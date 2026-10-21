Deviza
EUR/HUF365,23 +0,29% USD/HUF325,2 +0,26% GBP/HUF435,54 +0,39% CHF/HUF394,48 +0,43% PLN/HUF83,84 +0,55% RON/HUF68,39 +0,02% CZK/HUF15,06 +0,47% EUR/HUF365,23 +0,29% USD/HUF325,2 +0,26% GBP/HUF435,54 +0,39% CHF/HUF394,48 +0,43% PLN/HUF83,84 +0,55% RON/HUF68,39 +0,02% CZK/HUF15,06 +0,47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 326,2 -0,09% MTELEKOM2 684 -1,68% MOL4 906 +0,49% OTP41 550 +0,12% RICHTER12 660 -0,39% OPUS210 -3% ANY6 150 -0,49% AUTOWALLIS121 +0,83% WABERERS4 200 +1,2% BUMIX8 737,94 -0,01% CETOP4 955,71 +0,72% CETOP NTR3 202,46 +0,72% BUX143 326,2 -0,09% MTELEKOM2 684 -1,68% MOL4 906 +0,49% OTP41 550 +0,12% RICHTER12 660 -0,39% OPUS210 -3% ANY6 150 -0,49% AUTOWALLIS121 +0,83% WABERERS4 200 +1,2% BUMIX8 737,94 -0,01% CETOP4 955,71 +0,72% CETOP NTR3 202,46 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli fordulat: Magyarország teljes egészében kizárhatja az oroszokat a Paks II. beruházásból, kirúgnák a Roszatomot – más építheti meg az új atomerőművet

Se munka, se munkás Magyarországon: valami letarolta Baranyát, Somogyot és Budapestet, mire elmúlt a nyár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A meghirdetett állások számában enyhe csökkenés, míg a megjelölt fizetések átlag értékében 5 százalékos növekedés volt tapasztalható 2026 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakéhoz mérten, az egyes területeket vizsgálva viszont markáns elérések mutatkoznak ebben a mutatóban – derül ki a Profession.hu friss jelentéséből. A harmadik negyedévben stagnált a munkaerő-kereslet.
VG
2026.10.21, 17:30
Szóljon hozzá!

Az év harmadik negyedében lényegében stagnált a munkaerő-kereslet, a területi különbségek azonban ezúttal is jelentősek voltak. Az országos szinten meghirdetett állások száma annak ellenére csökkent 0,3 százalékkal, hogy a legtöbb megyében emelkedés volt ebben a mutatóban. A legnagyobb visszaesést Baranya (14 százalék), Somogy (11 százalék), Jász-Nagykun Szolnok (5 százalék) megyékben, illetve Budapesten (5 százalék); míg a legjelentősebb arányú emelkedés Bács-Kiskun (18 százalék), Nógrád (15 százalék), valamint Fejér megyékben (15 százalék) volt megfigyelhető. Az országos átlag tehát jelentős eltéréseket takar: miközben egyes térségekben érezhetően szűkült az álláskínálat, máshol kétszámjegyű növekedést regisztrált a Profession.hu

Business meeting in modern officeiroda munkavállaló foglalkoztatás, munkaerő
A harmadik negyedévben stagnált a munkaerő-kereslet (illusztráció)
Fotó: Science Photo Library via AFP

Munkaerő-kereslet a vendéglátásban: egyszer fent, egyszer lent

A munkalehetőségek alakulását ezért nagymértékben meghatározza, hogy az álláskeresők melyik térségben és milyen szakterületen keresnek új pozíciót. Az egyes szakterületek között még markánsabb eltérések rajzolódnak ki: 

miközben bizonyos ágazatokban számottevően beesett a munkaerő-kereslet, máshol jelentősen nőtt a meghirdetett pozíciók száma.

Míg az előző negyedévben vendéglátás területén csökkent leginkább a hirdetésszám, az aktuális negyedévre a legnagyobb növekedést mutatta a szektor: az álláslehetőségek száma másfélszeresére emelkedett az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Ezzel párhuzamosan az itt kínált fizetések mértéke jelentősen csökkent: az állásportálon megadott bérinformációk alapján átlagosan 10 százalékkal.

Területi bontásban a vendéglátás esetében volt látható a leginkább jelentős jelentkezésszám-visszaesés (23 százalék), ezzel párhuzamosan pedig ezen a területen volt a legnagyobb mértékű növekedés a toborzásban. Így éppen abban a szektorban csökkent a legnagyobb arányban a jelentkezések száma, ahol a legjelentősebben bővült az álláskínálat. Ez a kettősség a munkáltatók számára is kihívást jelenthet: a több meghirdetett pozíció nem feltétlenül találkozik nagyobb jelentkezői aktivitással, ami megnehezítheti a megfelelő munkatársak megtalálását.

Jóval kevesebb volt a meghirdetett mezőgazdasági munka

A mezőgazdaság területén mutatkozott a legnagyobb arányú visszaesés az álláslehetőségek esetében: 17 százalékkal kevesebb munkát hirdettek meg a cégek, mint 2025 harmadik negyedévében. A második legjelentősebb csökkenés ebben a tekintetben 

  • az IT, programozás, fejlesztés (17 százalék), valamint 
  • a pénzügy, könyvelés (15 százalék) kategóriákban mutatkozott. 

A második legjelentősebb emelkedést a fizetésekben átlagosan a jog, jogi tanácsadás mutatta.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 júniusa és augusztusa között csaknem 235 ezer munkanélküli volt Magyarországon, a háromhavi munkanélküliségi ráta pedig 4,8 százalékra emelkedett. Tartósan öt százalék fölött maradhat a munkanélküliségi ráta Magyarországon – figyelmeztetett október elején György László közgazdász. Úgy látja, a gazdaság növekedéséhez mindenekelőtt stabilizálni kell a jelenlegi átmeneti helyzetet, és meg kell őrizni a már foglalkoztatott munkaerőt. Cikkünket itt találja.

Országszerte visszaesett az álláskeresői aktivitás

Miközben a munkáltatói kereslet területenként és ágazatonként eltérően alakult, a munkavállalói oldalon jóval egységesebb tendencia érvényesült. Az idei évben kezdődő trend     folytatódott a harmadik negyedévben is: a korábban extrém magasnak számító munkavállalói aktivitás tovább csökkent, kivétel nélkül mindegyik megyében. 

A legnagyobb arányban Zala, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében esett vissza a jelentkezések száma, mindhárom esetében 28 százalékkal.

A legkisebb mértékű visszaesés az álláskeresői aktivitásban Nógrád megyében (3 százalék), Budapesten (5 százalék) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (12 százalék) volt.

A második és harmadik legjelentősebb arányú visszaesés a munkavállalói aktivitásban a mezőgazdaság (22 százalék) és a szakmunka kategóriában (21 százalék). A legnagyobb arányú emelkedés a jelentkezésekben a cégvezetés, menedzsment (31 százalék), az építőipar, ingatlan (13 százalék) valamint az üzleti támogatóközpontok (13 százalék) kategóriákban volt.

A vezetői pozíciók esetében ugyanakkor éppen az ellenkező irányú változás figyelhető meg: a cégvezetés, menedzsment kategóriában közel harmadával nőtt a jelentkezések száma. Ez arra utal, hogy miközben összességében mérséklődik a munkavállalói aktivitás, egyes szakterületeken erősödhet a verseny az állásokért.

A harmadik negyedéves adatok alapján jelenleg sem beszélhetünk az álláspiac érdemi élénküléséről. A munkáltatók továbbra is megfontoltan döntenek a létszámbővítésekről, amit az álláshirdetések számának stagnálása is tükröz. 

Az egyes területek között jelentős különbségek mutatkoznak: míg a vendéglátásban jelentősen élénkült a munkaerő-kereslet, addig például az IT és a pénzügyi szektorban kevesebb pozíciót hirdetnek meg a vállalatok. Ezzel párhuzamosan a munkavállalói aktivitás is tovább mérséklődik, ez egy olyan általános jelenségnek mondható, ami egész évben megfigyelhető volt. A jelenlegi helyzet egyik sajátossága, hogy a visszafogott munkaerő-kereslet nem feltétlenül jelent könnyebb toborzási helyzetet a cégeknek. Ahol több pozíció nyílik meg, miközben csökken a jelentkezések száma, ott a munkáltatóknak még nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a megfelelő jelöltek megszólítására” – magyarázza Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.

Az eredmények arra világítanak rá, hogy az országos stagnálás mögött területenként markáns különbségek húzódnak meg. A munkáltatók számára nemcsak az álláskínálat változása, hanem a jelentkezők aktivitásának csökkenése is meghatározó lehet a következő időszakban. A munkaerőpiacon így egyre fontosabbá válhat, hogy a vállalatok a keresett szakterület és az adott térség sajátosságaihoz igazítsák toborzási stratégiájukat.

Kapcsolódó

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
723 cikk

 

Szóljon hozzá!
munkaerő
kereslet
pozíció
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu