Vitézy Dávid újból megerősítette: megépül a mohácsi Duna-híd, a Tisza-kormány állja a számlát – már a hatalmas acélíveket emelik a helyükre
Újra megerősítette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a Tisza-kormány befejezi a mohácsi Duna-hidat, és a következő két évben is biztosítja a szükséges forrásokat. A beruházás közben látványos szakaszához érkezett: a szakemberek már a három acélívből álló hídszerkezet elemeit emelik a helyükre, a Duna medrében pedig a pillér építése is előrehaladt. A kormány a kapcsolódó útfejlesztések átalakításával mintegy 75 milliárd forintot takarít meg.
Nem áll le a mohácsi Duna-híd építése, a Tisza-kormány a következő években is finanszírozza a beruházást – írta ki Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy
a folyamatban lévő kivitelezést nem hagyják félbe, a cél továbbra is a híd szakszerű, megfelelő minőségű befejezése.
A finanszírozás döntő része ráadásul még hátravan. A miniszter szerint a híd megépítéséhez szükséges források legnagyobb részét 2027-ben és 2028-ban kell biztosítani.
Vitézy Dávid megerősítette, hogy a jövő évi költségvetés tervezete már tartalmazza a beruházás folytatásához szükséges fedezetet. A korábbi kormányzati tájékoztatás alapján a híd elkészülésével 2028 végéig számolnak.
Már a hatalmas acélíveket emelik a mohácsi Duna-hídnál
A beruházás közben újabb jelentős építési szakaszához érkezett. Vitézy Dávid beszámolója szerint jelenleg a három összekapcsolódó acélív hatalmas szerkezeti elemeinek beemelése zajlik. A munkálatok során az acélíveket milliméteres pontossággal kell beállítani és összeilleszteni. A bonyolult mérnöki feladatok mellett a Duna medrében a mederpillér építése is folytatódik.
A szakemberek már beemelték a mederpillér utolsó két előregyártott vasbeton kéregelemét is. A munkavégzést nehezíti, hogy a folyó vízállása jelenleg szokatlanul alacsony. A beruházás méreteit jól érzékelteti, hogy egy korábbi munkafázisban egy mintegy 2700 tonnás acélszerkezetet 107 méterrel toltak előre a Duna fölött.
A jobb parti acélívek beemelése várhatóan október végéig tart, ezt követően a bal parti szerkezeti munkák következnek, amelyek a tervek szerint 2027 januárjáig zajlanak.
Nemzetközi közlekedési folyosó fontos eleme lehet a mohácsi Duna-híd
A mohácsi Duna-híd a magyar-szerb határforgalom átalakításában is fontos szerepet kaphat. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a Tisza-kormány 19,6 milliárd forintból fejlesztené a Hercegszántó-Béreg határátkelőt, melyet a nemzetközi teherforgalom előtt is megnyitnának. A beruházás célja a túlterhelt röszkei határátkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, új útvonalat biztosítva a Balkán felé tartó kamionoknak.
Ebben a bajai déli elkerülő út, a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat is fontos szerepet játszhat,
összekötve a határátkelőt a magyar gyorsforgalmi hálózattal. A fejlesztés a szerb oldalon épülő, mintegy 190 kilométeres, Vajdaság mosolya néven ismert gyorsforgalmi úttal együtt új nemzetközi közlekedési folyosót teremthet.
Mindez figyelemre méltó fordulat, hiszen a Tisza-kormány korábban még a mohácsi Duna-híd szükségességét is megkérdőjelezte, most azonban már egy jelentős nemzetközi közúti fejlesztés fontos elemeként számol vele. A híd elkészülése így a térség közlekedésének javítása mellett a magyar-szerb áruforgalom számára is új lehetőségeket nyithat.