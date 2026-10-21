Minimálbér 2027: Készül a nagy magyar csetepaté – a munkaadók kimondták:, szakadék van a bérvárakozásokban
A munkaadói oldal 4 százalékkal emelné a minimálbért és a garantált bérminimumot 2027-ben, míg a szakszervezetek 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmaznak. Az MGYOSZ közleménye szerint a munkáltatói javaslat a tervezett adócsökkentéssel együtt akár 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést is jelenthet a minimálbéren foglalkoztatottaknak.
Megkezdődtek a jövő évi minimálbérről szóló tárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) október 20-i ülésén. Az első egyeztetésen még jelentős különbség mutatkozott a munkaadói és a munkavállalói oldal elképzelései között – derül ki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) közleményéből.
A munkaadói oldal szóvivőjeként
az MGYOSZ a bruttó minimálbér és a garantált bérminimum esetében egyaránt 4 százalékos emelést javasolt 2027-re.
A munkavállalói oldal egyeztetett álláspontját ismertető Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) ezzel szemben 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmazott.
A kormány a tárgyalások megkezdése előtt átadta a szociális partnereknek a szükséges részletes adatokat, valamint bemutatta az adóterhek csökkentésére vonatkozó tervezetét és annak várható hatásait.
Az MGYOSZ szerint a bérpályát a tényleges gazdasági teljesítményhez kell igazítani. A szövetség azzal érvel, hogy a 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás a megvalósultnál lényegesen erőteljesebb gazdasági növekedést feltételezett. Közleményük szerint a GDP 2023 és 2025 között összességében lényegében stagnált, 2026-ban pedig 1,8 százalékos bővülés várható.
A munkaadói érdekképviselet ezért úgy látja, hogy a 2027-re eredetileg előirányzott 14 százalékos minimálbér-emelés gazdasági feltételei nem teljesültek. Álláspontjuk szerint olyan emelésről kell megállapodni, amelyet a vállalkozások meghatározó többsége tartósan ki tud gazdálkodni, miközben a munkavállalók vásárlóereje is növekszik.
A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér emelése más bérsávokban is korrekciós nyomást idéz elő. Emiatt a vállalatok teljes bérköltsége a közvetlenül érintett dolgozók béremeléséből következő többletnél nagyobb mértékben nőhet.
Az MGYOSZ támogatja a személyi jövedelemadó tervezett csökkentését. Értékelésük szerint ez a mediánbér alatti kereseti sávban a munkáltatói költségek további emelése nélkül növelheti a dolgozók nettó jövedelmét. A közlemény alapján a 4 százalékos bruttó béremelés az adócsökkentéssel együtt akár 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet a minimálbéren foglalkoztatottaknál.
A munkaadói szövetség a közleményben szereplő 1,8 százalékos inflációs adatból és az idei évre várt, ugyancsak 1,8 százalékos GDP-növekedésből kiindulva úgy számol, hogy javaslatuk a gazdasági bővülést enyhén meghaladó reálbér-emelkedést tenne lehetővé. A jövő évi minimálbér mértékéről az első tárgyalási körben nem született megállapodás.