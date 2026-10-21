Ezt nem akarta Kármán András, hogy kiderüljön a 2027-es fizetésekről, de elszólták magukat: forintra pontosan látszik, mennyi lehet a minimálbér jövőre Magyarországon
Hétfő óta már-már befogadhatatlan mennyiségű információ jelent meg a 2027-es költségvetésről, amit azért is megterhelő követni, mert közben a Pénzügyminisztérium által összeállított tervezet továbbra sem nyilvános, az csak valamikor október végén ismerhető meg mindenki számára.
A miniszterelnök hétfőn a parlamentben két órán keresztül, majd kedden már a pénzügyminiszterrel közösen további két órán át sorolta a változtatásokat, az adócsökkentéseket és az adóemeléseket, béremelést, nyugdíjreformot és az otthonteremtési támogatás lecserélését. Kármán András még egy háttérbeszélgetést is tartott – ahová a Világgazdaságot nem hívták meg –, ugyancsak a 2027-es büdzsét részletezve.
A Tisza-kormány meggyőződése, hogy végül mindenki sokkal jobban jár, mint eddig, bár ezt a konkrét példák nem teljesen igazolják vissza. Ugyanakkor van egy kardinális pontja a jövő évi gazdasági keretnek, ami látványosan nem tisztázott, pedig az egyik legfontosabb információ a munkavállalói rétegnek: mennyivel nő és mennyi lesz a minimálbér?
Minimálbérre eleve mintegy 250 ezer embert jelentettek be Magyarországon, de nem csak az ő szempontjukból van annak jelentősége, hogyan alakul ez a bérsáv. A minimálbér ugyanis a teljes bértáblát felfelé tolja, vagyis közvetve a fölötte keresőkre is kihat. Ezért sem mindegy, mekkora az emelés mértéke.
Ezt az információ azonban a kormányzat gondosan kikerüli, pontosabban arra hivatkozva hárítja el, hogy az erről szóló tárgyalások a munkáltatók és a munkavállalók között folynak a VKF keretén belül. Ez formálisan igaz is, ugyanakkor a kormányzatnak természetesen van tudomása és befolyása az egyeztetések alakulására.
Hogy ez mennyire így van, azt jól mutatja, hogy a költségvetés eddig megismert részleteiből forintra pontosan visszafejthető, mekkora minimálbér emeléssel és minimálbérrel tervez a Tisza-kormány 2027-re.
Kármán Andrásék elszólták magukat, mennyi lehet a minimálbér 2027-ben
A már említett háttérbeszélgetésen a Portfolio.hu tudósításából ismerhető, hogy egyebek mellett az is elhangzott, hogy adójóváírást vezetnek be a minimálbér kétszereséig. Ugyan ennek az intézménynek a visszaállításáról a pénzügyminiszter hónapokkal ezelőtt már beszélt, most, hogy konkretizálódott a 2027-es költségvetés, eddig nem esett szó.
Pedig ez felfed egy jókora fehér foltot a tervezetben. Azt elmondták, hogy a minimálbér 15 százalék helyett 9 százalékos szja-kulccsal adózik majd jövőre. Ugyanakkor a Tisza-kormány, főképp a miniszterelnök arról beszélt, hogy bruttó 680 ezer forintos havi jövedelem alatt csökkenni fog a személyi jövedelemadó.
Hogy hogyan, erre ad választ az adójóváírás alkalmazása. Itt azonban nem ismert, hogy ezek milyen mértékűek lesznek, csak annyi, hogy a minimálbér duplájáig lesznek érvényben.
Az idén a bruttó minimálbér 322 800 forint teljes munkaidős állás esetén. Ennek a megduplázása 645 600 forintot jelent. Csakhogy Magyar Péter 680 ezer forintig jelölte meg az adócsökkentés kiterjesztését, ami így már meghaladná a 2026-os minimálbér kétszeresét.
Éppen ezért mindebből az következik, hogy a bruttó 680 ezer forint már a jövő évi minimálbér kétszerese,
vagyis 2027-ben a bruttó minimálbér 340 ezer forint lehet.
Ha valóban ezzel számol a Tisza-kormány, akkor azt jelenti, hogy a minimálbér bruttó 17 200 forinttal emelkedhet meg jövőre, ami 5,33 százalékos emelést tesz ki.
Az Orbán-kormány nagyon mást ígért a minimálbér emeléséről
Az áprilisban leváltott Orbán-kormány 2024-ben még három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel. Ennek értelmében
- 2025-re 9 százalékos;
- 2026-ra 13 százalékos;
- 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelést irányoztak elő.
Ez tavaly 290 800, az idén 328 600 és 2027-re pedig 374 600 forintot jelentett volna. A megállapodás azonban a gazdasági növekedés meghatározott üteméhez kötötte a vállalásokat.
A várakozások nem teljesültek: a gazdaság tavaly a korábban reméltnél jóval lassabban bővült, ezért már a 2026-os emelésen is változtatni kellett. A minimálbér végül 11 százalékkal nőtt a tervezett 13 százalék helyett.
Mennyi lehet a nettó minimálbér 2027-ben?
A fenti levezetés alapján úgy tűnik, az ígért 14 százalék helyett valamivel 5 százalék fölötti minimálbér emelés a legvalószínűbb forgatóköny a Tisza-kormány asztalán, ami a bruttó 370 ezer forintos minimálbért 340 ezer forintra írhatja át. Sokkal látványosabb az eltérés akkor, ha hozzátesszük, hogy Magyar Péter a kampányban még a minimálbér megduplázását is megígérte.
Viszont a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az szja-csökkentés, illetve az adójóváírás opciója a nettó béreket a szűkösebb bruttó emelés ellenére is nagyobb mértékben tornászhatja fel, hiszen az adó mérséklése a nettó fizetések pozícióját javítja. Így például a kedvezmények nélkül számított idei 214 662 forintos nettó minimálbér 15 helyett 9 százalékos szja-kulccsal számolva már 234 030 forintot jelentene.
A papíron létező 374 600 forintos, 2027-re ígért bruttó minimálbér nettója 249 109 forint lenne 15 százalékos szja-val. Amennyiben ez 340 ezer forintra csökken, de 9 szászalékos szja mellett,
akkor a nettó minimálbér 246 500 forint lesz.
Vagyis az Orbán-kormány ígérete és a Magyar-kormány valósága közti különbség így mintegy 3000 forintra olvadna, ami azért inkább már tűrésküszöbön belüli veszteség.
Fontos hangsúlyozni, hogy mindez tehát azonban nem a hivatalos, végleges számítás, mert azt majd csak akkor lehet tényként kezelni, amennyiben a felek bejelentik a megállapodást a 2027-es minimálbérről.