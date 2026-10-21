Deviza
EUR/HUF365,1 +0,26% USD/HUF325,41 +0,33% GBP/HUF435,54 +0,39% CHF/HUF394,48 +0,43% PLN/HUF83,65 +0,33% RON/HUF68,55 +0,27% CZK/HUF15,03 +0,28% EUR/HUF365,1 +0,26% USD/HUF325,41 +0,33% GBP/HUF435,54 +0,39% CHF/HUF394,48 +0,43% PLN/HUF83,65 +0,33% RON/HUF68,55 +0,27% CZK/HUF15,03 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 449,12 0% MTELEKOM2 686 -1,64% MOL4 950 +1,37% OTP41 410 -0,22% RICHTER12 680 -0,24% OPUS217 +0,23% ANY6 190 +0,16% AUTOWALLIS120 0% WABERERS4 140 -0,24% BUMIX8 758,59 +0,22% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 183,05 +0,11% BUX143 449,12 0% MTELEKOM2 686 -1,64% MOL4 950 +1,37% OTP41 410 -0,22% RICHTER12 680 -0,24% OPUS217 +0,23% ANY6 190 +0,16% AUTOWALLIS120 0% WABERERS4 140 -0,24% BUMIX8 758,59 +0,22% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 183,05 +0,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel, azonnal megszólalt az ügyvédje – ezzel vádolják a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét

Minimálbér 2027: Készül a nagy magyar csetepaté – a munkaadók kimondták:, szakadék van a bérvárakozásokban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős különbséggel indultak a jövő évi bérekről szóló tárgyalások: a munkaadók 4, a szakszervezetek 14 százalékos emelést javasolnak. A minimálbér esetén a munkaadói ajánlat a tervezett adócsökkentéssel együtt akár 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést is hozhat.
VG
2026.10.21, 09:09
Szóljon hozzá!

A munkaadói oldal 4 százalékkal emelné a minimálbért és a garantált bérminimumot 2027-ben, míg a szakszervezetek 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmaznak. Az MGYOSZ közleménye szerint a munkáltatói javaslat a tervezett adócsökkentéssel együtt akár 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést is jelenthet a minimálbéren foglalkoztatottaknak

Minimálbér Paying,With,Hungarian,Forint,Banknotes
Minimálbér 2027: jóval kisebb emelést javasolnak a munkaadók az eredetileg tervezettnél / Fotó: Mehes Daniel

Megkezdődtek a jövő évi minimálbérről szóló tárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) október 20-i ülésén. Az első egyeztetésen még jelentős különbség mutatkozott a munkaadói és a munkavállalói oldal elképzelései között – derül ki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) közleményéből.

A munkaadói oldal szóvivőjeként 

az MGYOSZ a bruttó minimálbér és a garantált bérminimum esetében egyaránt 4 százalékos emelést javasolt 2027-re. 

A munkavállalói oldal egyeztetett álláspontját ismertető Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) ezzel szemben 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmazott.

A kormány a tárgyalások megkezdése előtt átadta a szociális partnereknek a szükséges részletes adatokat, valamint bemutatta az adóterhek csökkentésére vonatkozó tervezetét és annak várható hatásait.

Az MGYOSZ szerint a bérpályát a tényleges gazdasági teljesítményhez kell igazítani. A szövetség azzal érvel, hogy a 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás a megvalósultnál lényegesen erőteljesebb gazdasági növekedést feltételezett. Közleményük szerint a GDP 2023 és 2025 között összességében lényegében stagnált, 2026-ban pedig 1,8 százalékos bővülés várható.

A munkaadói érdekképviselet ezért úgy látja, hogy a 2027-re eredetileg előirányzott 14 százalékos minimálbér-emelés gazdasági feltételei nem teljesültek. Álláspontjuk szerint olyan emelésről kell megállapodni, amelyet a vállalkozások meghatározó többsége tartósan ki tud gazdálkodni, miközben a munkavállalók vásárlóereje is növekszik.

A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér emelése más bérsávokban is korrekciós nyomást idéz elő. Emiatt a vállalatok teljes bérköltsége a közvetlenül érintett dolgozók béremeléséből következő többletnél nagyobb mértékben nőhet.

Az MGYOSZ támogatja a személyi jövedelemadó tervezett csökkentését. Értékelésük szerint ez a mediánbér alatti kereseti sávban a munkáltatói költségek további emelése nélkül növelheti a dolgozók nettó jövedelmét. A közlemény alapján a 4 százalékos bruttó béremelés az adócsökkentéssel együtt akár 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet a minimálbéren foglalkoztatottaknál.

A munkaadói szövetség a közleményben szereplő 1,8 százalékos inflációs adatból és az idei évre várt, ugyancsak 1,8 százalékos GDP-növekedésből kiindulva úgy számol, hogy javaslatuk a gazdasági bővülést enyhén meghaladó reálbér-emelkedést tenne lehetővé. A jövő évi minimálbér mértékéről az első tárgyalási körben nem született megállapodás.

Szóljon hozzá!
minimálbér
garantált bérminimum
MGYOSZ
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu