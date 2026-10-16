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Minimálbér 2027: megvan a pontos szám, mennyivel emelnék a fizetéseket jövőre, óriási csalódás lehet a dolgozóknak – sokkal többről volt szó az Orbán-kormány alatt

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Minimálbér 2027: megvan a pontos szám, mennyivel emelnék a fizetéseket jövőre, óriási csalódás lehet a dolgozóknak – sokkal többről volt szó az Orbán-kormány alatt

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A munkaadók szerint a gazdaság teljesítményéhez kell igazítani a jövő évi béremelést, mert a vállalkozások pénzügyi kilátásai romlottak. A VOSZ felmérése alapján a cégek többsége legfeljebb 6 százalékos minimálbér-emelést tartana elfogadhatónak, ami jelentős eltérés a korábbi bérmegállapodásban szereplő céltól.
Nemes Tamás
2026.10.16, 20:42
Frissítve: 2026.10.16, 20:56
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A munkaadók a korábban tervezett 14 százalék helyett 6 százalék alatti minimálbér-emelést tartanának elfogadhatónak 2027-ben, mert a gazdaság a vártnál gyengébben teljesít, a cégek mozgástere pedig szűkös. A VOSZ felmérése szerint a vállalkozások kétharmada legfeljebb ekkora béremelést tudna vállalni, és a visszafogottság nemcsak a minimálbéresekre, hanem a többi dolgozóra is kiterjed.

minimálbér, dolgozó
Egyre távolabb kerülhet a hároméves bérmegállapodásban kijelölt minimálbér-emelési pálya, a vállalkozások ugyanis nem látják biztosítottnak a nagyobb növelés fedezetét / Fotó: AFP

Jelentősen elmaradhat a 2027-es minimálbér-emelés a korábban tervezettől: a munkaadók a gazdaság gyenge teljesítményére és a vállalkozások szűkülő mozgásterére hivatkozva a 14 százalékos növelés helyett 6 százalék alatti emelést tartanának indokoltnak. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a cégek jelentős része a korábbinál borúlátóbban látja a kilátásait.

Nem fog teljesülni az üzleti tervük, nem jönnek úgy a megrendelések, nem lesz annyi árbevételük. Ezért szűkösek a lehetőségeik

– fogalmazott Perlusz. A VOSZ felmérése szerint a munkaadók kétharmada legfeljebb 6 százalékos béremelésben gondolkodik, és ez nemcsak a minimálbéresekre, hanem az összes alkalmazottra vonatkozik.

A szervezet korábbi, 600 vállalkozás megkérdezésével készült felmérése ugyancsak azt mutatta, hogy a cégek többsége nem támogatná a jelentős minimálbér-emelést. A válaszadók 20 százaléka egyáltalán nem emelné a minimálbért 2027-ben, 22 százalékuk legfeljebb 3 százalékos növelést tartana elfogadhatónak, míg 23 százalékuk 4-6 százalékos emelést támogatna. A vállalkozások 65 százaléka összességében legfeljebb 6 százalékos növelést tartott elfogadhatónak.

Megroppant a korábbi minimálbér-megállapodást

Az Orbán-kormány 2024-ben három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel. Ennek értelmében

  • 2025-re 9 százalékos;
  • 2026-ra 13 százalékos,;
  • 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelést irányoztak elő.

A megállapodás azonban a gazdasági növekedés meghatározott üteméhez kötötte a vállalásokat.

A várakozások nem teljesültek: a gazdaság tavaly a korábban reméltnél jóval lassabban bővült, ezért már a 2026-os emelésen is változtatni kellett. A minimálbér végül 11 százalékkal nőtt a tervezett 13 százalék helyett. 

A munkaadók most attól tartanak, hogy a gazdaság teljesítménye a következő évben sem ad elegendő alapot a korábban kijelölt béremelési pálya folytatásához.

A vállalkozások helyzetét az is nehezíti, hogy a minimálbér növelése a magasabb keresetűek fizetésére is hatással van. A bérarányok megőrzése miatt a cégeknek gyakran a minimálbér felett kereső dolgozóknál is emelniük kell, ami a teljes bérköltséget növeli.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a keresetek vásárlóereje 8,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A jövő évi nettó bérek alakulását az adózás is befolyásolhatja: a Tisza Párt a kampányban azt ígérte, hogy az átlagosnál kevesebbet keresők jövedelméből kisebb személyi jövedelemadót vonna le.

A szakszervezetek erre hivatkozva hajlanának arra, hogy engedjenek a 14 százalékos minimálbér-emelési célból. A kormány azonban az RTL Híradó megkeresésére nem erősítette meg ezt a lehetőséget.

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Komoly kérdéseket vet fel a jövő évi minimálbér-emelés mértéke, miközben a hazai cégek egyre óvatosabban ítélik meg saját pénzügyi mozgásterüket. A VOSZ legfrissebb felmérése szerint a vállalkozások jelentős része csak visszafogott béremelést tartana elfogadhatónak, a korábbi hároméves megállapodás feltételei pedig egyre távolabb kerülnek a gazdasági realitásoktól.

 

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