Ezt nem akarta Kármán András, hogy kiderüljön a 2027-es fizetésekről, de elszólták magukat: forintra pontosan látszik, mennyi lehet a minimálbér jövőre Magyarországon

Hétfő óta már-már befogadhatatlan mennyiségű információ jelent meg a 2027-es költségvetésről, amit azért is megterhelő követni, mert közben a Pénzügyminisztérium által összeállított tervezet továbbra sem nyilvános, az csak valamikor október végén ismerhető meg mindenki számára.

Ezt nem akarta Kármán András, de kiderült: ennyi lehet a minimálbér jövőre Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Facebook

A miniszterelnök hétfőn a parlamentben két órán keresztül, majd kedden már a pénzügyminiszterrel közösen további két órán át sorolta a változtatásokat, az adócsökkentéseket és az adóemeléseket, béremelést, nyugdíjreformot és az otthonteremtési támogatás lecserélését. Kármán András még egy háttérbeszélgetést is tartott – ahová a Világgazdaságot nem hívták meg –, ugyancsak a 2027-es büdzsét részletezve.

A Tisza-kormány meggyőződése, hogy végül mindenki sokkal jobban jár, mint eddig, bár ezt a konkrét példák nem teljesen igazolják vissza. Ugyanakkor van egy kardinális pontja a jövő évi gazdasági keretnek, ami látványosan nem tisztázott, pedig az egyik legfontosabb információ a munkavállalói rétegnek: mennyivel nő és mennyi lesz a minimálbér?

Minimálbérre eleve mintegy 250 ezer embert jelentettek be Magyarországon, de nem csak az ő szempontjukból van annak jelentősége, hogyan alakul ez a bérsáv. A minimálbér ugyanis a teljes bértáblát felfelé tolja, vagyis közvetve a fölötte keresőkre is kihat. Ezért sem mindegy, mekkora az emelés mértéke.

Ezt az információ azonban a kormányzat gondosan kikerüli, pontosabban arra hivatkozva hárítja el, hogy az erről szóló tárgyalások a munkáltatók és a munkavállalók között folynak a VKF keretén belül. Ez formálisan igaz is, ugyanakkor a kormányzatnak természetesen van tudomása és befolyása az egyeztetések alakulására.

Hogy ez mennyire így van, azt jól mutatja, hogy a költségvetés eddig megismert részleteiből forintra pontosan visszafejthető, mekkora minimálbér emeléssel és minimálbérrel tervez a Tisza-kormány 2027-re.

Kármán Andrásék elszólták magukat, mennyi lehet a minimálbér 2027-ben

A már említett háttérbeszélgetésen a Portfolio.hu tudósításából ismerhető, hogy egyebek mellett az is elhangzott, hogy adójóváírást vezetnek be a minimálbér kétszereséig. Ugyan ennek az intézménynek a visszaállításáról a pénzügyminiszter hónapokkal ezelőtt már beszélt, most, hogy konkretizálódott a 2027-es költségvetés, eddig nem esett szó.