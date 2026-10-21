Se munka, se munkás Magyarországon: valami letarolta Baranyát, Somogyot és Budapestet, mire elmúlt a nyár
Az év harmadik negyedében lényegében stagnált a munkaerő-kereslet, a területi különbségek azonban ezúttal is jelentősek voltak. Az országos szinten meghirdetett állások száma annak ellenére csökkent 0,3 százalékkal, hogy a legtöbb megyében emelkedés volt ebben a mutatóban. A legnagyobb visszaesést Baranya (14 százalék), Somogy (11 százalék), Jász-Nagykun Szolnok (5 százalék) megyékben, illetve Budapesten (5 százalék); míg a legjelentősebb arányú emelkedés Bács-Kiskun (18 százalék), Nógrád (15 százalék), valamint Fejér megyékben (15 százalék) volt megfigyelhető. Az országos átlag tehát jelentős eltéréseket takar: miközben egyes térségekben érezhetően szűkült az álláskínálat, máshol kétszámjegyű növekedést regisztrált a Profession.hu.
Munkaerő-kereslet a vendéglátásban: egyszer fent, egyszer lent
A munkalehetőségek alakulását ezért nagymértékben meghatározza, hogy az álláskeresők melyik térségben és milyen szakterületen keresnek új pozíciót. Az egyes szakterületek között még markánsabb eltérések rajzolódnak ki:
miközben bizonyos ágazatokban számottevően beesett a munkaerő-kereslet, máshol jelentősen nőtt a meghirdetett pozíciók száma.
Míg az előző negyedévben vendéglátás területén csökkent leginkább a hirdetésszám, az aktuális negyedévre a legnagyobb növekedést mutatta a szektor: az álláslehetőségek száma másfélszeresére emelkedett az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Ezzel párhuzamosan az itt kínált fizetések mértéke jelentősen csökkent: az állásportálon megadott bérinformációk alapján átlagosan 10 százalékkal.
Területi bontásban a vendéglátás esetében volt látható a leginkább jelentős jelentkezésszám-visszaesés (23 százalék), ezzel párhuzamosan pedig ezen a területen volt a legnagyobb mértékű növekedés a toborzásban. Így éppen abban a szektorban csökkent a legnagyobb arányban a jelentkezések száma, ahol a legjelentősebben bővült az álláskínálat. Ez a kettősség a munkáltatók számára is kihívást jelenthet: a több meghirdetett pozíció nem feltétlenül találkozik nagyobb jelentkezői aktivitással, ami megnehezítheti a megfelelő munkatársak megtalálását.
Jóval kevesebb volt a meghirdetett mezőgazdasági munka
A mezőgazdaság területén mutatkozott a legnagyobb arányú visszaesés az álláslehetőségek esetében: 17 százalékkal kevesebb munkát hirdettek meg a cégek, mint 2025 harmadik negyedévében. A második legjelentősebb csökkenés ebben a tekintetben
- az IT, programozás, fejlesztés (17 százalék), valamint
- a pénzügy, könyvelés (15 százalék) kategóriákban mutatkozott.
A második legjelentősebb emelkedést a fizetésekben átlagosan a jog, jogi tanácsadás mutatta.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 júniusa és augusztusa között csaknem 235 ezer munkanélküli volt Magyarországon, a háromhavi munkanélküliségi ráta pedig 4,8 százalékra emelkedett. Tartósan öt százalék fölött maradhat a munkanélküliségi ráta Magyarországon – figyelmeztetett október elején György László közgazdász. Úgy látja, a gazdaság növekedéséhez mindenekelőtt stabilizálni kell a jelenlegi átmeneti helyzetet, és meg kell őrizni a már foglalkoztatott munkaerőt. Cikkünket itt találja.
Országszerte visszaesett az álláskeresői aktivitás
Miközben a munkáltatói kereslet területenként és ágazatonként eltérően alakult, a munkavállalói oldalon jóval egységesebb tendencia érvényesült. Az idei évben kezdődő trend folytatódott a harmadik negyedévben is: a korábban extrém magasnak számító munkavállalói aktivitás tovább csökkent, kivétel nélkül mindegyik megyében.
A legnagyobb arányban Zala, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében esett vissza a jelentkezések száma, mindhárom esetében 28 százalékkal.
A legkisebb mértékű visszaesés az álláskeresői aktivitásban Nógrád megyében (3 százalék), Budapesten (5 százalék) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (12 százalék) volt.
A második és harmadik legjelentősebb arányú visszaesés a munkavállalói aktivitásban a mezőgazdaság (22 százalék) és a szakmunka kategóriában (21 százalék). A legnagyobb arányú emelkedés a jelentkezésekben a cégvezetés, menedzsment (31 százalék), az építőipar, ingatlan (13 százalék) valamint az üzleti támogatóközpontok (13 százalék) kategóriákban volt.
A vezetői pozíciók esetében ugyanakkor éppen az ellenkező irányú változás figyelhető meg: a cégvezetés, menedzsment kategóriában közel harmadával nőtt a jelentkezések száma. Ez arra utal, hogy miközben összességében mérséklődik a munkavállalói aktivitás, egyes szakterületeken erősödhet a verseny az állásokért.
A harmadik negyedéves adatok alapján jelenleg sem beszélhetünk az álláspiac érdemi élénküléséről. A munkáltatók továbbra is megfontoltan döntenek a létszámbővítésekről, amit az álláshirdetések számának stagnálása is tükröz.
Az egyes területek között jelentős különbségek mutatkoznak: míg a vendéglátásban jelentősen élénkült a munkaerő-kereslet, addig például az IT és a pénzügyi szektorban kevesebb pozíciót hirdetnek meg a vállalatok. Ezzel párhuzamosan a munkavállalói aktivitás is tovább mérséklődik, ez egy olyan általános jelenségnek mondható, ami egész évben megfigyelhető volt. A jelenlegi helyzet egyik sajátossága, hogy a visszafogott munkaerő-kereslet nem feltétlenül jelent könnyebb toborzási helyzetet a cégeknek. Ahol több pozíció nyílik meg, miközben csökken a jelentkezések száma, ott a munkáltatóknak még nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a megfelelő jelöltek megszólítására” – magyarázza Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.
Az eredmények arra világítanak rá, hogy az országos stagnálás mögött területenként markáns különbségek húzódnak meg. A munkáltatók számára nemcsak az álláskínálat változása, hanem a jelentkezők aktivitásának csökkenése is meghatározó lehet a következő időszakban. A munkaerőpiacon így egyre fontosabbá válhat, hogy a vállalatok a keresett szakterület és az adott térség sajátosságaihoz igazítsák toborzási stratégiájukat.