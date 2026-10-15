Új energiahordozói piacra lép be a Mol, rengeteg magyar háztartás járhat jól – több milliárd forintot költött a fejlesztésre a vállalat, de máris hasonló projekteket mérlegel

A Mol olyan üzemet adott át Szarvason egy több mint 2,7 milliárd forintos beruházás révén, amelynek köszönhetően évente több mint 7 millió köbméterrel kevesebb földgázra lesz szüksége az országnak. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg.

Egyenesen a földgázhálózatba kerül a Mol szarvasi tiszta biometánja

Fotó: Bencsik Adam

Mint közleményében rámutat, a helyben előállított energia ma már nem pusztán előny, hanem stratégiai tényező.

A Szarvason előállított energiahordozó mezőgazdasági háttére erős, előállítása pedig a meglévő gázhálózatra és valós ipari keresletre épülhet.

A biogázból előállított, nagy tisztaságú biometánról, Kelet-Közép-Európa saját energiatermelésének nagy lehetőségéről van szó.

A biogáz szerves anyagok (például növényi maradványok, trágya, élelmiszerhulladék) lebontásával keletkező, megújuló energiaforrás. Főként metánt, szén-dioxidot és egyéb vegyületeket is tartalmaz. Az új üzem utóbbiaktól tisztítja meg a biogázt és így nagy tisztaságú, ami pedig visszamarad, az a nagy energiatartalmú biometán.

Értékes papír is jár a biometánhoz

Amellett, hogy a biometánnal kiváltható a földgáz, mint fosszilis energiahordozó, a biometán a hozzá hoz tartozó zöld tanúsítvány (ISCC ) révén egy sokkal nagyobb hozzáadott értékű termék. Továbbá a biometán közvetlenül felhasználható a közösségi közlekedésben és a teherfuvarozásban. Bégső soron a szerves hulladékból előállított megújuló energia a fenntarthatóbb közlekedés üzemanyagává is válhat. A Mol hosszabb távon képes a biometánt kereskedelmi, finanszírozási és projektmegvalósítási kompetenciáival nagy léptékben működő, kereskedhető gázüzletté alakítani” – idézi a közlemény Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját.

A MOL-csoport 2023-ban vette meg a Szarvasi Biogázüzemet. Az üzemben az elmúlt években előállított 11-12 millió köbméter biogázt kapcsolt energiatermelésben hasznosították, ezzel évi közel 24 gigawattóra megújuló villamos energiát és jelentős mennyiségű hőenergiát állítottak elő. A mostani fejlesztéssel az üzem hasznosítási lehetőségei tovább bővülnek azáltal, hogy a biometán már a földgázhálózatba is betáplálhatóvá vált. Az üzem évente

több mint 40 000 tonna, a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel,

és további 53 000 tonna maradék hulladékot (például hígtrágyát vagy pulykatrágyát) a szomszédos állattartó és húsfeldolgozó gazdaságokból,

valamint mintegy 18 000 tonna mezőgazdasági szubsztrátot.

A Mol fejében már a jövőbeni felvásárlások járnak

A Mol mezőgazdasági partnerei és alapanyag-szolgáltatói kulcsszerepet játszanak a stabil és hatékony nyersanyagellátásban, ezért a Mol erősíteni kívánja a mezőgazdasági ágazattal való együttműködést. A szarvasi üzem működtetése során szerzett tapasztalatait a jövőbeni felvásárlási lehetőségek értékelésében és új zöldmezős beruházások tervezésében is hasznosítja.