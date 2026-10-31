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Erről nem szokott beszélni Vitézy Dávid: 150 milliárd forintot fizetnek ki két autópályára, nem Mészáros Lőrinc kapja, hanem külföldi beruházók – beleírták a 2027-es költségvetésbe

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Jelentősen átalakítaná a kormány az autópálya-koncessziók finanszírozását, ám a jövő évi költségvetésben továbbra is tekintélyes összegek szerepelnek erre a célra. A 2027-es büdzsé tervezetéből kiderül, mennyit szánnak az MKIF-nek, és mekkora összeg jut az M5-ös és M6-os autópályák külföldi érdekeltségű üzemeltetőinek.
VG
2026.10.31, 14:04
Frissítve: 2026.10.31, 14:32
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Az autópálya-koncessziók közül eddig elsősorban a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető társaság ügye kapott nagy nyilvánosságot, pedig más szereplőknek is jelentős összegeket fizet az állam. A 2027-es költségvetésből kiderül, hogy az MKIF mellett pontosan mekkora összegeket szán a kormány az M5-ös és M6-os autópályák külföldi érdekeltségű üzemeltetőinek. 

Vitézy Dávid, MKIF
A 2027-es költségvetés tervezetében is rögzítették, hogy – Vitézy Dávid bejelentésének megfelelően –, száműzik az MKIF-et az autópálya-koncessziókból. / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Április 1-jével megszűnik az MKIF-fel 35 évre kötött autópálya-koncessziós szerződés

Összesen 319,87 milliárd forintot különít el a kormány a gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díjaira a 2027-es költségvetésben. Ez 246,13 milliárd forinttal kevesebb az idei, módosított előirányzatnál. A csökkenés nagy része az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek szánt kifizetéseket érinti. 

A gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjára az idei 386 milliárd forint helyett jövőre 171 milliárdot terveztek. A 215 milliárd forintos, több mint 55 százalékos csökkenés oka, hogy a kormány 2027. április 1-jével megszüntetné az MKIF-fel 35 évre kötött autópálya-koncessziós szerződést. 

Ahogyan arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter még októberben jelentette be, hogy az úthálózat üzemeltetését a Magyar Közút venné át, csak az M1-es autópálya fejlesztése képezne kiveételt.

Harmadakkora úthálózatra majdnem ugyanannyi pénz

A költségvetés másik jelentős tétele az M5-ös és M6-os autópályák rendelkezésre állási díja. Erre a két autópályára 148,87 milliárd forintot irányoz elő a kormány, szemben az idei 180 milliárddal. A tervezett megtakarítás 31,13 milliárd forint.

A két előirányzat összevetésénél azonban érdemes figyelembe venni az üzemeltetett úthálózat hosszát is. Az MKIF mintegy 1300 kilométernyi gyorsforgalmi útért felel, az M5–M6-os koncesszorok viszont összesen hozzávetőleg 390 kilométert kezelnek.

Utóbbiak tehát kevesebb mint harmadakkora hálózatért az MKIF-nek előirányzott összeg 87 százalékát kapnák meg.

A 2027-es költségvetésben mindössze 22,13 milliárd forint a különbség a két tétel között. Az összehasonlításnál ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy az MKIF-nek szánt 171 milliárd forint nem teljes évi működésre vonatkozik. A rendelkezésre állási díjak emellett az üzemeltetésen túl a koncessziós szerződésekben vállalt beruházások finanszírozását is szolgálják.

  • Az M5-ös autópályát az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. üzemelteti, 
  • amely az osztrák Strabag-csoport érdekeltségébe tartozik. 

Az M6-os autópálya különböző szakaszaianak üzemeletetésében több koncessziós társaság vesz részt, amelyek tulajdonosi körében külföldi infrastrukturális és pénzügyi befektetők is megtalálhatók.

Elvették az MKIF-től az M6-os szakaszt, 105 milliárdos megtakarításról beszél a kormány

Az M6-os autópálya egyik szakaszának üzemeltetéséről az elmúlt hónapokban külön döntést hozott a kormány. Vitézy Dávid augusztusban jelentette be, hogy az Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszt mégsem bízzák az MKIF-re. 

A tárcavezető szerint a korábbi konstrukció alapján az állam 149 milliárd forintot fizetett volna a feladatért. Októberben viszont már arról számolt be, hogy az érintett szakasz üzemeltetését az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. végzi tovább, 11 évre összesen 44 milliárd forintért.

A kormány a két összeg különbsége alapján 105 milliárd forintos megtakarítást jelentett be, ugyanakkor az MKIF vitatta az összehasonlítás alapját, hiszen mind az időtáv, mind a műszaki tartalom szempontjából lényeges különbségek vannak a két konstrukció között.

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