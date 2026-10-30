Hirtelen bejelentést tett Hernádi Zsolt, a Mol százhalombattai finomítójáról van szó – „ez önmagában óriási dolog”

A közel egy évig tartó, megközelítőleg 18 milliárd forintos (56 millió dolláros) költségvetésből megvalósított helyreállítást követően az üzem ismét teljes kapacitással működik a Mol Csoport BÉT-en megjelent közleménye szerint. A helyreállítás nem járt kapacitásbővítéssel, az AV3 üzem az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.

A Mol befejezte a Dunai Finomító tavalyi tűzesetben megsérült egységének helyreállítrását (a vállalat által közreadott kép)

Fotó: MARK_KISS / Mol

Befejeződött a Mol Dunai Finomítójában a tűzesettel érintett üzemegység helyreállítása

„Fontos nap a mai a MOL és a Dunai Finomító életében. A tervezett határidőre, rendkívül megfeszített munkával sikerült befejeznünk az AV3 üzemegységünk helyreállítását. Ez önmagában is óriási dolog lenne, de különösen fontos most, a jelenlegi, globális ellátási zavarokkal terhelt energiapiaci környezetben. Az AV3 üzemegység újraindításával újra teljes finomítói kapacitással tudunk működni.

Ez tovább növeli a Mol ellátási képességét és erősíti Magyarország valamint az egész régió üzemanyagellátásának biztonságát.

– fogalmazott a közleményben Hernádi Zsolt.

Hozzátette: „Rendkívüli teljesítménynek tartom azt is, hogy az elmúlt egy év során, a Dunai Finomító jelentős kapacitáskiesése mellett is biztosítani tudtuk hazánk folyamatos üzemanyagellátását. Az országnak nem kellett üzemanyaghiánnyal szembe néznie. Ez komoly teljesítmény, de a munka nem ért véget: a biztonságos működés és a hasonló balesetek megelőzése továbbra is elsődleges felelősségünk.” – mondta a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Jelentős volt a kapacitáskiesés, de ennek most vége

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, 2025. október 20-án súlyos esemény történt a Mol százhalombattai üzemében: tűz ütött ki a finomítóban, a tűzzel érintett AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, és leállása az incidens óta jelentősen korlátozta a finomító működését.

A százhalombattai Dunai Finomító kapacitáskiesése mintegy 40–50 százalékos volt a tűzeset miatt. A kiesés időszakában a finomító mindössze körülbelül 50–55 százaléos kapacitással tudott üzemelni.250–300 ezer tonna kőolaj-feldolgozási hiányt jelentett.

A vállalat friss közleménye szerint az újraindítással helyreállt a Dunai Finomító teljes feldolgozási kapacitása, ami jelentősen hozzájárul Magyarország és a régió üzemanyagellátásának biztonságához.

A tavaly októberi tűzesetben személyi sérülés nem történt, ugyanakkor az AV-3 üzemben jelentős műszaki károk keletkeztek. A 18 milliárd forintos költségvetésből megvalósult helyreállítás során