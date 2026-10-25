Deviza
EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43% EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Minimálbér és garantált bérminimum: kiderült mikor folytatják a tárgyalást – nagyon távol állnak egymástól az álláspontok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Továbbra is hatalmas a szakadék a munkaadók és a szakszervezetek között a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum emelésének ügyében. A munkáltatók mindössze 4 százalékos növelést ajánlanak, miközben a korábban megkötött hároméves bérmegállapodás 14 százalékos minimálbéremelést irányzott elő.
VG - MTI
2026.10.25, 14:20
Szóljon hozzá!

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretein belül folytatódnak a jövő évi béremelésről szóló egyeztetések. A szociális partnerek ezúttal a költségvetési keretek tükrében vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A szociális partnerek kedden folytatják az egyeztetéseket a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretein belül, ahol most a költségvetés szempontjából vizsgálják a jövő évi béremelés, a minimálbér és a garantált bérminimum kérdését.

Minimálbér és garantált bérminimum: kiderült mikor folytatják a tárgyalást – nagyon távol állnak egymástól az álláspontok
Minimálbér és garantált bérminimum: kiderült mikor folytatják a tárgyalást – nagyon távol állnak egymástól az álláspontok / Fotó: Matico Loglio (illusztráció)

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára az MTI-nek elmondta: a keddi ülésen információik szerint a Pénzügyminisztérium képviselője is jelen lesz, aki a költségvetésről fog beszélni, így a jövő évi béremelést a költségvetés kontextusában tudják értékelni a szakszervezetek és a munkaadók közösen.

A munkavállalói oldalról Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke közölte:

 tisztázni kell, hogy a munkaadói és a kormány oldal komolyan gondolja-e a hároméves bérmegállapodás teljesítését. 

Jelezte egyúttal, hogy megdöbbentő volt számára a munkáltatói bérajánlat, ezért bízik abban, hogy azt „feljebb tudják tornászni”. Legutóbb október 20-án tartottak bértárgyalást, akkor a munkaadói oldal egységes álláspontot képviselve 4 százalékos minimálbéremelésre tett ajánlatot, a szakszervezeti oldal a hároméves bérmegállapodás továbbvitelében volt érdekelt. A kormányzati oldal akkor annyit közölt, hogy a szociális partnerek részére az adatszolgáltatás megtörtént, az ülésen ismertették az adójóváírás tervezett hatását a nettó jövedelmekre.

A 2024 novemberében kötött hároméves – 2025-re, 2026-ra és 2027-re szóló – bérmegállapodás 2027-ben eredetileg 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő. A bértárgyalásokat befolyásolhatja az a múlt hétfői bejelentés is, hogy jövőre 9 százalékra csökkenti a kormány a minimálbér jövedelemadóját. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetést bemutatva közölte a parlamentben.

A munkaadók ragaszkodnak a 4 százalékos emeléshez

A munkáltatói oldal szerint a hároméves bérmegállapodás alapjául szolgáló gazdasági várakozások nem teljesültek, ezért a korábban rögzített emelési ütemet is felül kell vizsgálni. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) az október 20-i tárgyalást követően arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar gazdaság 2023 és 2025 között összességében lényegében stagnált, 2026-ban pedig 1,8 százalékos növekedés várható. 

A szövetség szerint ilyen gazdasági környezetben a 14 százalékos minimálbéremelés jelentős terhet róna a vállalkozásokra.

Hasonlóan vélekedett Perlusz László is, aki a Világgazdaságnak adott korábbi interjújában arról beszélt, hogy az elmúlt három évben összesen 3 százalékkal sem nőtt a magyar gazdaság, miközben az eredeti várakozások alapján 12 százalékos bővülésnek kellett volna bekövetkeznie.

A VOSZ főtitkára szerint ekkora különbségnél már indokolt a korábban meghatározott bérpálya újratárgyalása. Ráadásul a hároméves megállapodás maga is lehetőséget biztosít erre, amennyiben a gazdasági növekedés, az infláció vagy a keresetek alakulása jelentősen eltér a tervezettől. A munkaadók ezért olyan emelést szeretnének elfogadtatni, amelyet a vállalkozások többsége hosszabb távon is képes kigazdálkodni. Ugyanakkor a 4 százalékos ajánlat nemcsak a minimálbérre, hanem a garantált bérminimumra is vonatkozik.

A 4 százalékos béremelésből akár 13 százalékos nettó növekedés lehet

A tárgyalások egyik legfontosabb új eleme a kormány által bejelentett személyijövedelemadó-csökkentés, amely a munkáltatói oldal szerint jelentősen mérsékelheti a bruttó béremelés szükséges mértékét. Perlusz László korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy a tervezett adócsökkentés önmagában mintegy 9 százalékkal növelheti a minimálbéren foglalkoztatottak nettó jövedelmét. Ehhez adódna hozzá a munkáltatók által felajánlott 4 százalékos bruttó béremelés.

A két intézkedés együttes hatása így a munkaadói számítások szerint megközelítheti a 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést.

A garantált bérminimum esetében az adócsökkentés önmagában 7–8,5 százalékos nettó emelkedést eredményezhet. A kedvezmény ráadásul nem kizárólag a minimálbéren foglalkoztatottakat érintené: a kormány tervei szerint 680 ezer forintos keresetig, fokozatosan csökkenő mértékben járna az adókönnyítés.

A munkáltatói oldal úgy látja, ezzel a megoldással a legalacsonyabb keresetűek jövedelme jelentősebben emelkedhetne anélkül, hogy a teljes többletterhet a vállalkozásoknak kellene viselniük. A szakszervezetek ugyanakkor továbbra is a korábban elfogadott bruttó béremelési pálya teljesítését szeretnék elérni, vagyis az adócsökkentés egyelőre nem hozta közelebb a felek álláspontját.

Nemcsak a minimálbéresek fizetését érintheti a megállapodás

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése a közvetlenül érintett dolgozókon túl is jelentős hatással lehet a vállalkozások bérköltségeire. Az MGYOSZ szerint a legalacsonyabb keresetek emelése a magasabb fizetési kategóriákban is bérkorrekciós nyomást idéz elő. A munkáltatók ugyanis igyekeznek megőrizni a különböző munkakörök, képzettségi szintek és felelősségi körök közötti bérkülönbségeket.

Perlusz László a Világgazdaságnak elmondta, hogy a most tervezett intézkedések miatt is szükség lehet ilyen korrekciókra: 

az alacsonyabb keresetű munkavállalók nettó fizetésének jelentősebb növekedése ugyanis feszültséget okozhat azok körében, akik valamivel magasabb bruttó bérért dolgoznak.

A VOSZ főtitkára szerint ezt részben mérsékelheti, hogy az adókedvezmény a minimálbér feletti kereseti sávokra is kiterjedne. A vállalkozásokra gyakorolt pontos hatásokról azonban egyelőre nem készült részletes felmérés. A jelentős különbség ellenére a munkáltatói oldal nem tartja kizártnak a megállapodást. Perlusz László lát esélyt arra, hogy a 4 és a 14 százalékos ajánlat a tárgyalások során közeledjen egymáshoz.

Szóljon hozzá!
béremelés
VOSZ
Perlusz László
garantált bérminimum
magyar gazdaság
költségvetés
minimálbér
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu