Itt a vége: Ursula von der Leyenék szép csendben bevitték az utolsó ütést a magyar autópálya-koncessziónak – megvan a dátum, melyik napon vonulhat le az MKIF
Az is látszik, hogy az MKIF-nek ez a fajta koncessziós szerződés a jövőben nem fenntartható. Ennek több oka van, erről beszéltem hosszan a nyilvánosság előtt, nem ismételném most ezt el. Talán annyit említenék meg, hogy a legutóbbi sajtótájékoztatóm óta, amit erről tartottam, ugye még egy érdemi változás történt. Október elején az Európai Bizottság lezárta a kötelezettségszegési eljárásnak azt a szakaszát, ahol a tagállam még érveket tud bemutatni és kiadta azt az úgynevezett indokolt véleményét, ami lezárja és bírósági szakaszban fordítja ezt át, és megállapította azt, hogy a teljes MKIF-szerződés az európai uniós jog ellenesen és az uniós közbeszerzési szabályok megsértésével született. Tehát itt is azt tudom mondani, hogy egyébként ha a politikai kontextus nem változott volna meg radikálisan, valószínűleg az MKIF szerződése mostanra az összeomlás fázisában lenne – fogalmazott Vitézy Dávid a Magyar Közlekedési Konferencián.
Megkezdték az MKIF szerződésének fokozatos lezárását
Vitézy szerint ezt már érzékelték, amikor átvették a tárcát, hogy valójában ezzel mindenki tisztában van, és nyilvánvalóan a bankok óvatossága, a kivitelezések megindulásának jelentős lassúsága a korábbi tervekhez képest is nagy részt ennek köszönhető.
Ez alapján én azt tudom mondani, hogy az MKIF szerződésének a fokozatos lezárását megkezdtük
– hangsúlyozta.
Vitézy a konferencián elmondta:
Az autópálya-koncesszor ezt a kérdést most már azt gondolom, hogy még ha fönn is tartja bizonyos jogi álláspontjait, nem vitatja. Ez alapján a tervünk az, és ez most már egy az MKIF által visszaigazolt emlékeztetőben is szerepel, hogy jövő év április 1-től a Magyar Közút visszaveszi az MKIF által jelenleg működtetett autópályák teljes körű üzemeltetését. Március 31-én az MKIF levonul, és az üzemeltető társaságai megszűnnek, a vonatkozó feladatokat pedig a Magyar Közút visszaveszi.
Azt látjuk, hogy egy jó minőségű üzemeltetés mellett is a jelenlegi szolgáltatási díjak töredékéért tudja a Magyar Közút működtetni az autópályahálózatot, tehát ez a koncessziós kísérlet ezzel ebben a formában véget ér. Ugye, ha megnézzük eddig, 2026. augusztusáig nettól 870 milliárd forintot fizetett ki az MKIF-nek a magyar állam.
Minden tőlünk független vélemény szerint is, és egyébként gyakorlatilag az MKIF saját számai szerint is, ezt nem ruházták be még az autópályahálózaton, tehát jelenleg is egy jelentős készpénzállomány áll az autópálya-koncesszornál. Ez is mutatja mindazt, amit az Európai Bizottság is kritikával illet, hogy ez valójában nem egy valódi koncesszió volt, hiszen egy valódi koncessziónál pénzt hoz be a koncesszor, és nem pénzt visz ki az első években. Alapvető logikája egy koncessziónak, hogy a magántulajdonosok beruháznak, és aztán a koncesszió időtartama alatt látják viszont a pénzüket.
Itt a fordítottja történt, a magántulajdonosok osztalékot vettek ki, míg a magyar állam előfinanszírozta a koncesszort. Csak azt tudom mondani, hogy itt is nyilván vannak, akiknek fáj a szíve egyes projektekért vagy egyes elemekért, vagy egyes műszaki teljesítményekért. Itt is azt tudom csak mondani, hogy még ha egyes részleteiben vagy egyes szakemberek kiváló munkájában látszik és nyilván érték, ez a dolog olyan mértékig áll szemben minden európai uniós joggal, szabályossággal, a közpénzek felelős elköltéséhez fűződő összes közérdekkel, hogy ezt a szerződést ebben a formában továbbvinni a magyar állam nem tudja és nem is akarja – fogalmazott a konferencián Vitézy Dávid.
Megszólalt Orbán Viktor a külföldieknek átadott autópályáról és a Déli Körvasút leállításáról
A volt kormányfő úgy látja, a magyar gazdaság megtorpanása a külföldi befektetőknek kedvezhet, akik így olcsóbban szerezhetnek meg hazai eszközöket. Orbán Viktor a Bayer Show-ban a mezőgazdaság, az építőipar és a turizmus problémáiról, valamint a kormány gazdasági vezetőinek felkészültségéről is beszélt.
A műsorban Bayer Zsolt felvetésére az M6-os autópálya koncesszióját hozta szóba. Orbán Viktor állítása szerint a Fidesz-kormány idején egy korábban külföldi kézben lévő konstrukciót magyar szereplőknek adtak át, a jelenlegi kormány azonban megváltoztatta ezt.