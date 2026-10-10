Deviza
EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,12% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,12% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Minimálbér 2027: kimondták, elmarad a beígért fizetésemelés – nem láttunk még olyat Magyarországon, amire a Tisza-kormány készül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új fordulat körvonalazódik a 2027-es minimálbér körül, miután a gazdasági kilátások miatt egyre távolabb kerülhet a korábban vállalt béremelés. A munkáltatók további kormányzati adatokra várnak, miközben a legkisebb keresetűek támogatására is új megoldás születhet. A minimálbérről szóló tárgyalások kimenetelét az adózási rendszer tervezett átalakítása is befolyásolhatja.
Zováthi Domokos
2026.10.10, 05:32
Szóljon hozzá!

Gyakorlatilag elképzelhetetlennek tartja a 2027-re korábban vállalt 14 százalékos minimálbér-emelést Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ–COOP Szövetség elnöke. A Világgazdaságnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy a magyar gazdaság jelenlegi teljesítménye nem biztosít megfelelő fedezetet az eredeti vállalás teljesítéséhez, ezért új megállapodásra lehet szükség.

Heap,Of,Hungarian,Forint,Currency,Money,Bills,And,Coins.,Huf forint minimálbér
A minimálbér mellett a garantált bérminimum 2027-es mértékéről is külön megállapodást kell majd kötni / Fotó: Mehaniq

A munkáltatói érdekképviseleti vezető szerint ráadásul szinte biztos, hogy a jövő évi emelés mértéke nem éri el a tíz százalékot.

Ez a 14 százalékos béremelés a jövő évre vonatkozóan már most tudom mondani, hogy gyakorlatilag elképzelhetetlen

 – fogalmazott Zs. Szőke Zoltán. Emlékeztetett arra, hogy a 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodásba a felek egy biztonsági záradékot is beépítettek. Ez lehetőséget ad a korábban rögzített számok újratárgyalására, amennyiben a gazdasági körülmények, különösen a GDP, az infláció és a versenyképességi mutatók jelentősen megváltoznak. A szövetség elnöke szerint most pontosan ez a helyzet állt elő.

Nincs mögötte olyan gazdasági növekedés, amelyik erre fedezetet nyújtana

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a megállapodásban szereplő számítási képlet alapján is új egyezségre lesz szükség. A minimálbér mellett a garantált bérminimum 2027-es mértékéről is külön megállapodást kell majd kötni.

Adócsökkentéssel segítheti a kormány a legkisebb keresetűeket

A bértárgyalások egyik legfontosabb kérdése lehet, hogy a Tisza-kormány milyen adópolitikai intézkedésekkel segítené az alacsonyabb jövedelmű munkavállalókat. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára korábban arról beszélt, hogy várakozásaik szerint olyan bértárgyalások következnek, amelyek során a kormányzat célzottan a munkavállalókat, elsősorban a legkisebb keresetűeket támogatná.

Zs. Szőke Zoltán most megerősítette, hogy valóban vannak ilyen kormányzati elképzelések. Elmondása szerint a legutóbbi Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatást adott a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek a kormány által vizsgált adózási változtatásokról.

Valóban vannak olyan elképzelések, hogy az alacsonyabb bért kereső emberek számára egy, a mostaninál kedvezőbb adózási rendszert vezessenek be

– mondta. A tervezett intézkedések elsősorban a minimálbért és a garantált bérminimumot kereső dolgozókat érinthetnék, de a valamivel magasabb jövedelműek számára is kedvezőbb adózási feltételek alakulhatnak ki.

A részletekről ugyanakkor egyelőre nincs végleges döntés. A szövetség elnöke szerint a kormányzati elképzelések még formálódnak, a pontos feltételek pedig várhatóan a 2027-es költségvetés elfogadásához kapcsolódva válhatnak ismertté. Felmerülhet

  • az adójóváírás
  • vagy az szja-terhek

célzott mérséklésének lehetősége is, de hangsúlyozta, hogy konkrét konstrukcióról és annak mértékéről egyelőre nem tud beszámolni. A munkáltatói vezető ugyanakkor pozitív lépésnek tartaná, ha a kormány adópolitikai eszközökkel is hozzájárulna a munkavállalók nettó keresetének növeléséhez. Szerinte egy ilyen intézkedés a minimálbér-emelés mértékét is befolyásolhatná, hiszen a dolgozók jövedelmi helyzetét nem kizárólag a bruttó bérek változása határozza meg.

Hungarian,Banknotes,-,Magyar,Forint,-,Huf forint
Fotó: Mehes Daniel

Mikor folytatódhatnak a minimálbértárgyalások?

Zs. Szőke Zoltán arról is beszélt, hogy a munkáltatók egyelőre további információkra várnak, ezért a következő VKF-ülés időpontját még nem tűzték ki. A kormány megalakulása óta már három alkalommal ülésezett a fórum, és a felek továbbra is annak keretei között kívánnak megállapodni a 2027-es bérekről.

Az érdemi tárgyalások megkezdéséhez azonban a munkáltatóknak ismerniük kell a kormány pontos adópolitikai terveit, valamint a jövő évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseket. Különösen fontosnak nevezte a várható GDP-növekedést, amely meghatározó tényező lehet a vállalkozások bérfizetési képességének megítélésében. A jelenlegi alacsony infláció ugyancsak lényeges szempont lehet a tárgyalásokon.

A dolgozók nem a bruttó bérből élnek, hanem a nettóból

– hangsúlyozta Zs. Szőke Zoltán, hozzátéve, hogy a munkavállalók számára végső soron az számít, mennyi terméket és szolgáltatást tudnak megvásárolni a keresetükből. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése ráadásul a magasabb bérkategóriákra is hatással lehet, hiszen a vállalatoknak a belső bérarányok megőrzésére is figyelniük kell.

Mindezek alapján a 2027-es minimálbéralku egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a kormány tervezett adóintézkedései mekkora mozgásteret teremtenek a munkáltatóknak és a munkavállalóknak.

Szóljon hozzá!
garantált bérminimum
ÁFEOSZ-COOP Szövetség
vkf
minimálbér
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu