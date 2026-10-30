Deviza
EUR/HUF365,76 +0,04% USD/HUF328,19 +0,39% GBP/HUF439,17 +0,4% CHF/HUF397,77 +0,2% PLN/HUF83,12 -0,22% RON/HUF68,44 -0,12% CZK/HUF15,03 +0,06% EUR/HUF365,76 +0,04% USD/HUF328,19 +0,39% GBP/HUF439,17 +0,4% CHF/HUF397,77 +0,2% PLN/HUF83,12 -0,22% RON/HUF68,44 -0,12% CZK/HUF15,03 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 461,09 -1,17% MTELEKOM2 784 +0,57% MOL4 996 -1,08% OTP42 040 -1,69% RICHTER12 900 -1,55% OPUS196,8 +0,91% ANY6 040 -0,66% AUTOWALLIS118,5 -0,42% WABERERS4 150 -0,96% BUMIX8 694,86 +0,02% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 149,98 -1,2% BUX145 461,09 -1,17% MTELEKOM2 784 +0,57% MOL4 996 -1,08% OTP42 040 -1,69% RICHTER12 900 -1,55% OPUS196,8 +0,91% ANY6 040 -0,66% AUTOWALLIS118,5 -0,42% WABERERS4 150 -0,96% BUMIX8 694,86 +0,02% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 149,98 -1,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Hirtelen bejelentést tett Hernádi Zsolt, a Mol százhalombattai finomítójáról van szó – „ez önmagában óriási dolog”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mol sikeresen újraindította a Dunai Finomító AV3 nyersolaj-desztilláló üzemét, amely a 2025. október 20-i tűzesetben súlyosan megrongálódott. A Mol szerint megfeszített munkával, a tervezett határidőre sikerült elkészülni a munkálatokkal.
VG
2026.10.30, 14:53
Frissítve: 2026.10.30, 15:12
Szóljon hozzá!

A közel egy évig tartó, megközelítőleg 18 milliárd forintos (56 millió dolláros) költségvetésből megvalósított helyreállítást követően az üzem ismét teljes kapacitással működik a Mol Csoport BÉT-en megjelent közleménye szerint. A helyreállítás nem járt kapacitásbővítéssel, az AV3 üzem az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.

Mol, dunai finomito, av3
A Mol befejezte a Dunai Finomító tavalyi tűzesetben megsérült egységének helyreállítrását (a vállalat által közreadott kép)
Fotó: MARK_KISS / Mol

Befejeződött a Mol Dunai Finomítójában a tűzesettel érintett üzemegység helyreállítása

 „Fontos nap a mai a MOL és a Dunai Finomító életében. A tervezett határidőre, rendkívül megfeszített munkával sikerült befejeznünk az AV3 üzemegységünk helyreállítását. Ez önmagában is óriási dolog lenne, de különösen fontos most, a jelenlegi, globális ellátási zavarokkal terhelt energiapiaci környezetben. Az AV3 üzemegység újraindításával újra teljes finomítói kapacitással tudunk működni. 

Ez tovább növeli a Mol ellátási képességét és erősíti Magyarország valamint az egész régió üzemanyagellátásának biztonságát. 

– fogalmazott a közleményben Hernádi Zsolt. 

Hozzátette: „Rendkívüli teljesítménynek tartom azt is, hogy az elmúlt egy év során, a Dunai Finomító jelentős kapacitáskiesése mellett is biztosítani tudtuk hazánk folyamatos üzemanyagellátását. Az országnak nem kellett üzemanyaghiánnyal szembe néznie. Ez komoly teljesítmény, de a munka nem ért véget: a biztonságos működés és a hasonló balesetek megelőzése továbbra is elsődleges felelősségünk.” – mondta a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Jelentős volt a kapacitáskiesés, de ennek most vége

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, 2025. október 20-án súlyos esemény történt a Mol százhalombattai üzemében: tűz ütött ki a finomítóban, a tűzzel érintett AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, és leállása az incidens óta jelentősen korlátozta a finomító működését.

A százhalombattai Dunai Finomító kapacitáskiesése mintegy 40–50 százalékos volt a tűzeset miatt. A kiesés időszakában a finomító mindössze körülbelül 50–55 százaléos kapacitással tudott üzemelni.250–300 ezer tonna kőolaj-feldolgozási hiányt jelentett.

A vállalat friss közleménye szerint az újraindítással helyreállt a Dunai Finomító teljes feldolgozási kapacitása, ami jelentősen hozzájárul Magyarország és a régió üzemanyagellátásának biztonságához.

A tavaly októberi tűzesetben személyi sérülés nem történt, ugyanakkor az AV-3 üzemben jelentős műszaki károk keletkeztek. A 18 milliárd forintos költségvetésből megvalósult helyreállítás során 

elbontották, majd újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, 

  • 27 új nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, 
  • 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, 
  • 100 kilométernyi villamoskábelt húztak be, és 
  • több mint 1100 szerelvényt építettek be.

Emellett helyreállították a kapcsolódó technológiai, villamos és irányítástechnikai rendszereket is.

Az újjáépítés során korszerű berendezéseket és műszaki megoldásokat alkalmaztak, az üzemet az American Petroleum Institute (API) vonatkozó szabványainak megfelelő, korszerű tűzvédelmi követelmények figyelembevételével alakították ki. A helyreállítás nem járt kapacitásbővítéssel, az AV-3 üzem az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.

A Dunai Finomító Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó finomítója, amely 800 hektáron, összesen 55 üzemmel működik. A kőolaj-feldolgozás első lépését a desztillálóüzemek végzik, amelyekben a nyersolajat különböző frakciókra választják szét. A finomítóban három ilyen üzem, az AV-1, az AV-2 és az AV-3 működik. Az 1972-ben üzembe helyezett AV-3 a Dunai Finomító legnagyobb kőolaj-desztilláló üzeme, amely évi mintegy 3,8 millió tonnás feldolgozási kapacitásával a finomító teljes desztillációs kapacitásának közel 47 százalékát biztosítja. Az üzem ezért kulcsszerepet játszik a finomító működésében és a hazai üzemanyagellátásban.

Kapcsolódó

Energiabiztonság

Energiabiztonság
810 cikk

 

Szóljon hozzá!
teljesítmény
Százhalombatta
finomító
Mol

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu