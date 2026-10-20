A MESZK szerint a több pénz önmagában nem oldja meg a várólisták problémáját, a feltételeket is meg kell teremteni

A várólisták csökkentése régóta az egészségügy egyik fontos kihívása, a beavatkozások gyorsítása azonban csak akkor jelent valódi előrelépést, ha közben az ellátás biztonsága és az egészségügyi dolgozók terhelése sem kerül veszélybe. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) szerint a műtéti várakozási idők rövidítéséhez szükség van többletkapacitásokra és a pluszfeladatok megfelelő anyagi elismerésére, de önmagában a finanszírozás növelése nem oldja meg a szakemberhiányt.

Várólista-rendelet véleményezése/Fotó: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Facebook-oldala

A MESZK elárulta, mit javasol

A MESZK országos elnöksége és szakmai tagozatai ezért véleményezték a várólista-csökkentési programról szóló kormányrendelet-tervezetet. A kamara támogatja a program alapvető céljait, ugyanakkor több ponton módosításokat tart szükségesnek annak érdekében, hogy a várólisták rövidítése ne vezessen a szakdolgozók túlterheléséhez, a pályaelhagyás erősödéséhez vagy a betegbiztonság romlásához.

A MESZK a legfontosabb javaslatait is közzétette, miszerint:

Maradjon meg garantáltan a 130%-os finanszírozási szint (a tervezet 2027. április 1-jétől 125%-ra csökkentené), és az 5%-os minőségi ösztönző ezen felül járjon.

A többletdíjazás illesse meg a teljes ellátási lánc minden közreműködő szakdolgozóját, a diagnosztikától a sterilizáláson és a betegszállításon át a rehabilitációig, előre megismerhető, átlátható felosztási szabályok szerint.

A programban való részvétel legyen önkéntes, és a programdíj ne váltsa ki a rendkívüli munkaidő díjazását, a pótlékokat és a pihenőidőt.

Előbb mérjék fel a szakdolgozói létszámot és a valós kapacitásokat, hogy a többletmunka ne vezessen túlterheléshez és pályaelhagyáshoz.

Garantálják a betegjogokat és a betegbiztonságot, a többletfeladatokhoz pedig biztosítsák a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A MESZK szerint a többletfinanszírozás önmagában nem teremt több szakembert, műtői kapacitást vagy biztonságosan elvégezhető műtétet. A várólisták valódi csökkentéséhez nem elég több műtétet elvárni, meg kell teremteni a feltételeket, és méltányosan el kell ismerni minden közreműködő szakdolgozó munkáját. A MESZK kész részt venni a részletszabályok, különösen a szakdolgozói díjazás felosztási elveinek kidolgozásában – írták bejegyzésükben.