Itt a vége: Ursula von der Leyenék szép csendben bevitték az utolsó ütést a magyar autópálya-koncessziónak – megvan a dátum, melyik napon vonulhat le az MKIF

Az is látszik, hogy az MKIF-nek ez a fajta koncessziós szerződés a jövőben nem fenntartható. Ennek több oka van, erről beszéltem hosszan a nyilvánosság előtt, nem ismételném most ezt el. Talán annyit említenék meg, hogy a legutóbbi sajtótájékoztatóm óta, amit erről tartottam, ugye még egy érdemi változás történt. Október elején az Európai Bizottság lezárta a kötelezettségszegési eljárásnak azt a szakaszát, ahol a tagállam még érveket tud bemutatni és kiadta azt az úgynevezett indokolt véleményét, ami lezárja és bírósági szakaszban fordítja ezt át, és megállapította azt, hogy a teljes MKIF-szerződés az európai uniós jog ellenesen és az uniós közbeszerzési szabályok megsértésével született. Tehát itt is azt tudom mondani, hogy egyébként ha a politikai kontextus nem változott volna meg radikálisan, valószínűleg az MKIF szerződése mostanra az összeomlás fázisában lenne – fogalmazott Vitézy Dávid a Magyar Közlekedési Konferencián.

Ursula von der Leyenék szép csendben bevitték az utolsó ütést a magyar autópálya-koncessziónak – megvan a dátum, melyik napon vonulhat le az MKIF/Fotó: Hans Lucas via AFP

Megkezdték az MKIF szerződésének fokozatos lezárását

Vitézy szerint ezt már érzékelték, amikor átvették a tárcát, hogy valójában ezzel mindenki tisztában van, és nyilvánvalóan a bankok óvatossága, a kivitelezések megindulásának jelentős lassúsága a korábbi tervekhez képest is nagy részt ennek köszönhető.

Ez alapján én azt tudom mondani, hogy az MKIF szerződésének a fokozatos lezárását megkezdtük

– hangsúlyozta.

Vitézy a konferencián elmondta:

Az autópálya-koncesszor ezt a kérdést most már azt gondolom, hogy még ha fönn is tartja bizonyos jogi álláspontjait, nem vitatja. Ez alapján a tervünk az, és ez most már egy az MKIF által visszaigazolt emlékeztetőben is szerepel, hogy jövő év április 1-től a Magyar Közút visszaveszi az MKIF által jelenleg működtetett autópályák teljes körű üzemeltetését. Március 31-én az MKIF levonul, és az üzemeltető társaságai megszűnnek, a vonatkozó feladatokat pedig a Magyar Közút visszaveszi.

Azt látjuk, hogy egy jó minőségű üzemeltetés mellett is a jelenlegi szolgáltatási díjak töredékéért tudja a Magyar Közút működtetni az autópályahálózatot, tehát ez a koncessziós kísérlet ezzel ebben a formában véget ér. Ugye, ha megnézzük eddig, 2026. augusztusáig nettól 870 milliárd forintot fizetett ki az MKIF-nek a magyar állam.