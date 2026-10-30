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Több százezer forintot kérhet vissza a NAV: sok dolgozót érhet kellemetlen meglepetés az új adókedvezmény miatt – a két munkahely és a nagyobb prémium is gondot okozhat

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Jövőre több pénz maradhat az alacsonyabb keresetű munkavállalók zsebében az új adókedvezménynek köszönhetően, ám nem mindenki örülhet majd maradéktalanul. Akik több munkahelyen dolgoznak, prémiumot kapnak, vagy év közben változik a fizetésük, azoknak később akár jelentős összeget is vissza kellhet fizetniük.
VG
2026.10.30, 12:20
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Első pillantásra kedvező változást hozhat 2027 az alacsonyabb keresetű munkavállalók számára. A tervezett új adójóváírás lényege, hogy a jogosultak személyi jövedelemadójának egy részét elengednék, így a bruttó fizetésükből több pénzt vihetnének haza. A rendszernek azonban van egy kevésbé ismert sajátossága: a havonta megkapott kedvezmény nem feltétlenül egyezik meg azzal az összeggel, amelyre a dolgozó az egész éves keresete alapján végül jogosult lesz – hívta fel a figyelmet a Magyar Állampapír Kalkulátor.

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Nemcsak a több munkahelyen dolgozók kerülhetnek hasonló helyzetbe / Fotó: winnievinzence

A tervezett szabályozás alapján a kedvezmény a minimálbér környékén keresőknek jelentené a legnagyobb segítséget, majd a magasabb jövedelmeknél fokozatosan csökkenne. A 2026-os,

  • bruttó 322 800 forintos minimálbérrel számolva havonta 19 368 forint maradhatna a dolgozóknál,
  • míg bruttó 500 ezer forintos fizetés esetén 8736 forint lenne a kedvezmény.

A probléma abból adódhat, hogy a munkáltatók havonta számolják el az adójóváírást, az éves adóbevallásban azonban már a teljes éves jövedelem számít. Ha valakinek év közben több bevétele keletkezik, könnyen előfordulhat, hogy végül kevesebb kedvezmény jár neki, mint amennyit korábban megkapott.

Két munkahely, közel félmillió forintos visszafizetés

A legszembetűnőbb példa azokat érinti, akik egyszerre két munkahelyen dolgoznak. Tegyük fel, hogy valaki mindkét munkaadójánál bruttó minimálbért keres, vagyis összesen havi 645 600 forint a jövedelme. Amennyiben mindkét munkáltató külön-külön érvényesíti a havi 19 368 forintos kedvezményt, a dolgozó egy év alatt összesen 464 832 forint adójóváíráshoz jut.

Csakhogy az éves elszámolás során már a két munkahelyről származó jövedelem együttes összegét veszik figyelembe. Ez pedig a példában eléri azt a határt, amely fölött már nem jár kedvezmény. Így a munkavállalónak akár a teljes, közel 465 ezer forintos összeget vissza kellhet fizetnie. Fontos, hogy ez egy számítási példa, amely a kedvezmény mindkét munkahelyen történő évközi érvényesítésével számol. Nem jelenti azt, hogy minden másodállásban dolgozó automatikusan ekkora tartozást halmozna fel.

Egy év végi prémium is kellemetlen meglepetést okozhat

Nemcsak a több munkahelyen dolgozók kerülhetnek hasonló helyzetbe. Azoknál is eltérés keletkezhet, akik év végén jutalmat vagy prémiumot kapnak. Például egy havi bruttó 500 ezer forintot kereső munkavállaló a tervezett rendszerben havonta 8736 forintos adókedvezményre lehet jogosult. 

Ha azonban év végén egyszeri 500 ezer forintos prémiumot is kap, az éves jövedelme magasabb lesz a korábban feltételezettnél.

Az elemzés számításai szerint ebben az esetben 21 264 forintos visszafizetési kötelezettség keletkezhet. Ez önmagában nem akkora összeg, mint a két munkahelyes példában, de jól mutatja, hogy a fizetésemelés, a jutalom vagy a változó havi kereset is befolyásolhatja az adójóváírás végleges összegét.

Nem mindenki jár rosszul

A rendszer ugyanakkor fordítva is működhet. Ha valakinek az év egyes hónapjaiban magasabb, máskor alacsonyabb a fizetése, előfordulhat, hogy az éves elszámolás alapján további adókedvezményre lesz jogosult. A lényeg tehát nem az, hogy minden prémiumot kapó vagy másodállásban dolgozó munkavállalónak pénzt kell visszafizetnie, hanem az, hogy a havonta kézhez kapott magasabb nettó fizetés nem minden esetben jelent végleges megtakarítást.

A különbözet a 2027-es adóévről készülő, 2028 tavaszán esedékes személyijövedelemadó-bevallás során derülhet ki.

A munkavállalóknak ezért különösen fontos lehet előre tájékozódniuk arról, hogyan érvényesíthetik a kedvezményt, ha több munkahelyük van, illetve ha fizetésük mellett jutalomban vagy prémiumban is részesülnek.

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