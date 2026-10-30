Több százezer forintot kérhet vissza a NAV: sok dolgozót érhet kellemetlen meglepetés az új adókedvezmény miatt – a két munkahely és a nagyobb prémium is gondot okozhat

Első pillantásra kedvező változást hozhat 2027 az alacsonyabb keresetű munkavállalók számára. A tervezett új adójóváírás lényege, hogy a jogosultak személyi jövedelemadójának egy részét elengednék, így a bruttó fizetésükből több pénzt vihetnének haza. A rendszernek azonban van egy kevésbé ismert sajátossága: a havonta megkapott kedvezmény nem feltétlenül egyezik meg azzal az összeggel, amelyre a dolgozó az egész éves keresete alapján végül jogosult lesz – hívta fel a figyelmet a Magyar Állampapír Kalkulátor.

Nemcsak a több munkahelyen dolgozók kerülhetnek hasonló helyzetbe / Fotó: winnievinzence

A tervezett szabályozás alapján a kedvezmény a minimálbér környékén keresőknek jelentené a legnagyobb segítséget, majd a magasabb jövedelmeknél fokozatosan csökkenne. A 2026-os,

bruttó 322 800 forintos minimálbérrel számolva havonta 19 368 forint maradhatna a dolgozóknál,

míg bruttó 500 ezer forintos fizetés esetén 8736 forint lenne a kedvezmény.

A probléma abból adódhat, hogy a munkáltatók havonta számolják el az adójóváírást, az éves adóbevallásban azonban már a teljes éves jövedelem számít. Ha valakinek év közben több bevétele keletkezik, könnyen előfordulhat, hogy végül kevesebb kedvezmény jár neki, mint amennyit korábban megkapott.

Két munkahely, közel félmillió forintos visszafizetés

A legszembetűnőbb példa azokat érinti, akik egyszerre két munkahelyen dolgoznak. Tegyük fel, hogy valaki mindkét munkaadójánál bruttó minimálbért keres, vagyis összesen havi 645 600 forint a jövedelme. Amennyiben mindkét munkáltató külön-külön érvényesíti a havi 19 368 forintos kedvezményt, a dolgozó egy év alatt összesen 464 832 forint adójóváíráshoz jut.

Csakhogy az éves elszámolás során már a két munkahelyről származó jövedelem együttes összegét veszik figyelembe. Ez pedig a példában eléri azt a határt, amely fölött már nem jár kedvezmény. Így a munkavállalónak akár a teljes, közel 465 ezer forintos összeget vissza kellhet fizetnie. Fontos, hogy ez egy számítási példa, amely a kedvezmény mindkét munkahelyen történő évközi érvényesítésével számol. Nem jelenti azt, hogy minden másodállásban dolgozó automatikusan ekkora tartozást halmozna fel.