Minimálbér 2027: kimondták, elmarad a beígért fizetésemelés – nem láttunk még olyat Magyarországon, amire a Tisza-kormány készül

Gyakorlatilag elképzelhetetlennek tartja a 2027-re korábban vállalt 14 százalékos minimálbér-emelést Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ–COOP Szövetség elnöke. A Világgazdaságnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy a magyar gazdaság jelenlegi teljesítménye nem biztosít megfelelő fedezetet az eredeti vállalás teljesítéséhez, ezért új megállapodásra lehet szükség.

A minimálbér mellett a garantált bérminimum 2027-es mértékéről is külön megállapodást kell majd kötni / Fotó: Mehaniq

A munkáltatói érdekképviseleti vezető szerint ráadásul szinte biztos, hogy a jövő évi emelés mértéke nem éri el a tíz százalékot.

Ez a 14 százalékos béremelés a jövő évre vonatkozóan már most tudom mondani, hogy gyakorlatilag elképzelhetetlen

– fogalmazott Zs. Szőke Zoltán. Emlékeztetett arra, hogy a 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodásba a felek egy biztonsági záradékot is beépítettek. Ez lehetőséget ad a korábban rögzített számok újratárgyalására, amennyiben a gazdasági körülmények, különösen a GDP, az infláció és a versenyképességi mutatók jelentősen megváltoznak. A szövetség elnöke szerint most pontosan ez a helyzet állt elő.

Nincs mögötte olyan gazdasági növekedés, amelyik erre fedezetet nyújtana

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a megállapodásban szereplő számítási képlet alapján is új egyezségre lesz szükség. A minimálbér mellett a garantált bérminimum 2027-es mértékéről is külön megállapodást kell majd kötni.

Adócsökkentéssel segítheti a kormány a legkisebb keresetűeket

A bértárgyalások egyik legfontosabb kérdése lehet, hogy a Tisza-kormány milyen adópolitikai intézkedésekkel segítené az alacsonyabb jövedelmű munkavállalókat. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára korábban arról beszélt, hogy várakozásaik szerint olyan bértárgyalások következnek, amelyek során a kormányzat célzottan a munkavállalókat, elsősorban a legkisebb keresetűeket támogatná.

Zs. Szőke Zoltán most megerősítette, hogy valóban vannak ilyen kormányzati elképzelések. Elmondása szerint a legutóbbi Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatást adott a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek a kormány által vizsgált adózási változtatásokról.

Valóban vannak olyan elképzelések, hogy az alacsonyabb bért kereső emberek számára egy, a mostaninál kedvezőbb adózási rendszert vezessenek be

– mondta. A tervezett intézkedések elsősorban a minimálbért és a garantált bérminimumot kereső dolgozókat érinthetnék, de a valamivel magasabb jövedelműek számára is kedvezőbb adózási feltételek alakulhatnak ki.