Elárulta a Mol, mi történt az évszázad olajüzletével − erre senki nem számított

Sinisa Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere kedden bejelentette, hogy a szerbiai NIS olajipari vállalat többségi tulajdonosai és a Mol megállapodtak az orosz tulajdonrész adásvételéről. Szerb sajtóértesülések szerint a szerződést aláírták, azonban a magyar társaság árnyalta a képet.

Újabb információ látott napvilágot a Mol-NIS üzlettel kapcsolatban / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem történt olyan változás a tranzakcióban, amiről a tőkepiacokat tájékoztatnunk kellene. Új, releváns fejlemény esetén haladéktalanul tájékoztatást nyújtunk az irányadó szabályok szerint − közölte a Mol a Világgazdasággal.

Belgrádban arról beszéltek, hogy lezárulhat a Mol−NIS-tranzakció

Sinisa Mali a Bloomberg Adria TV-nek nyilatkozott arról, hogy a NIS orosz többségi tulajdonosai és a Mol között megszületett a végleges megállapodás, amelyet a felek aláírásukkal is megerősítettek, a szerb állam korábban pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar olajtársasággal. A politikus szerint a tulajdonosváltáshoz már csak a szerb és bosznia-hercegovinai versenyhatóságok beleegyezésére van szükség.

A magyar társaság azonban hangsúlyozta, hogy nem történt olyan változás a tranzakcióban, amiről a tőkepiacokat tájékoztatni kellene.

A Mol és a NIS közötti tárgyalások már hosszú ideje zajlanak, a helyzetet pedig tovább bonyolítja az iráni konfliktus nyomán kibontakozó energiaválság. Dubravka Djedovic Handanovic, Szerbia bányászati és energetikai minisztere korábban rámutatott, hogy az olajszármazékok árának meredek emelkedése miatt olyan megoldást kell találni, amely nem sodorja veszélybe az ország energiaellátását. Belgrád részéről ennek tekintetében kiemelten fontos, hogy a pancsovai olajfinomító egy esetleges tulajdonosváltást követően is üzemeljen.

Miért bonyolult az üzletkötés?

Az Egyesült Államok 2025-ben szankciókat vetett ki a NIS-re az orosz többségi tulajdonrész miatt, ezért a vállalat vezetői a részvénycsomag eladása mellett döntöttek a további működés biztosítása érdekében.

A NIS többségi részvénycsomagját (56,15 százalék) jelenleg a Gazprom és leányvállalata, a Gazpromnyefty birtokolja,

míg a fennmaradó értékpapírok 29,9 százalékban a szerb állam, 13,95 százalékban pedig kisrészvényesek és alkalmazottak tulajdona. Mivel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) szankcionálta a vállalatot, ezért a tulajdonosváltáshoz az Egyesült Államok beleegyezése is szükséges. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a jelenlegi tulajdonosi szerkezet mellett a NIS működése is OFAC-engedélyhez kötött, ennek elvesztése pedig beláthatatlan következményekkel járna Szerbia számára.