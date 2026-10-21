Se munka, se munkás Magyarországon: valami letarolta Baranyát, Somogyot és Budapestet, mire elmúlt a nyár

Az év harmadik negyedében lényegében stagnált a munkaerő-kereslet, a területi különbségek azonban ezúttal is jelentősek voltak. Az országos szinten meghirdetett állások száma annak ellenére csökkent 0,3 százalékkal, hogy a legtöbb megyében emelkedés volt ebben a mutatóban. A legnagyobb visszaesést Baranya (14 százalék), Somogy (11 százalék), Jász-Nagykun Szolnok (5 százalék) megyékben, illetve Budapesten (5 százalék); míg a legjelentősebb arányú emelkedés Bács-Kiskun (18 százalék), Nógrád (15 százalék), valamint Fejér megyékben (15 százalék) volt megfigyelhető. Az országos átlag tehát jelentős eltéréseket takar: miközben egyes térségekben érezhetően szűkült az álláskínálat, máshol kétszámjegyű növekedést regisztrált a Profession.hu.

A harmadik negyedévben stagnált a munkaerő-kereslet (illusztráció)

Fotó: Science Photo Library via AFP

Munkaerő-kereslet a vendéglátásban: egyszer fent, egyszer lent

A munkalehetőségek alakulását ezért nagymértékben meghatározza, hogy az álláskeresők melyik térségben és milyen szakterületen keresnek új pozíciót. Az egyes szakterületek között még markánsabb eltérések rajzolódnak ki:

miközben bizonyos ágazatokban számottevően beesett a munkaerő-kereslet, máshol jelentősen nőtt a meghirdetett pozíciók száma.

Míg az előző negyedévben vendéglátás területén csökkent leginkább a hirdetésszám, az aktuális negyedévre a legnagyobb növekedést mutatta a szektor: az álláslehetőségek száma másfélszeresére emelkedett az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Ezzel párhuzamosan az itt kínált fizetések mértéke jelentősen csökkent: az állásportálon megadott bérinformációk alapján átlagosan 10 százalékkal.

Területi bontásban a vendéglátás esetében volt látható a leginkább jelentős jelentkezésszám-visszaesés (23 százalék), ezzel párhuzamosan pedig ezen a területen volt a legnagyobb mértékű növekedés a toborzásban. Így éppen abban a szektorban csökkent a legnagyobb arányban a jelentkezések száma, ahol a legjelentősebben bővült az álláskínálat. Ez a kettősség a munkáltatók számára is kihívást jelenthet: a több meghirdetett pozíció nem feltétlenül találkozik nagyobb jelentkezői aktivitással, ami megnehezítheti a megfelelő munkatársak megtalálását.