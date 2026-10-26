Újra megerősítette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a Tisza-kormány befejezi a mohácsi Duna-hidat, és a következő két évben is biztosítja a szükséges forrásokat. A beruházás közben látványos szakaszához érkezett: a szakemberek már a három acélívből álló hídszerkezet elemeit emelik a helyükre, a Duna medrében pedig a pillér építése is előrehaladt. A kormány a kapcsolódó útfejlesztések átalakításával mintegy 75 milliárd forintot takarít meg.

Vitézy Dávid újból megerősítette: megépül a mohácsi Duna-híd, a Tisza-kormány állja a számlát – már a hatalmas acélíveket emelik a helyükre / Fotó: Világgazdaság

Nem áll le a mohácsi Duna-híd építése, a Tisza-kormány a következő években is finanszírozza a beruházást – írta ki Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy

a folyamatban lévő kivitelezést nem hagyják félbe, a cél továbbra is a híd szakszerű, megfelelő minőségű befejezése.

A finanszírozás döntő része ráadásul még hátravan. A miniszter szerint a híd megépítéséhez szükséges források legnagyobb részét 2027-ben és 2028-ban kell biztosítani.

Vitézy Dávid megerősítette, hogy a jövő évi költségvetés tervezete már tartalmazza a beruházás folytatásához szükséges fedezetet. A korábbi kormányzati tájékoztatás alapján a híd elkészülésével 2028 végéig számolnak.

Már a hatalmas acélíveket emelik a mohácsi Duna-hídnál

A beruházás közben újabb jelentős építési szakaszához érkezett. Vitézy Dávid beszámolója szerint jelenleg a három összekapcsolódó acélív hatalmas szerkezeti elemeinek beemelése zajlik. A munkálatok során az acélíveket milliméteres pontossággal kell beállítani és összeilleszteni. A bonyolult mérnöki feladatok mellett a Duna medrében a mederpillér építése is folytatódik.

A szakemberek már beemelték a mederpillér utolsó két előregyártott vasbeton kéregelemét is. A munkavégzést nehezíti, hogy a folyó vízállása jelenleg szokatlanul alacsony. A beruházás méreteit jól érzékelteti, hogy egy korábbi munkafázisban egy mintegy 2700 tonnás acélszerkezetet 107 méterrel toltak előre a Duna fölött.

A jobb parti acélívek beemelése várhatóan október végéig tart, ezt követően a bal parti szerkezeti munkák következnek, amelyek a tervek szerint 2027 januárjáig zajlanak.