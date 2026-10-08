Nem állna meg a kormány a Mohunál, felkutatja az összes szerződést: teljes átalakítást akar a Tisza – ezt tennék a szelektív hulladékgyűjtéssel
Gajdos László a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban beszélt a magyar hulladékgazdálkodás helyzetéről az MTI tudósítása szerint. A miniszter szerint a hulladékgazdálkodás a Mohu nevével jelzett koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul. Mint fogalmazott, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát is.
Jelentős a lemaradás a körforgásos gazdaságban – ez nemcsak a Mohut érinti
Gajdos László szerint Magyarország jelentős lemaradásban van a körforgásos gazdaság megvalósításában. A probléma szerinte nem vezethető vissza egyetlen szerződésre vagy intézményre, ezért nem is pusztán a koncessziós rendszer átalakítása jelentheti a megoldást.
Úgy véli, minden olyan területen változtatni kell, amely jelenleg nem működik kellő hatékonysággal.
A miniszter
- több hulladékudvart,
- hatékonyabb hulladékkezelést, és
- korszerűbb technológiákat sürgetett.
Szerinte arra is szükség lenne, hogy több, újrahasznosítható anyagból készüljön termék, miközben a lakossági szelektív hulladékgyűjtést egyszerűbbé kell tenni.
Gajdos László szerint a környezetvédelmi problémák jelentős része mérnöki feladat, amelyet megfelelő tudással és innovációval lehet megoldani.
A Mohu rendszere is átalakulhat
A miniszter kijelentése azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt hetekben a Mohu működésének felülvizsgálata és a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer jövője is egyre hangsúlyosabb politikai téma lett.
Mint korábban megírtuk, Gajdos László közel egy hónapja Hadházy Ákossal is egyeztetett a hulladékgazdálkodási rendszer helyzetéről. A megbeszélést követően Hadházy egy lehetséges átállásról is beszélt.
A kérdés azután kapott figyelmet, hogy Magyar Péter bejelentette: a kormány felülvizsgálja a Mohu működését.
A kormány első vizsgálatai alapján ugyanis az a kép alakult ki, hogy a társaság nem, vagy csak hiányosan teljesíti a vállalt kötelezettségeit.
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a Mohu a kitűzött célokhoz képest nem működik megfelelően, miközben az uniós előírások szigorodása miatt a következő évben tovább nőhet a nyomás a magyar hulladékgazdálkodáson.
A Mohu ugyanakkor maga is jelezte, hogy szükség lehet a rendszer újragondolására.
Álláspontunk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak
– közölte korábban a társaság.
A mostani miniszteri nyilatkozat alapján így nem pusztán a Mohu működésének korrekciója lehet napirenden: a kormányzat a teljes hulladékgazdálkodási rendszerhez hozzányúlhat. A következő időszak egyik fontos kérdése az lesz, hogy a felülvizsgálat milyen konkrét változásokat hoz a koncessziós modellben, a hulladékgyűjtésben és az újrahasznosításban.