A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretein belül folytatódnak a jövő évi béremelésről szóló egyeztetések. A szociális partnerek ezúttal a költségvetési keretek tükrében vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A szociális partnerek kedden folytatják az egyeztetéseket a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretein belül, ahol most a költségvetés szempontjából vizsgálják a jövő évi béremelés, a minimálbér és a garantált bérminimum kérdését.

Minimálbér és garantált bérminimum: kiderült mikor folytatják a tárgyalást – nagyon távol állnak egymástól az álláspontok / Fotó: Matico Loglio (illusztráció)

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára az MTI-nek elmondta: a keddi ülésen információik szerint a Pénzügyminisztérium képviselője is jelen lesz, aki a költségvetésről fog beszélni, így a jövő évi béremelést a költségvetés kontextusában tudják értékelni a szakszervezetek és a munkaadók közösen.

A munkavállalói oldalról Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke közölte:

tisztázni kell, hogy a munkaadói és a kormány oldal komolyan gondolja-e a hároméves bérmegállapodás teljesítését.

Jelezte egyúttal, hogy megdöbbentő volt számára a munkáltatói bérajánlat, ezért bízik abban, hogy azt „feljebb tudják tornászni”. Legutóbb október 20-án tartottak bértárgyalást, akkor a munkaadói oldal egységes álláspontot képviselve 4 százalékos minimálbéremelésre tett ajánlatot, a szakszervezeti oldal a hároméves bérmegállapodás továbbvitelében volt érdekelt. A kormányzati oldal akkor annyit közölt, hogy a szociális partnerek részére az adatszolgáltatás megtörtént, az ülésen ismertették az adójóváírás tervezett hatását a nettó jövedelmekre.

A 2024 novemberében kötött hároméves – 2025-re, 2026-ra és 2027-re szóló – bérmegállapodás 2027-ben eredetileg 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő. A bértárgyalásokat befolyásolhatja az a múlt hétfői bejelentés is, hogy jövőre 9 százalékra csökkenti a kormány a minimálbér jövedelemadóját. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetést bemutatva közölte a parlamentben.

A munkaadók ragaszkodnak a 4 százalékos emeléshez

A munkáltatói oldal szerint a hároméves bérmegállapodás alapjául szolgáló gazdasági várakozások nem teljesültek, ezért a korábban rögzített emelési ütemet is felül kell vizsgálni. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) az október 20-i tárgyalást követően arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar gazdaság 2023 és 2025 között összességében lényegében stagnált, 2026-ban pedig 1,8 százalékos növekedés várható.

A szövetség szerint ilyen gazdasági környezetben a 14 százalékos minimálbéremelés jelentős terhet róna a vállalkozásokra.

Hasonlóan vélekedett Perlusz László is, aki a Világgazdaságnak adott korábbi interjújában arról beszélt, hogy az elmúlt három évben összesen 3 százalékkal sem nőtt a magyar gazdaság, miközben az eredeti várakozások alapján 12 százalékos bővülésnek kellett volna bekövetkeznie.