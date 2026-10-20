Minimálbér 2027: fontos tárgyalás jön órákon belül, eldőlhet, hogy mekkora béremelést adnak a cégek Magyarországon
Kedden délután ül össze a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), ahol folytatódnak a jövő évi bértárgyalások, és akár már konkrét százalékokról is tárgyalhatnak a felek az MTI értesülése szerint.
A szociális és családügyi minisztériumhoz tartozik a VKF, amelynek korábbi ülésein már kétszer is ott volt a tárca vezetője Kátai-Németh Vilmos, a legutóbbi ülésen pedig Kármán András pénzügyminiszter is részt vett.
A keddi ülés az első, konkrét számokról szóló bértárgyalás lesz – mondta az MTI-nek a VKF munkaadói oldalának egyik tagja, Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, aki pozitívumként értékelte, hogy a kormány a makroadatok mellett ágazati adatokat is szolgáltat majd a fórum tagjainak.
Legutóbb szeptember 25-én ült össze a VKF, akkor a tanácskozást követően Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalán közölte, felül kell vizsgálni a korábban megkötött hároméves bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és tényadatok változása miatt. Hangsúlyozta, hogy
a kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani.
A 2024 novemberében kötött hároméves – 2025-re, 2026-ra és 2027-re szóló – bérmegállapodás 2027-ben eredetileg 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő.
A bértárgyalásokat befolyásolhatja az a hétfői bejelentés is, hogy jövőre 9 százalékra csökkenti a kormány a minimálbér jövedelemadóját. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetést bemutatva közölte a parlamentben.
A szeptemberi ülésen Kármán András pénzügyminiszter részletes tájékoztatást adott a hazai versenyképesség előtt álló kihívásokról a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek képviselőinek a minimálbérrel összefüggő tárgyalások szakmai megalapozása érdekében.
A szeptemberi ülést a bértárgyalások nyitányának nevezte Perlusz László, aki az ülést követően úgy nyilatkozott, hogy várakozásaik szerint olyan bértárgyalásnak néznek elébe, ahol a kormányzat célzottan a munkavállalókat, főként a legkisebb keresetűeket fogja segíteni.
A szeptemberi ülésen a VKF munkavállalói oldaláról Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke a hároméves bérmegállapodás mellett érvelt, emlékeztetve, annak az volt a célkitűzése, hogy a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől 9 százalékra csökkentik a minimálbér személyi jövedelemadóját. Emellett minden havi 680 ezer forintnál kevesebbet kereső munkavállaló adóterhe mérséklődik, a munkajövedelmek után fizetendő adó pedig senkinél nem emelkedik.
A miniszterelnök közlése szerint az intézkedés csaknem 2,5 millió munkavállalót érint, akiknél összesen 250 milliárd forint marad. Egy minimálbéres dolgozó számára az adócsökkentés béremelés nélkül is havi 20 ezer, éves szinten 240 ezer forint többletjövedelmet jelenthet.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy mintegy egymillió ember személyi jövedelemadója válik egyszámjegyűvé, további több mint egymillió munkavállaló pedig a 680 ezer forintos jövedelemhatárig részesül adócsökkentésben.