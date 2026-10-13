Rendkívüli fordulat az évszázad magyar olajüzletében: az utolsó pillanatban bukhatja el a Mol a NIS felvásárlását, Washingtonból jöhet a feketeleves

Akár amerikai kézbe is kerülhet a szerbiai olajipari vállalat, a Naftna industrija Srbije (NIS) orosz tulajdonrésze – idézte Aleksandar Vučić Russia Today Balkan című lapnak adott interjújá a Blic. A szerb elnök szerint Oroszország már megállapodásra jutott a magyar Mollal több fontos kérdésben, ugyanakkor a tárgyalások lezárása előtt további lehetőségek is felmerülhetnek.

Alaksandar Vucic a Russia Today Balkannak adott interjút többek közt a Mol-NIS-ügyletről is. / Fotó: Xinhua / AFP

Az amerikai-orosz egyeztetéseken múlhat, hogy végül megszerzi-e a Mol a NIS pancovai finomítóját

Vučić úgy fogalmazott, hogy megérti mind az orosz, mind az amerikai fél álláspontját, ám a két ország viszonya folyamatosan változik, ami a NIS jövőjét is befolyásolhatja.

„Úgy gondolom, hogy az oroszok fontos kérdésekben már megállapodtak a Mol-lal. Talán csak néhány, a jövőt érintő részlet maradt hátra” – jelentette ki. A szerb elnök ugyanakkor nem zárta ki, hogy Moszkva végül Washingtonnal is tárgyalásokat kezd az olajvállalat tulajdonviszonyainak rendezéséről.

Szerinte erre különösen akkor nyílhat lehetőség, ha az orosz–amerikai energetikai egyeztetések, köztük a dízelüzemanyaggal kapcsolatos megállapodások kedvezően alakulnak. „Még azt sem zárnám ki, hogy az amerikaiaknak adják el” – mondta Vučić.

A szerb államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen megállapodás elsősorban az Egyesült Államok és Oroszország döntésétől függene.

A NIS jövője az amerikai szankciók miatt vált különösen fontossá. Vučić jelenleg nem számít arra, hogy Washington egyszerűen feloldaná az olajvállalatot sújtó korlátozásokat, de az orosz–amerikai kapcsolatok alakulása más megoldások előtt is megnyithatja az utat.

Magyarország elbukhatja az évszázad olajüzletét

Ahogyan korábban a Világgazdaság is beszámolt róla: egészen szeptember végéig úgy tűnt, hogy az amerikaiak jóváhagyását kell csak még bezsebelni és tető alá hozható a Mol-NIS felvásárlás, hiszen a szerb és az orosz pozitív szándékban változást nem jelentettek be.

A híres, hírhedt szerb politikus Alekszandr Vulin valószínűleg nem véletlenül pont ennek az újságnak adott interjút, amelyben hosszabban is kitért a Mol-NIS ügyére. Egyenesen arról beszélt, hogy

Szerbia megvásárolhatná Oroszország részesedését a NIS-ben, egészen pontosan a Gazprom többségi tulajdonrészét.

Vagyis ez egy merőben új forgatókönyv, amit immáron nyilvánosan is az oroszok tudomására hozott. Ebből az következne, hogy mégse a Mol-lal egyeznének meg az oroszok. Alekszandr Vulin ugyanis úgy véli, hogy Szerbia szükség esetén megvásárolhatná a Gazprom Nyeft többségi részvénycsomagját a NIS-ben. A RIA nem felejtett el emlékeztetni rá, hogy Aleksandar Vucsics szerb elnök 2025 novemberében amiatt sajnálkozott, hogy a szerb állam nem kapott elővásárlási jogot az orosz–szerb NIS többségi részesedésére. Akkor megjegyezte, hogy pedig a szerb hatóságok azt javasolták az orosz félnek, hogy engedje át a részesedést Szerbiának.

Fontos azt is érteni, kicsoda Alekszandr Vulin. Ő régi, oroszbarátként ismert bútordarab a szerb nagypolitikában. Jelenleg a Szocialisták Mozgalma párt alapítójaként szerepel, de 2025 áprilisában még Szerbia miniszterelnök-helyettese volt. De előtte betöltötte a védelmi miniszteri és a belügyminiszteri pozíciót is.

Az oroszokkal kapcsolatos viszonyban az is emeli a jelentőségét, hogy 2024. január 30-án Vlagyimir Putyin orosz elnök Barátság Renddel tüntette ki. Az, hogy ő most megszólalt a Mol-NIS felvásárlásról, nem nehéz egyfajta üzenetnek értékelni. Szerb szemszögből nézve, ha a szükség úgy kívánja,

a céget el lehetne adni Szerbiának.

Így nem kerülne sem Magyarország, sem más kezébe,

a NIS szerb kézben maradna, és az ország maga rendelkezhetne ezzel az erőforrással. Ez persze nem ilyen egyszerű, de azt tudom, hogy az orosz fél mindig tekintettel volt Szerbia érdekeire – jegyezte meg sokatmondóan.