-Híd az elmúlt napokban jelentős állami megrendelésektől esett el. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be, hogy a minisztérium kizárja a vállalatot azokból a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből, amelyek előkészítésében a Kontúr Csoport Kft. részt vett. A döntés hátterében a Déli körvasút második ütemének közbeszerzésével kapcsolatos szabálytalanságok állnak.

A miniszter tájékoztatása szerint az ügy miatt Magyarország több mint 350 milliárd forintnyi uniós támogatást veszíthet el.

A fejlemények nyomán a V-Híd elveszítette a Déli körvasút kivitelezésére kötött szerződését is. Az esetleges tulajdonosváltás ezért azt a kérdést is felveti, hogy a PORR milyen feltételekkel kapcsolódhatna be a korábban a V-Híd által végzett beruházásokba. Az osztrák társaság neve már a Déli körvasút lehetséges új kivitelezőjeként is felmerült.