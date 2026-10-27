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Áll a bál a 2027-es minimálbér körül: a munkaadók bemondták a számot, amiről a szakszervezetek hallani sem akarnak – óriási szakadék tátong az elképzelések között

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Talán soha nem volt még ekkora a szakadék a munkaadók és a vállalkozók elképzelései között a jövő évi minimálbérről – leginkább ez derült ki a VKF keddi ülésének megszólalásaiból. Míg a vállalkozók maxium 4 százalékos emelést adnának, addig a munkavállalók ragaszkodnak az eredeti hároméves bérmegállapodásban rögzített 14 százalékhoz. A gordiuszi csomót a kormány vághatja át, és ez már pénteken bekövetkezhet, akkor teszi közzé a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetét.
Nemes Tamás
2026.10.27, 20:35
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Nem jutottak közelebb a jövő évi bérekről szóló megállapodáshoz a munkáltatók és a szakszervezetek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának keddi ülésén, ahol Kármán András pénzügyminiszter bemutatta a kormány középtávú költségvetési tervét. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről egyelőre nincs megállapodás, a felek a gazdasági adatokra várnak.

minimálbér, dolgozó
A munkaadók továbbra is 4 százalékos emelést javasolnak a minimálbérre és a garantált bérminimumra, a szakszervezetek viszont a hároméves bérmegállapodás keretében tárgyalnának / Fotó: AFP

A felek a következő tárgyalási forduló előtt megvárják az idei harmadik negyedéves makrogazdasági adatokat, miközben a kormány kétoldalú egyeztetésekkel próbálja előmozdítani a megegyezést.

Nő a szakadék a minimálbér körül

Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a munkáltatói oldal továbbra is bruttó 4 százalékos emelést javasol a minimálbérre és a garantált bérminimumra egyaránt. Számításaik szerint a minimálbér esetében a személyi jövedelemadó jövő évre jelzett, 9 százalékos kulcsával számolva a nettó emelkedés 14 százalék lehet.

A keddi tárgyaláson a korábban ismertetett álláspontok nem változtak, és a megállapodás közelébe sem jutottak. A kormány képviselője ezért azt javasolta, hogy a munkaadói és a munkavállalói oldal külön, kétoldalú egyeztetéseken próbálja közelíteni a javaslatait. A felek a makrogazdasági adatok megjelenése után térnek vissza a tárgyalóasztalhoz.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a jövő évi bérekről a hároméves bérmegállapodás keretében kellene tárgyalni. A szakszervezeti oldal szintén megvárná a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, emellett a jövő évi költségvetés pénteki beterjesztéséből a személyi jövedelemadó csökkentésére vonatkozó tervekről is pontosabb képet vár.

Zlati megerősítette, hogy a szakszervezetek mindenképpen szeretnének megállapodni a jövő évi bérekről, és a munkaadókkal külön is egyeztetnek majd. Ennek időpontját azonban még nem tűzték ki.

A fórumon a bértárgyalások mellett a kormány középtávú költségvetési terve is szóba került. 

Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon arról számolt be, hogy kollégáival bemutatták a következő évek gazdaságpolitikai irányát kijelölő tervet a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek delegáltjainak.

A pénzügyminiszter szerint a terv konkrét intézkedéseit és azok ütemezését a szakmai szervezetekkel és az érdekképviseletekkel közösen alakítják ki. A keddi egyeztetést a közös munka kezdetének nevezte, és jelezte, hogy a résztvevők észrevételeit a végrehajtás során is figyelembe veszik. A kormány a középtávú tervet szerdán a szélesebb nyilvánossággal is megosztja.

Minimálbér és garantált bérminimum: kiderült mikor folytatják a tárgyalást – nagyon távol állnak egymástól az álláspontok

Továbbra is hatalmas a szakadék a munkaadók és a szakszervezetek között a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum emelésének ügyében. A munkáltatók mindössze 4 százalékos növelést ajánlanak, miközben a korábban megkötött hároméves bérmegállapodás 14 százalékos minimálbéremelést irányzott elő.

 

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bértárgyalás
Kármán András
Magyar Szakszervezeti Szövetség
bérminimum
minimálbér

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