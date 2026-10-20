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A MESZK szerint a több pénz önmagában nem oldja meg a várólisták problémáját, a feltételeket is meg kell teremteni

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A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint a várólisták csökkentése fontos cél, de nem a szakdolgozók túlterhelése és a betegbiztonság árán. A MESZK országos elnöksége és szakmai tagozatai véleményezték a várólista-csökkentési programról szóló kormányrendelet-tervezetet, és több ponton is szükségesnek tartják annak módosítását.
Gorzsás Anita
2026.10.20, 20:16
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A várólisták csökkentése régóta az egészségügy egyik fontos kihívása, a beavatkozások gyorsítása azonban csak akkor jelent valódi előrelépést, ha közben az ellátás biztonsága és az egészségügyi dolgozók terhelése sem kerül veszélybe. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) szerint a műtéti várakozási idők rövidítéséhez szükség van többletkapacitásokra és a pluszfeladatok megfelelő anyagi elismerésére, de önmagában a finanszírozás növelése nem oldja meg a szakemberhiányt.

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
Várólista-rendelet véleményezése/Fotó: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Facebook-oldala

A MESZK elárulta, mit javasol

A MESZK országos elnöksége és szakmai tagozatai ezért véleményezték a várólista-csökkentési programról szóló kormányrendelet-tervezetet. A kamara támogatja a program alapvető céljait, ugyanakkor több ponton módosításokat tart szükségesnek annak érdekében, hogy a várólisták rövidítése ne vezessen a szakdolgozók túlterheléséhez, a pályaelhagyás erősödéséhez vagy a betegbiztonság romlásához.

A MESZK a legfontosabb javaslatait is közzétette, miszerint:

  • Maradjon meg garantáltan a 130%-os finanszírozási szint (a tervezet 2027. április 1-jétől 125%-ra csökkentené), és az 5%-os minőségi ösztönző ezen felül járjon.
  • A többletdíjazás illesse meg a teljes ellátási lánc minden közreműködő szakdolgozóját, a diagnosztikától a sterilizáláson és a betegszállításon át a rehabilitációig, előre megismerhető, átlátható felosztási szabályok szerint.
  • A programban való részvétel legyen önkéntes, és a programdíj ne váltsa ki a rendkívüli munkaidő díjazását, a pótlékokat és a pihenőidőt.
  • Előbb mérjék fel a szakdolgozói létszámot és a valós kapacitásokat, hogy a többletmunka ne vezessen túlterheléshez és pályaelhagyáshoz.
  • Garantálják a betegjogokat és a betegbiztonságot, a többletfeladatokhoz pedig biztosítsák a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A MESZK szerint a többletfinanszírozás önmagában nem teremt több szakembert, műtői kapacitást vagy biztonságosan elvégezhető műtétet. A várólisták valódi csökkentéséhez nem elég több műtétet elvárni, meg kell teremteni a feltételeket, és méltányosan el kell ismerni minden közreműködő szakdolgozó munkáját. A MESZK kész részt venni a részletszabályok, különösen a szakdolgozói díjazás felosztási elveinek kidolgozásában – írták bejegyzésükben.

„A szakdolgozók nem ezt várták!”

A kamara a tegnap bejelentett 2027-es költségvetés kapcsán is hangot adott az elégedetlenségének. 

„A szakdolgozók nem ezt várták! A miniszterelnök ma ismertette a 2027-es költségvetést. Eszerint jövőre átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére. Az állami egészségügy 510 milliárd forint többletforrást kap, ebből 192 milliárd forint jut a dolgozók béremelésére. Fontos, hogy a szakdolgozói béremelés bekerült a költségvetésbe. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy a bejelentés elmarad a várakozásoktól és a nekünk tett ígéretektől” – reagált Magyar Péter bejelentésére hétfő este közzétett Facebook-bejegyzésében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.

Tegnap este megjelent közleményükben kifejtették, hogy a szakdolgozók a korábbi ígéretnek megfelelően azt várták, hogy az egészségügyre fordítható 500 milliárd forintos keret legalább fele a szakdolgozói bérekre jut. A bejelentett összeg a keret felét sem éri el.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azt kéri a kormánytól, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelően:

  • az 500 milliárd forint legalább fele a szakdolgozói bérekre jusson,
  • az emelés még az idén valósuljon meg,
  • a kamarát vonják be a részletek kidolgozásába.

„Nem az elutasítás a célunk. Ha a részletek kidolgozása során egyes területeken érdemi előrelépés születik, azt elismerjük és támogatjuk. A végső értékelést a pontos számok ismeretében tesszük meg, és ehhez készek vagyunk a közös munkára. A szakdolgozók nélkül nincs ellátás. Továbbra is minden fórumon kiállunk azért, hogy munkájuk valódi megbecsülést kapjon” – zárták közleményüket.

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egészségügy
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