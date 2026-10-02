Külföldre költözött Nagy Márton: egy befektetési banknál folytatja – végleg szakíthatott a magyar politikával a miniszter

Nagy Márton nyár óta Svájcban él családjával, és egy zürichi befektetési banknál dolgozik – írta több forrására hivatkozva a Válasz Online. A lap telefonon elérte a volt nemzetgazdasági minisztert is, aki nem kívánta kommentálni az értesülést, a portál szerint azonban Nagy szűk környezetéből megerősítették a kiköltözés tényét.

Kiderült, hova költözött a volt nemzetgazdasági miniszter / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Válasz Online forrásai azt is állítják, hogy a korábbi tárcavezető nem átmenetileg költözött külföldre: állításuk szerint végleg szakított a magyar politikával, és már nincs élő kapcsolata a Fidesz vezetőivel.

A lap szerint Nagy már a 2026-os választás előtt külföldi munkalehetőségeket kereshetett. Állítólag frankfurti, londoni és zürichi elemzőházaknál, illetve befektetési társaságoknál érdeklődött, végül pedig a választást követően Zürich mellett döntött.

A volt miniszter már korábban is távozni akart a politikából

A Válasz Online a volt miniszter távozásának előzményeiről is írt. A lap felidézte, hogy Nagy 2025 nyarán súlyos egészségügyi problémával került kórházba, és műtéten esett át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Egy, a lap által idézett távoli rokona szerint már ekkor felmerült benne a politikából való kiszállás.

Nagy Márton hosszú ideig Orbán Viktor gazdaságpolitikájának egyik meghatározó szereplője volt.

Pályáját az egyetem évei alatt megkezdte: 1998-tól az Államadósság Kezelő Központnál dolgozott makrogazdasági elemzőként, majd 2000 és 2002 között az ING Vagyonkezelő Rt. vezető elemzőjeként szerzett tapasztalatot a pénzügyi szektorban.

2002-ben csatlakozott a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), 2013 és 2015 között az MNB ügyvezető igazgatójaként a pénzügyi stabilitásért és a hitelösztönzésért felelt, emellett tagja volt a Pénzügyi Stabilitás Tanácsnak és az Európai Bankhatóságnak is.

2015-ben a jegybank alelnökévé nevezték ki, ezzel együtt a monetáris tanács tagja lett, 2015 és 2017 között párhuzamosan a Budapesti Értéktőzsde elnöki tisztségét is betöltötte.

A kormányzati szférába 2020-ban lépett be, amikor miniszterelnöki megbízottként a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója lett. Feladatai közé tartozott a gazdaságpolitikai döntések szakmai támogatása és a különböző gazdaságpolitikai területek összehangolása.