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Nem állna meg a kormány a Mohunál, felkutatja az összes szerződést: teljes átalakítást akar a Tisza – ezt tennék a szelektív hulladékgyűjtéssel

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A magyar hulladékgazdálkodás teljes rendszerének felülvizsgálatát sürgeti Gajdos László, aki szerint Magyarország jelentős lemaradásban van a körforgásos gazdaság területén. Az élő környezetért felelős miniszter szerint nem egyszerűen a koncessziós rendszer vagy a Mohu működését kellene újragondolni, hanem minden olyan elemet, amely nem működik megfelelően.
VG
2026.10.08, 16:04
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Gajdos László a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban beszélt a magyar hulladékgazdálkodás helyzetéről az MTI tudósítása szerint. A miniszter szerint a hulladékgazdálkodás a Mohu nevével jelzett koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul. Mint fogalmazott, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát is.

20260714_parlament_HZ_VG (24). Gajdos László, Mohu
Gajdos László szerint nemcsak a Mohuról van szó, az egész hulladékgazdálkodási rendszert felül kell vizsgálni
Fotó: Világgazdaság / Havran Zoltán

Jelentős a lemaradás a körforgásos gazdaságban ez nemcsak a Mohut érinti

Gajdos László szerint Magyarország jelentős lemaradásban van a körforgásos gazdaság megvalósításában. A probléma szerinte nem vezethető vissza egyetlen szerződésre vagy intézményre, ezért nem is pusztán a koncessziós rendszer átalakítása jelentheti a megoldást.

Úgy véli, minden olyan területen változtatni kell, amely jelenleg nem működik kellő hatékonysággal.

A miniszter 

  • több hulladékudvart, 
  • hatékonyabb hulladékkezelést, és 
  • korszerűbb technológiákat sürgetett. 

Szerinte arra is szükség lenne, hogy több, újrahasznosítható anyagból készüljön termék, miközben a lakossági szelektív hulladékgyűjtést egyszerűbbé kell tenni.

Gajdos László szerint a környezetvédelmi problémák jelentős része mérnöki feladat, amelyet megfelelő tudással és innovációval lehet megoldani.

A Mohu rendszere is átalakulhat

A miniszter kijelentése azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt hetekben a Mohu működésének felülvizsgálata és a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer jövője is egyre hangsúlyosabb politikai téma lett.

Mint korábban megírtuk, Gajdos László közel egy hónapja Hadházy Ákossal is egyeztetett a hulladékgazdálkodási rendszer helyzetéről. A megbeszélést követően Hadházy egy lehetséges átállásról is beszélt.

A kérdés azután kapott figyelmet, hogy Magyar Péter bejelentette: a kormány felülvizsgálja a Mohu működését. 

A kormány első vizsgálatai alapján ugyanis az a kép alakult ki, hogy a társaság nem, vagy csak hiányosan teljesíti a vállalt kötelezettségeit.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a Mohu a kitűzött célokhoz képest nem működik megfelelően, miközben az uniós előírások szigorodása miatt a következő évben tovább nőhet a nyomás a magyar hulladékgazdálkodáson.

A Mohu ugyanakkor maga is jelezte, hogy szükség lehet a rendszer újragondolására.

Álláspontunk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak

– közölte korábban a társaság.

A mostani miniszteri nyilatkozat alapján így nem pusztán a Mohu működésének korrekciója lehet napirenden: a kormányzat a teljes hulladékgazdálkodási rendszerhez hozzányúlhat. A következő időszak egyik fontos kérdése az lesz, hogy a felülvizsgálat milyen konkrét változásokat hoz a koncessziós modellben, a hulladékgyűjtésben és az újrahasznosításban.

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hulladékgazdálkodás
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt
felülvizsgálat
körforgásos gazdaság
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