Üzent a székháza előtt tüntető kiskutasoknak a Mol: egyértelművé tette álláspontját az olajtársaság – „ez mindannyiunk közös érdeke”

Rövid közleményben reagált a pénteken a Mol Campus előtt demonstráló Független Benzinkutak Szövetségének a magyar olajtársaság.

A Mol üzent a demonstráló független benzinkutasoknak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol első számú feladata, hogy mindig legyen elég üzemanyag Magyarországon. A nemzetközi energiapiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság, a mi dolgunk az, hogy ezt a családok és a vállalkozások ne érezzék meg a mindennapokban. Hogy mindig rendelkezésre álljon a mindennapokhoz szükséges energia

– írja a Világgazdasághoz eljuttatott sajtóközleményében a hazai üzemanyag kis- és nagykereskedelmi piacon egyaránt meghatározó pozícióban lévő társaság.

„Ugyanilyen fontosnak tartjuk a konstruktív szakmai párbeszédet. Ahogy eddig, úgy a jövőben is részt veszünk minden olyan releváns szakmai fórumon és egyeztetésen, amely lehetőséget teremt a piaci szereplők közötti együttműködésre és a közös megoldások keresésére” – teszik hozzá.

A Mol szerint mindannyiunk közös érdeke, hogy hazánk és a régiónk üzemanyag-ellátása folyamatos, biztonságos és kiszámítható legyen.

A Független Benzinkutak Szövetsége péntek 11 órára szervezett demonstrációt a Mol XI. kerületi központja elé. A szervezet Facebook-eseményben jelentette be, hogy a független benzinkutak fennmaradásáért, a munkatársak megélhetéséért és a töltőállomásokkal együttműködő vállalkozások jövőjéért állnak ki.

A szövetség szerint a Mol nagykereskedelmi árképzése és ellátási gyakorlata olyan nyomást helyez a független kutakra, amely egyre több vállalkozás fennmaradását veszélyezteti. A szervezet különösen problémásnak tartja, hogy a Mol egyszerre jelentős beszállítója és kiskereskedelmi versenytársa a kisebb kutaknak.

A szervezet 600-700, jelentős részben magyar tulajdonú családi vállalkozást lát közvetlenül érintettnek.

A demonstrálók többek között a független benzinkutak gazdasági helyzetének rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát követelik. Emellett a magyar állam és a Mol gazdasági, szabályozási és stratégiai kapcsolatrendszerének független és átlátható vizsgálatát is sürgetik.