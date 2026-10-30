Hirtelen bejelentést tett Hernádi Zsolt, a Mol százhalombattai finomítójáról van szó – „ez önmagában óriási dolog”
A közel egy évig tartó, megközelítőleg 18 milliárd forintos (56 millió dolláros) költségvetésből megvalósított helyreállítást követően az üzem ismét teljes kapacitással működik a Mol Csoport BÉT-en megjelent közleménye szerint. A helyreállítás nem járt kapacitásbővítéssel, az AV3 üzem az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.
Befejeződött a Mol Dunai Finomítójában a tűzesettel érintett üzemegység helyreállítása
„Fontos nap a mai a MOL és a Dunai Finomító életében. A tervezett határidőre, rendkívül megfeszített munkával sikerült befejeznünk az AV3 üzemegységünk helyreállítását. Ez önmagában is óriási dolog lenne, de különösen fontos most, a jelenlegi, globális ellátási zavarokkal terhelt energiapiaci környezetben. Az AV3 üzemegység újraindításával újra teljes finomítói kapacitással tudunk működni.
Ez tovább növeli a Mol ellátási képességét és erősíti Magyarország valamint az egész régió üzemanyagellátásának biztonságát.
– fogalmazott a közleményben Hernádi Zsolt.
Hozzátette: „Rendkívüli teljesítménynek tartom azt is, hogy az elmúlt egy év során, a Dunai Finomító jelentős kapacitáskiesése mellett is biztosítani tudtuk hazánk folyamatos üzemanyagellátását. Az országnak nem kellett üzemanyaghiánnyal szembe néznie. Ez komoly teljesítmény, de a munka nem ért véget: a biztonságos működés és a hasonló balesetek megelőzése továbbra is elsődleges felelősségünk.” – mondta a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.
Jelentős volt a kapacitáskiesés, de ennek most vége
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, 2025. október 20-án súlyos esemény történt a Mol százhalombattai üzemében: tűz ütött ki a finomítóban, a tűzzel érintett AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, és leállása az incidens óta jelentősen korlátozta a finomító működését.
A százhalombattai Dunai Finomító kapacitáskiesése mintegy 40–50 százalékos volt a tűzeset miatt. A kiesés időszakában a finomító mindössze körülbelül 50–55 százaléos kapacitással tudott üzemelni.250–300 ezer tonna kőolaj-feldolgozási hiányt jelentett.
A vállalat friss közleménye szerint az újraindítással helyreállt a Dunai Finomító teljes feldolgozási kapacitása, ami jelentősen hozzájárul Magyarország és a régió üzemanyagellátásának biztonságához.
A tavaly októberi tűzesetben személyi sérülés nem történt, ugyanakkor az AV-3 üzemben jelentős műszaki károk keletkeztek. A 18 milliárd forintos költségvetésből megvalósult helyreállítás során
elbontották, majd újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet,
- 27 új nagyteljesítményű szivattyút telepítettek,
- 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki,
- 100 kilométernyi villamoskábelt húztak be, és
- több mint 1100 szerelvényt építettek be.
Emellett helyreállították a kapcsolódó technológiai, villamos és irányítástechnikai rendszereket is.
Az újjáépítés során korszerű berendezéseket és műszaki megoldásokat alkalmaztak, az üzemet az American Petroleum Institute (API) vonatkozó szabványainak megfelelő, korszerű tűzvédelmi követelmények figyelembevételével alakították ki. A helyreállítás nem járt kapacitásbővítéssel, az AV-3 üzem az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.
A Dunai Finomító Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó finomítója, amely 800 hektáron, összesen 55 üzemmel működik. A kőolaj-feldolgozás első lépését a desztillálóüzemek végzik, amelyekben a nyersolajat különböző frakciókra választják szét. A finomítóban három ilyen üzem, az AV-1, az AV-2 és az AV-3 működik. Az 1972-ben üzembe helyezett AV-3 a Dunai Finomító legnagyobb kőolaj-desztilláló üzeme, amely évi mintegy 3,8 millió tonnás feldolgozási kapacitásával a finomító teljes desztillációs kapacitásának közel 47 százalékát biztosítja. Az üzem ezért kulcsszerepet játszik a finomító működésében és a hazai üzemanyagellátásban.